Ukraine schlägt hinter russischer Grenze zu - Putin-Sprecher nennt es „Terrorismus“

Von: Patrick Mayer

Die ukrainischen Streitkräfte greifen die russische Armee offenbar unvermindert auch in Russland an. Wladimir Putins Sprecher Dmitri Peskow tobt.

München/Tokmak/Bryansk - Die Ukraine holt sich ihr Land zurück. Und die russische Armee wird dafür offenbar auch in Russland angegriffen. So soll es erneut einen Drohnenangriff auf einen Militärstandort in der russischen Oblast Brjansk gegeben haben.

Ukraine-Krieg: Russische Armee wohl erneut in Russland angegriffen

Laut der unabhängigen osteuropäischen Nachrichten-Website Nexta wurde in der Grenzregion ein russisches Militärdepot angegriffen. Vier sogenannte Ural-Lastwagen und eine Haubitze seien zerstört worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Auch in der besetzen ukrainischen Oblast Saporischschja habe es Angriffe hinter den feindlichen Linien gegeben, teilte ein Berater des Exil-Bürgermeisters von Mariupol mit. Indes vermeldete die ukrainische Armee am Montag (15. Mai) erneut Vorstöße rund um Bachmut.

Offenbar auf dem Vormarsch: ukrainische Soldaten bei Bachmut. © IMAGO/Mykhaylo Palinchak

Immer wieder Brjansk. Wie nun bekannt wurde, war bereits am 3. Mai das Flugfeld Seschtscha im Gebiet Brjansk mit mehreren Drohnen attackiert worden und dabei angeblich eine Transportmaschine vom Typ Antonow An-124 beschädigt. Unweit der Siedlung Belye Berega, ebenfalls in der Region Brjansk, kamen tags zuvor eine Lokomotive und rund 20 Waggons „wegen illegaler Eingriffe in die Arbeit des Eisenbahnverkehrs“ von den Schienen ab, hatte die russische Eisenbahn RZD auf Telegram mitgeteilt. Bereits am 1. Mai war in derselben russischen Region ein Zug entgleist, nachdem Schienen gesprengt worden waren (Twitter-Video unten).

Hinter russischer Grenze: Angriffe bei Brjansk und Belgorod

Wie zudem die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) unter Berufung auf Kartenmaterial der Washingtoner Denkfabrik „American Enterprise Institute“ schreibt, haben US-Analysten in Grenznähe zu den ukrainischen Gebieten Sumy und Charkiw Verteidigungslinien der russischen Armee entdeckt. Die russische Region Brjansk mit der gleichnamigen Großstadt (rund 400.000 Einwohner) liegt gegenüber der ukrainischen Oblast Sumy samt der gleichnamigen Großstadt (rund 270.000 Einwohner). Südlicher, im russischen Teil der Grenzregion, wurden zuletzt wohl sogar russische Verteidigungsstellungen angegriffen.

So veröffentlichte die Bild ein Video, das die Bombardierung einer Stellung auf russischem Territorium zeigen soll. Die russische Armee gerät im Ukraine-Krieg zunehmend auch auf völkerrechtswidrig besetztem Gebiet im westlichen Nachbarland unter Druck, während westliche Partner Kiew weitere moderne Waffen liefern - zum Beispiel Großbritannien den Marschflugkörper „Storm Shadow“.

In der Region Saporischschja: Ukraine greift russische Armee offenbar in Tokmak an

Wie Petro Andryushchenko, der Berater des Exil-Bürgermeisters von Mariupol, laut Ukrainska Pravda bei Telegram schrieb, sollen am Montagmorgen etwa Explosionen in der besetzten Kleinstadt Tokmak (rund 30.000 Einwohner) zu hören gewesen sein. Andryushchenko postete Videos mit einem Grollen im Hintergrund, was auf Detonationen schließen lassen könnte.

Tokmak liegt rund 100 Kilometer südöstlich von Saporischschja und etwa 60 Kilometer nordöstlich von Melitopol. Genau in diesem Keil wird ein Teil der ukrainischen Gegenoffensive vermutet.

Gegen russische Invasion: Ukrainische Streitkräfte kommen bei Bachmut voran

Die ukrainische Armee kommt derweil bei Bachmut voran. „Der Vorstoß unserer Truppen in Richtung Bachmut ist der erste Erfolg der Offensive im Rahmen des Einsatzes zur Verteidigung Bachmuts“, teilte der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, im Onlinedienst Telegram mit. Die letzten Tage hätten gezeigt, „dass wir auch unter solch extrem schwierigen Bedingungen voranschreiten und den Feind vernichten können“.

Damit nicht genug: Bei besagten Kämpfen um die Donbass-Stadt sind laut Verteidigungsministerium in Moskau kürzlich zwei hochrangige russische Militärkommandeure gefallen. Ungewöhnlich: Das Ministerium äußert sich nur sehr selten zu eigenen Verlusten.

Russland: Verteidigungsministerium bestätigt Tod zweiter Kommandeure

Bei den Toten handele es sich um den Kommandeur der 4. motorisierten Schützen-Brigade, Wjatscheslaw Makarow, und den stellvertretenden Kommandeur des Armeekorps für militärisch-politische Arbeit, Jewgeni Browko, erklärte ein Ministeriumssprecher am Sonntag (14. Mai).

Aus dem Kreml folgten derweil die nächsten Drohgebärden: So unterstellte Putins Sprecher Dmitri Peskow dem Direktor des ukrainischen Militärnachrichtendienstes, Kyrylo Budanow, angebliche Aussagen, wonach Russen auf der ganzen Welt getötet werden sollen. Dass Budanow dies gesagt hat, lässt sich so nirgends finden. Peskow sprach dennoch von angeblichem „Terrorismus“.

Sprecher von Moskau-Machthaber Wladimir Putin: Dmitri Peskow. © IMAGO / Russian Look

Ukraine-Krieg: Putin-Sprecher Dmitri Peskow wütet gegen Kiew

„Es ist glasklar, dass das Kiewer Regime hinter den Morden steckt. Es finanziert diese Morde nicht nur, sondern organisiert, stiftet und verübt sie auch“, sagte Peskow laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass auf Fragen des Journalisten Pavel Zarubin in der Sendung „Moskau. Kreml. Putin.“. Der Kreml-Sprecher drohte demnach: „Unsere Spezialdienste wissen, was nach solchen Aussagen zu tun ist.“ (pm)