Ukraine-Flüchtlinge: Humanitärer Korridor in Mariupol nicht garantiert

Ob der humanitäre Korridor zur Evakuierung der Bevölkerung Mariupols an diesem Freitag gebildet wird, bleibt laut dem Roten Kreuz weiterhin unklar © IMAGO/Sergei Bobylev

Das internationale Rote Kreuz weist auf weitere ungeklärte Fragen bezüglich der Evakuierung der Einwohner von Mariupol durch einen humanitären Korridor hin.

Genf/Berlin- «Es ist noch nicht sicher, ob das heute stattfinden wird», sagte der Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (ICRC), Ewan Watson, am Freitag in Genf. Die Konfliktparteien Ukraine und Russland hätten zwar einem humanitären Korridor zugestimmt, doch müsse noch sichergestellt werden, dass auch die Soldaten entsprechend informiert seien. Außerdem hätten sich beide Seiten noch nicht auf einen Zielort für die voraussichtlich mehreren Tausend Menschen geeinigt.

Am Freitagmorgen war ein Team des Roten Kreuzes mit drei Fahrzeugen auf dem Weg nach Mariupol. Das Rote Kreuz plant, den Evakuierungskonvoi aus Bussen und Privatfahrzeugen aus der Hafenstadt zu geleiten. «Uns gehen die Worte aus, um den Horror und das Leid der Bewohner von Mariupol zu beschreiben», sagte Watson. «Den Menschen in Mariupol läuft die Zeit davon. Sie brauchen dringend Hilfe.»

Etwa 6000 Kriegsflüchtlinge innerhalb eines Tages in Deutschland angekommen

Wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mitteilte, hat die Polizei damit seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar insgesamt 294 508 Kriegsflüchtlinge erfasst. Da es an den Grenzen keine festen Kontrollen gibt und Menschen mit ukrainischem Pass für 90 Tage visumsfrei einreisen können, dürfte die tatsächliche Zahl höher liegen. (dpa)