Wenn eine Verteidigungslinie Putins fällt, ist der Weg für die Ukraine im Süden frei

Von: Patrick Mayer

Ukrainische Streitkräfte und die Armee Wladimir Putins liefern sich besonders an einem Frontabschnitt erbitterte Kämpfe. Brechen die russischen Linien hier ein, kann Kiew nach mehreren Zielen greifen.

München/Tokmak/Pjatychatky - Mariupol. Sjewjerodonezk. Wuhledar. Soledar. Bachmut. Es sind Namen ukrainischer Städte, die im Ukraine-Krieg wegen der besonderen Härte der Kämpfe und tragischer Verluste auf beiden Seiten europaweit in aller Munde waren.

Vieles deutet nun im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine darauf hin, dass sich der Name der Siedlung Pjatychatky als nächster einreiht. Erst kürzlich hatten die ukrainischen Streitkräfte das Dorf südlich von Saporischschja eingenommen, wohl auch unter dem Einsatz uralter amerikanischer M113-Panzer.

Ukraine-Gegenoffensive im Süden: Front zwischen Pjatychatky und Orichiw schwer umkämpft

Videos bei Telegram und Twitter zufolge versuchen russische Truppen vehement, die Siedlung zurückzuerobern. Für Wladimir Putin geht es genau an diesem extrem befestigten Frontabschnitt zwischen Kachowkaer Stausee und Orichiw um sehr, sehr viel. Und für Kiew um gleich mehrere Ziele.

Gezeichnet? Moskau-Machthaber Wladimir Putin nach am 21. Juni nach fast eineinhalb Jahren im von ihm losgetretenen Ukraine-Krieg. © IMAGO/Yegor Aleyev

Wie das Portal ukrinform.net am Mittwoch (21. Juni) unter Berufung auf das ukrainische Verteidigungsministerium berichtete, haben ukrainische Truppen im Laufe des Dienstag sieben Siedlungen in der Oblast Saporischschja zurückerobert. Der Vorstoß der ukrainischen Einheiten reicht demnach an manchen Abschnitten bis zu 6,5 Kilometer weit. Die russischen Angaben sind in dieser Frage stark widersprüchlich.

Ukraine-Gegenoffensive im Süden: Pjatychatky bei Saporischschja hat Schlüsselrolle

So behaupteten russische Militärblogger laut der US-amerikanischen Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW), dass russische Streitkräfte am 19. Juni zuvor verlorene Stellungen in der Nähe von Pjatychatky 24 Kilometer südwestlich von Orichiw zurückerobert hätten - nachdem die 19. motorisierte Schützendivision und die 58. kombinierte Waffenarmee die Siedlung teilweise umzingelt hätten.

Andere russische Quellen behaupteten laut ISW stattdessen, dass die Ukrainer ihre Angriffe auf die Flanken rund um die Siedlung fortsetzen, worauf auch ein Twitter-Video schließen lassen könnte. Bleibt die Frage: Warum kämpfen die Russen ausgerechnet an diesem Frontabschnitt so erbittert, während sie den Ukrainern bei Bachmut offenbar weniger Gegenwehr leisten? Drei Gründe scheinen plausibel.

Ukraine-Gegenoffensive im Süden: Rückeroberung des AKW Saporischschja ist ein Ziel

Russland braucht das AKW Saporischschja als Druckmittel: Nach Angaben des ukrainischen Militärnachrichtendienstes (GUR) hat Russland das Kühlbecken für die Reaktoren des Kernkraftwerks vermint. „Wenn sie das Kühlbecken sprengen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das schwerwiegende Folgen haben wird“, erklärte Geheimdienstchef Kyrylo Budanow am Dienstag (20. Juni) im ukrainischen Fernsehen. Beweise für seine Behauptung legte er nicht vor. Das Atomkraftwerk trägt zwar den Namen von Saporischschja, dazwischen liegt aber der Kachowkaer Stausee, die Stadtgrenze ist über den Landweg ganze 115 Kilometer entfernt. Nehmen die ukrainischen Truppen das Gebiet um Pjatychatky vollständig ein, könnten sie über die Fernstraße M18 auf die Kleinstadt Wassyliwka (rund 13.000 Einwohner) vorrücken. Der Ort liegt direkt am Stausee.

Ukraine-Gegenoffensive im Süden: Moskau bangt um seine 49. Armee

Die Ukraine will russische Truppen zwischen Dnipro, Asowschem Meer und Melitopol abtrennen: Das britische Verteidigungsministerium hatte am Montag (19. Juni) eine Einschätzung seines Geheimdienstes veröffentlicht, wonach Russland damit begonnen hat, Teile seiner Dnipro-Truppen vom Ostufer des riesigen Flusses abzuziehen, um die Front bei Saporischschja und im Osten bei Bachmut zu verstärken. Laut London soll es sich um mehrere tausend Soldaten der 49. Armee handeln, einschließlich der 34. motorisierten Brigade (Panzer, d. Red.) sowie Marine-Infanterieeinheiten. Stoßen die ukrainischen Streitkräfte über den mehr als 50 Kilometer langen Frontabschnitt zwischen Pjatychatky und Orichiw bis nach Melitopol vor, könnten sie jene 49. Armee zwischen Cherson, Dnipro und Asowschem Meer aufreiben.

Ukraine-Gegenoffensive im Süden: Der Weg zur Krim wäre für die Truppen Kiews frei

Ukraine will zur Krim vorstoßen: Russland hat derweil seine Verteidigungsanlagen in der Nähe der bereits 2014 völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim unter erheblichen Anstrengungen ausgebaut, wie das britische Verteidigungsministerium in seiner täglichen Analyse von Mittwoch mitteilte. „Dazu gehört eine ausgedehnte Verteidigungszone von 9 Kilometern Länge, 3,5 km nördlich der Stadt Armjansk, auf der schmalen Landbrücke, die die Krim mit dem Gebiet Cherson verbindet“, erklärte das Ministerium. Das unterstreiche, dass Moskau glaubt, dass die Ukraine in der Lage sei, die Krim direkt anzugreifen, hieß es aus London: „Für Russland hat die Aufrechterhaltung der Kontrolle über die Halbinsel weiterhin höchste politische Priorität.“

Kann die Ukraine Pjatychatky halten und vorstoßen? Die nächsten Wochen könnten diese Frage beantworten. (pm)