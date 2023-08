Beim Ukraine-Getreide-Deal geht es nicht um hungernde Kinder in Afrika

Foreign Policy

Am 17. Juli kündigte die russische Regierung an, aus der Schwarzmeer-Getreide-Initiative auszusteigen, einer von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelten Vereinbarung, die sicherstellt, dass ukrainisches Getreide trotz des Konflikts weiterhin exportiert werden kann. Russland hat außerdem tödliche Angriffe auf Lagereinrichtungen in der Schwarzmeerregion verübt. Das vor einem Jahr geschlossene Getreideabkommen ermöglichte den Export von ukrainischem Mais, Weizen und einer Reihe anderer Grundnahrungsmittel auf die Weltmärkte.

Im Jahr 2022, bevor das Abkommen ausgehandelt wurde, drehten sich die Medienberichte und politischen Diskussionen darum, dass die afrikanischen Länder in hohem Maße von Getreideimporten aus der Ukraine abhängig sind, einem Land, das als Kornkammer Europas bekannt ist.

Am 30. August 2022, als die erste Weizenlieferung seit Russlands Einmarsch in der Ukraine Äthiopien erreichte, nachdem sie wochenlang in der Schwebe war, kündigte die US-Botschaft in Italien die Ankunft mit einer Pressemitteilung an. Sie zeigte das Bild einer Mutter, die ihr „schwer unterernährtes Kind in einem Lager für Binnenflüchtlinge“ füttert.

Kürzlich, an dem Tag, an dem Russland aus dem Abkommen ausstieg, wies die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, erneut auf die Grausamkeit des russischen Vorgehens hin, indem sie die Bedeutung des ukrainischen Getreides für die afrikanischen Länder hervorhob. „Das Kind am Horn von Afrika, das schwer unterernährt ist, die Mutter, die keine Muttermilch mehr für ihr Kind produziert, weil sie selbst nicht genug zu essen hat, das sind die Folgen von Russlands Handeln“, sagte sie in einer Erklärung. Putin wiederum versprach sechs afrikanischen Ländern auf dem Russland-Afrika-Gipfel in der vergangenen Woche kostenloses Getreide und erklärte, er wisse, wie wichtig Getreideeinfuhren seien.

Die Vereinigten Staaten haben sich in ihrem Bemühen, politische Punkte zu sammeln und die Nachrichten zu sensationalisieren, auf das fehlgeleitete, jahrzehntealte Narrativ der „hungernden afrikanischen Kinder“ konzentriert. Sie haben ignoriert, wer die größten Nutznießer des Abkommens sind, und auch die Feinheiten der Ernährungssicherheit in afrikanischen Ländern.

Afrika war nie wirklich der Zielabnehmer für ukrainisches Getreide. Nach Angaben der Vereinten Nationen macht das gesamte Getreide, das seit der Umsetzung des Schwarzmeerabkommens nach Afrika geliefert wurde, weniger als 13 Prozent der Gesamtexporte aus, und nur ein Bruchteil davon ging als Nahrungsmittelhilfe an sogenannte Krisenländer.

Russland blockiert Getreideabkommen – der Klimawandel verschärft die Situation in Afrika zusätzlich

Im Rahmen der Getreideinitiative hat Kenia 438.000 Tonnen Mais und Weizen importiert, während das Land selbst in der Saison 2022-23 2,9 Millionen Tonnen Mais und 275.000 Tonnen Weizen produziert hat. Äthiopien, das in der Saison 2021-22 7 Millionen Tonnen produzierte und der größte Weizenproduzent in Afrika südlich der Sahara ist, hat im Rahmen des Abkommens 282.000 Tonnen Getreide erhalten. Ägypten, der größte afrikanische Importeur im Rahmen der Initiative, produzierte in der Saison 2022-23 9,8 Millionen Tonnen Weizen, während es im Rahmen der Initiative 1,6 Millionen Tonnen importiert hat.

Ägypten und Kenia, die beide nicht gerade in das Bild der armen, hilfsbedürftigen afrikanischen Länder passen, waren die größten afrikanischen Importeure im Rahmen der Initiative, auf die etwa die Hälfte der 4 Millionen Tonnen entfällt, die nach Afrika geliefert wurden. Im Vergleich dazu hat Äthiopien nur etwas mehr als 282.000 Tonnen erhalten. Auf Länder wie Dschibuti und Sudan, die dieses Getreide hauptsächlich als Nahrungsmittelhilfe erhalten, entfällt sogar noch weniger.

Der Klimawandel hat die Wetterbedingungen am Horn von Afrika verschärft. Seit 2020 hat die Region mit einer schweren Dürre zu kämpfen, die schätzungsweise 23 Millionen Menschen dem Risiko einer schweren Hungersnot aussetzt. Als im März endlich der lang ersehnte Regen in der Region fiel, wurde er von heftigen Sturzfluten begleitet, die Häuser und Ackerland zerstörten und noch mehr Menschen vertrieben. Derzeit ist Äthiopien der größte Empfänger von Nahrungsmittelhilfe aus den USA.

Seit Juni haben jedoch sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Vereinten Nationen ihre Nahrungsmittelhilfe für Äthiopien eingestellt, weil sie befürchten, dass die Hilfsgüter gestohlen und für den Verkauf abgezweigt werden. Die Entscheidung, die Hilfslieferungen an das Land einzustellen, hat den Hungertod in der Region wohl noch verschlimmert. Die einfachen Menschen zahlen für die Missetaten von Beamten.

Russland gewinnt in Afrika an Einfluss: Desinformationskampagnen auf dem Vormarsch

Die Übertreibung der Getreideinitiative ist für die Vereinigten Staaten in Afrika von großer Bedeutung, vor allem, da sie ihren Einfluss durch Chinas Einfluss und Russlands Desinformation weiter verlieren. Seit seinem Einmarsch in der Ukraine hat Russland mehrere Desinformationskampagnen in Afrika gestartet, um den Westen zu verurteilen und Russlands Absichten und Beziehungen zu dem Kontinent zu beschönigen. Für die Vereinigten Staaten ist die Dämonisierung Moskaus wegen der Getreideinitiative eine Chance, die Unterstützung des Kontinents für Russland zu verringern.

„Die Lebensmittelpreise und das System im Allgemeinen waren durch die Pandemie bereits stark belastet“, sagt Michiel de Haas, Assistenzprofessor für Wirtschafts- und Umweltgeschichte an der Universität Wageningen in den Niederlanden und Mitautor des in Kürze erscheinenden Buches Pathways to African Food Security.

Der größte Teil des in die afrikanischen Länder eingeführten Getreides wird zur Herstellung von Mehlen und verarbeiteten Lebensmitteln für die Mittel- und Oberschicht verwendet. Während der Pandemie stieg die Lebensmittelinflation auf dem Kontinent alarmierend an, obwohl die Einkommensmöglichkeiten für viele Menschen schrumpften. In den folgenden Jahren erhöhten Länder wie Ägypten, Kenia und Nigeria ihre Getreideeinfuhren aus dem Schwarzmeerraum. Auch die Nahrungsmittelhilfeprogramme des Welternährungsprogramms und anderer Organisationen wurden ausgeweitet, um Hunger und Armut zu bekämpfen.

Es geht nicht nur um Afrika: Der Stopp des Getreideabkommens hat weltweite Auswirkungen

Die Auswirkungen der Aufkündigung der Schwarzmeer-Getreide-Initiative sind in Afrika größtenteils dieselben wie in der übrigen Welt: Der Ausstieg eines großen Nahrungsmittelproduzenten wie der Ukraine wäre für die Ernährungssicherheit weltweit und nicht nur für die Kinder am Horn von Afrika schrecklich.

Sie wird zu einem weltweiten Anstieg der Preise für Grundnahrungsmittel führen, der für viele Menschen unangenehm sein wird, aber für die Bewohner von Ländern mit geringerer Kaufkraft noch viel verheerender sein wird. Unmittelbar vor der Aushandlung der Getreideinitiative wurde Weizen weltweit zu Preisen verkauft, die gefährlich nahe an denen der Wirtschaftskrise 2008 lagen. „In Afrika stiegen die Lebensmittelpreise“, sagte Haas, „aber sie waren nicht sehr hoch“. Laut Haas wurden die Lebensmittelpreise in Afrika hauptsächlich durch Probleme angetrieben, die die Ernährungssicherheit des Kontinents bereits untergraben.

Neben den schweren Wetterbedingungen am Horn von Afrika und in anderen Teilen des Kontinents verschärfen Konflikte zwischen Bauern und Hirten die Ernährungsunsicherheit in vielen westafrikanischen Ländern. Auf dem gesamten Kontinent haben schlechte und unzureichend umgesetzte politische Maßnahmen in der Vergangenheit die Nahrungsmittelinflation verschärft und die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln verringert.

Dennoch hat der größte Teil des Kontinents eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen diese Probleme entwickelt. Ein großer Teil der Bevölkerung betreibt eine Form der Subsistenzlandwirtschaft. Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums leben mehr als 70 Prozent der Afrikaner von der Landwirtschaft. „Dies wäre auch eine große Chance für die afrikanischen Länder, die lokale Produktion zu steigern, die ein großes Potenzial hat“, sagte Haas.

Getreideeinfuhren aus der Ukraine: In einigen Ländern eine eher untergeordnete Rolle

Auf dem gesamten Kontinent versuchen viele Länder, die Nahrungsmittelsuffizienz zu erreichen - einige sogar durch die Einschränkung von Nahrungsmittelimporten - und haben dabei komplizierte, aber auch vielversprechende Ergebnisse erzielt. Sudan verzeichnete im Jahr 2020 mit über einer Million Tonnen seine höchste Weizenproduktion. Auch Äthiopien verzeichnete im Jahr 2022 Spitzenwerte. Die meisten dieser Zahlen wurden größtenteils mit Unterstützung lokaler und regionaler Stellen erreicht; internationale Unterstützung wird oft als Hilfe und nicht als Unterstützung für Entwicklung oder Selbsterhaltung gewährt. Dies bietet auch einen Spielraum, um die Unterstützung und die Politik des Kontinents zu beeinflussen.

Nigeria, wo die Armutsquote offiziellen Angaben zufolge bei über 60 Prozent liegt, hat seit 2020 mit einer Rekordinflation bei Lebensmitteln zu kämpfen. Als die Getreideexporte 2022 gestoppt wurden, stiegen die Preise für Brot und andere Mehlprodukte um rund 20 Prozent, aber das ist nur ein kleines Rädchen im großen Getriebe der nigerianischen Ernährungsunsicherheit. Das Land hat mit einer schwächelnden Währung, extremen Witterungsbedingungen, extremistischer Gewalt, wirtschaftlichen Rezessionen und einer schlechten Umsetzung der Politik zu kämpfen, die alle zu einem sprunghaften Anstieg der Lebensmittelpreise und einer geringeren Kaufkraft beigetragen haben. Nigerias Getreideeinfuhren aus der Ukraine, die nach der Pandemie zugenommen hatten, sind fast auf Null gesunken.

Getreideeinfuhren spielen in den meisten afrikanischen Ländern oft eine untergeordnete Rolle, wenn es um die Ernährungsunsicherheit geht. Eine Reihe von Faktoren verdient eine höhere Priorität. Die Handelsstruktur des Kontinents ist stark dendritisch geprägt: Die Rohstoffe wandern von den Lagerhäusern zu den Häfen und dann meist in Länder auf anderen Kontinenten. Afrika hat den geringsten intraregionalen Handel der Welt, was bedeutet, dass Überschüsse in der Nahrungsmittelproduktion, wenn sie denn anfallen, nach Übersee und nicht in andere afrikanische Länder gehen. Der Kontinent ist auch am stärksten vom Klimawandel betroffen, der die Landwirtschaft erheblich erschwert hat. Nahrungsmittelhilfe und Importe waren ein Pflaster für viel tiefere Probleme.

Von wegen Nutznießer: Vielmehr profitieren die Industrieländer

Die Blockade als Kampf für die Hungernden in Afrika darzustellen, lässt die wahren Nutznießer der Initiative außer Acht. Länder wie China, Spanien, die Türkei, Italien und die Niederlande haben mit 21,2 Millionen Tonnen (65 Prozent) der insgesamt 32,9 Millionen exportierten Tonnen ebenfalls stark von der Initiative profitiert. Der freie Fluss des ukrainischen Getreides bietet auch die Möglichkeit, die Ukraine indirekt zu unterstützen, da sie von Geldgebern für Nahrungsmittelhilfeprogramme wie den Vereinigten Staaten gekauft wird.

Die weltweite Ernährungssicherheit, nicht nur in Afrika, ist in Gefahr.

Es ist für ein Kind in Afrika genauso wichtig wie für ein Kind in Syrien oder Afghanistan. Die Darstellung, dass Afrika und andere Entwicklungsländer die Nutznießer des Getreideabkommens sind, verdeckt die sehr offensichtliche Liste der Industrieländer, die Nutznießer sind.

Wenn es hart auf hart kommt, wird die Getreidenachfrage der Industrieländer den Markt bestimmen, und die Entwicklungsländer werden trotz ihrer viel geringeren Nachfrage mit steigenden Preisen zu kämpfen haben. Die aktuelle Diskussion tendiert dazu, diese Muster zu ignorieren und entlastet die Vereinigten Staaten, die UNO und andere westliche Akteure davon, ein müdes Narrativ von Afrika als Land des Hungers zu verbreiten, um in einem Moment, in dem ihr diplomatischer Einfluss auf dem Kontinent auf einem Tiefpunkt ist, politische Punkte zu sammeln.

Zum Autor Olatunji Olaigbe ist ein in Nigeria lebender Journalist. Er ist Gewinner des IOM West and Central Africa Migration Journalism Awards 2021 und war 2022 Stipendiat am Centre for Journalism Innovation and Development.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 19. Juli 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.