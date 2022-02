Nach Putins Invasions-Entscheidung: Explosionen in der Ukraine - Angriffe von mehreren Seiten

Von: Cindy Boden

Teilen

Menschen am frühen Morgen des 24. Februar 2022 im Zentrum Kiews © Daniel Leal/AFP

Die russische Armee erklärte, mit „Hochpräzisionswaffen“ ukrainische Militäreinrichtungen anzugreifen. Das ukrainische Militär reagiert. News-Ticker.

Putin spricht von „Militäroperation“: Aus der Ukraine werden immer wieder Explosionen gemeldet (siehe Erstmeldung). Offenbar hat das Militär der Ukraine auf Flugzeuge der „Angreifer“ abgeschossen (siehe Update vom 24. Februar, 7.03 Uhr).

Laut der russischen Armee zielen sie mit „Hochpräzisionswaffen“ auf Militäreinrichtungen der Ukraine (siehe Update vom 24. Februar, 6.34 Uhr).

Offenbar gibt es Angriffe im Grenzbereich von mehreren Seiten auf die Ukraine (siehe Update vom 24. Februar, 6.46 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den Ereignissen in der Ukraine wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 24. Februar, 7.03 Uhr: Die Ukraine ist in hohem Alarmzustand! Fernsehbilder belegen, dass Sirenen in Städten heulten. Die in Kiew zu hörenden Explosionen sind nach Angaben eines örtlichen Politikers auf den Einsatz der ukrainischen Luftabwehr zurückzuführen. „Sie haben Explosionen gehört. Nur ruhig, das ist unsere Armee, die auf unbekannte Flugapparate reagiert“, sagte Wolodymyr Borisenko, Bürgermeister der in der Nähe des Kiewer Flughafens gelegenen Stadt Borispol, am Donnerstag in einer Fernsehansprache, wie die russische Zeitung „Nowaja Gaseta“ berichtete. Dies sei Teil der Provokationen, so der Bürgermeister weiter. Er warnte die Bevölkerung vor vielen Falschnachrichten in sozialen Netzwerken. Es sei auch möglich, dass das Internet abgeschaltet werde.

Das ukrainische Militär teilte unterdessen auf Sozialen Medien mit, dass sie fünf Flugzeuge und einen Helikopter der Angreifer abgeschossen hätten. „Der Feind erleidet Verluste“, heißt es.

Ukraine-Invasion: Angrifft an der Grenze zu Russland und zu Belarus

Update vom 24. Februar, 6.46 Uhr: Die Ukraine wird nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes sowohl an der Grenze zu Russland als auch zu Belarus angegriffen. Mit „Artillerie“ werde die Ukraine „von russischen Truppen aus Russland und Belarus“ beschossen, erklärte der Grenzschutz am Donnerstag. Die ukrainischen Streitkräfte würden das Feuer erwidern.

Update vom 24. Februar, 6.34 Uhr: Die Nachrichtenagentur AFP meldet Mitteilungen ukrainischer Grenzschützer. Demnach werde die Ukraine an der Grenze zu Russland und zu Belarus angegriffen.

Die russische Armee führt nach eigenen Angaben Angriffe auf die ukrainische Militärinfrastruktur mit „Hochpräzisionswaffen“ aus. „Die militärische Infrastruktur, Einrichtungen zur Luftverteidigung, Militärflugplätze und die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte werden mit Hochpräzisionswaffen außer Gefecht gesetzt“, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass am frühen Donnerstagmorgen das russische Verteidigungsministerium.

Update vom 24. Februar, 6.14 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im ganzen Land den Kriegszustand ausgerufen. Laut Tagesschau hat das russische Militär derweil offenbar ukrainische Luftwaffenstützpunkte und andere militärische Einrichtungen in den Fokus genommen. Das Medium zitiert die Nachrichtenagentur AP, die über eine Mitteilung des russische Militärs berichtet. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte Angriffe auf militärische Infrastruktur. Gleichzeitig forderte er die Bürger auf, nicht in Panik zu geraten. „Wir sind auf alles vorbereitet, wir werden siegen“, fügte er hinzu.

Nach Putins Invasions-Entscheidung: Explosionen in der Ukraine - Artillerie nahe der Frontlinie zu hören

Erstmeldung vom 24. Februar: Kiew - Berichten zufolge wurden in der Ukraine am Donnerstagmorgen (24. Februar) viele durch Knall-Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Kurz nach der von Kreml-Chef Wladimir Putin angekündigten „Militäroperation“ in der Ukraine seien in der Hauptstadt Kiew sowie in weiteren ukrainischen Städten Explosionen zu hören gewesen. AFP-Reporter berichteten in der Nacht zum Donnerstag von mindestens zwei Explosionen in der Innenstadt von Kiew, die bei Fahrzeugen Alarm auslösten.

Auch in der am Asowschen Meer gelegenen Hafenstadt Mariupol, in der Schwarzmeerstadt Odessa sowie in Kramatorsk und an der Frontlinie zu den ostukrainischen Separatisten-Gebieten waren Explosionen zu hören. Nach Angaben von Einwohnern von Mariupol, das nahe der Frontlinie und der Grenze zu Russland liegt, war in den östlichen Vororten der Stadt Artillerie zu hören.

In New York forderte der ukrainische UN-Botschafter Russland auf, „den Krieg zu beenden“. Gleichzeitig rief er die Vereinten Nationen auf, „alles zu tun, den Krieg zu stoppen“.

Eskalation im Ukraine-Russland-Konflikt: Explosionen im Land zu hören

Putin hatte zuvor in einer nächtlichen Fernsehansprache eine „Militäroperation“ in der Ukraine angekündigt. „Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen.“ Putin forderte das ukrainische Militär auf, „die Waffen niederzulegen“, und drohte für jegliche Einmischung in den russischen Einsatz Vergeltung an.

Die Regierung in Kiew hat mittlerweile den Luftraum über der Ukraine für den zivilen Luftverkehr geschlossen. „Wegen des hohen Sicherheitsrisikos“ sei der Luftraum geschlossen und der Flugverkehr kurz nach Mitternacht eingestellt worden, teilte das Infrastrukturministerium am frühen Donnerstagmorgen in Kiew mit.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba teilte mit, Russland habe eine „groß angelegte Invasion“ gestartet. „Friedliche ukrainische Städte werden angegriffen. Dies ist ein Angriffskrieg“, schrieb Kuleba am Donnerstagmorgen auf Twitter. Die Welt „kann und muss Putin stoppen. Es ist Zeit, jetzt zu handeln“, forderte er. (AFP/cibo)