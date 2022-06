Johnson lobt Deutschland und speziell Scholz vor G7-Gipfel: „Niemals in meinem Leben erwartet“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Deutschland erstaunt Boris Johnson. Der britische Premierminister ist laut eigenen Aussagen angetan von Olaf Scholz‘ Rolle beim europäischen Beistand für die Ukraine im Krieg gegen Russland.

München - Als guter Gast hat Boris Johnson Deutschland und damit besonders der Regierung von Olaf Scholz etwas mitgebracht: eine Portion Lob. Damit überschüttete der britische Premierminister am Rande des G7-Gipfels auf Schloss Elmau in einem CNN-Interview die Bundesrepublik wie den Bundeskanzler. Konkret hob der Parteichef der Tories die deutsche Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland hervor.

Sowohl der G7-Gastgeber als auch Frankreich hätten „erstaunlich viel getan, wenn man bedenkt, wo sie vor Beginn des Konflikts standen“, gab Johnson zu Protokoll. Damit schlug er zugleich den Bogen zur Zeit vor der Invasion, als nicht nur, aber gerade Deutschland als wichtiger europäischer Handelspartner Russlands und damit Wladimir Putins galt. Stichwort: Nord Stream. Stichwort: Druschba-Pipeline.

Johnson lobt Deutschland bei G7-Gipfel: Staunen über „direkten militärischen Beitrag“ zugunsten der Ukraine

Deshalb finde Johnson, mit Blick auf Kritik aus der Ukraine, Deutschland tue zu wenig, müsse auch beachtet werden, wie weit der Bundeskanzler das Land gebracht habe. Dabei verwies er auch auf die deutlich größeren Verteidigungsausgaben. Hier spielte Johnson auf das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro an, das der Bundeswehr zugutekommen soll.

Von dieser Wandlung des langjährigen EU-Partners war Johnson besonders positiv überrascht, wie er erklärte: „Niemals in meinem Leben hätte ich erwartet, dass Deutschland einen direkten militärischen Beitrag zur Unterstützung eines anderen europäischen Landes leisten würde, so wie es jetzt der Fall ist.“

Ob sich in diesem Satz auch Kritik versteckt, darf wohl jeder Betrachter selbst für sich entscheiden. Immerhin ist Deutschland seit 1955 Nato-Mitglied und müsste bei einem Bündnisfall seinen Partnern beistehen. Von denen mit Polen, Lettland, Litauen und Estland einige an russisches Staatsgebiet grenzen.

Ein Hoch auf Deutschland: Der britische Premierminister Boris Johnson (l.) ist angetan von Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine. © Peter Kneffel/dpa

Johnson will Putin in die Schranken weisen: „Folgen für die Welt wären absolut katastrophal“

Was diese Nato-Länder aktuell zur Gefahrenzone werden lässt. Denn niemand außerhalb des Kreml weiß, wann Putins Expansionshunger gestillt wäre. Für Johnson ist deshalb klar, dass Russland umgehend in die Schranken gewiesen werden muss.

„Wenn wir Putin damit davonkommen lassen, große Teile eines freien, souveränen und unabhängigen Staates einfach zu annektieren und zu erobern, was er vorhat... dann sind die Folgen für die Welt absolut katastrophal“, warnt er eindringlich. Auch diese Botschaft bringt der gebürtige New Yorker mit in die Bayerischen Alpen zum G7-Treffen. Wo sich die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen der westlichen Welt ihre Köpfe darüber zerbrechen, wie die erfolgversprechende Antwort auf Putins Aggressionen aussieht. (mg)