Ukrainische Gegenoffensive nur ein Bluff? Experte gibt Einschätzung - und warnt vor großen Hoffnungen

Wo bleibt die ukrainische Frühjahrsoffensive? Oder ist alles eine Täuschung? Ein Experte schildert den aktuellen Stand - und die Ukraine wiegelt ab.

Kiew - Wo bleibt die ukrainische Frühjahrsoffensive im Ukraine-Krieg? Seit Wochen erwarten Beobachter des Kriegsgeschehens, dass die Ukraine den Versuch starten wird, sich von Russland eroberte Gebiete zurückzuholen.

Nun, Ende April, ist das Frühjahr schon recht weit fortgeschritten, und es gibt es nicht viele Anzeichen einer Gegenoffensive. Ein Faktor dabei: Das Wetter. Die Regenzeit in der Ukraine dauert in diesem Jahr ungewöhnlich lange. Die ukrainische Erde ist Großteils in tiefen Matsch verwandelt.

Falsche Vorstellungen über ukrainische Gegenoffensive: Gibt keinen „Startschuss“

An ein schnelles Vorrücken gerade der schweren westlichen Kampfpanzer, die die Ukraine für ihre Gegenoffensive braucht, ist daher derzeit wohl nicht zu denken. Sie würden vermutlich im Schlamm versinken. Ein ukrainischer Kommandant bestätigte dies vor einigen Tagen im Gespräch mit Ntv: Unter den aktuellen Wetterverhältnissen vorzurücken sei „unmöglich“, sagte er.

Dennoch scheinen die Vorbereitungen zu laufen, auch wenn das von Außenstehenden nicht sichtbar sein, erklärt Dr. Christian Mölling, Forschungsdirektor der deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, in einer aktuellen Folge des MDR-Podcasts „Putins Krieg“. „Man darf sich so eine Offensive nicht so vorstellen, als gibt jemand den Startschuss und dann rennen alle los.“

Für ukrainische Gegenoffensive sei Aufklärung entscheidend

Für die Ukraine sei es erst einmal entscheidend, den Ort zu identifizieren, an dem eine Gegenoffensive am erfolgreichsten scheint. Das bedeutet, es gilt den Punkt finden, an dem die russische Armee am schwächsten aufgestellt ist. „Das heißt, es beginnt erstmal mit Aufklärung“, so Mölling.

Sinnvoll könne es derzeit auch für die Ukraine sein, zunächst ihre Munitionsbestände aufzustocken, bevor es den Rückeroberungsversuch ihrer besetzten Gebiete wagt, so der Experte. In der Vergangenheit wurde teils von einem massiven Munitionsmangel bei den ukrainischen Streitkräften berichtet. Und sicherlich gebe es auch Faktoren, die nur die Ukraine selbst kenne, so Mölling - und das sei auch sinnvoll und gewollt in einem Krieg, schließlich solle Russland nicht vorbereitet sein.

Ukrainische Gegenoffensive nur ein Bluff? Experte sieht keine andere Wahl

Dass die Gegenoffensive nur ein großer Bluff der Ukraine sei, sei jedenfalls „weit hergeholt“, so der Forschungsdirektor. Die Ukraine habe ein eindeutiges militärisches Ziel und gar keine andere Wahl, als eine Gegenoffensive zu starten. Sonst drohe die Gefahr, dass Russlands Präsident Wladimir Putin weiter auf Zeit spiele und der Ukraine noch höhere Gebietsverluste drohten.

Der Ukraine bleibt demnach wohl keine Wahl. Und seiner Armee scheint jetzt ein taktischer Coup gelungen sein, indem es einen Brückenkopf am linken Ufer des Dnipro errichtet hat. Dies berichtet heute.de und beruft sich dabei auf ukrainische und russische Quellen sowie standort-verifiziertes Videomaterial.

Auf der feindwärts gelegenen Seite des Flusses hat die ukrainische Armee demnach eine Stellung geschaffen. Für Russland sei dies heikel: Die Ukraine könne versuchen, von diesem Brückenkopf aus vorzustoßen, quer zu den russischen Verteidigungslinien. Dies könne die Nachschublinien der russischen Armee empfindlich treffen, heißt es. Möglich sei es außerdem, dass die Ukraine von hier aus einen kleineren Ablenkungsangriff parallel zur bevorstehenden größeren Gegenoffensive starte.

Ukrainischer Verteidigungsminister warnt vor zu hohen Erwartungen an Offensive

Offenbar gibt es innerhalb der Ukraine aber auch Bedenken, dass die Erwartungen an die ukrainische Frühjahrsoffensive zu hoch sind: Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow sagte in einem Interview für die Nachrichtenagentur RBK-Ukrajina, die Hoffnungen im In- und Ausland „sind definitiv überhöht, alle möchten den nächsten Sieg.“

Resnikow erinnerte daran, dass anfänglich nur gehofft wurde, dass das Land irgendwie überlebt. „Doch als die Streitkräfte der Ukraine Erfolge zeigten, begannen alle an den Sieg zu glauben“, führte der Minister aus. Die aktuellen Emotionen und Erfolgserwartungen seien daher auch normal. (smu mit Material von dpa)

