Neue Kampfjets für Kiew? Was die F/A-18 Hornet im Vergleich kann

Von: Felix Durach

Teilen

Finnland hat der Ukraine die Lieferung von Kampfjets vom Typ F/A-18 Hornet in Aussicht gestellt. In einem Punkt haben diese einen Vorteil gegenüber den F-16-Jets.

Kiew – Die Ukraine fordert die westlichen Staaten im Krieg gegen Russland dazu auf, zusätzlichen Kampfjets bereitzustellen. Das Objekt der Begierde von der Regierung um Präsident Wolodymyr Selenskyj ist dabei vor allem der US-amerikanische F-16-Kampfjet. US-Präsident Biden äußerte sich in den vergangenen Wochen jedoch immer wieder zurückhaltend über die Lieferung von Flugzeugen an Kiew. Abhilfe könnte jetzt aus Finnland kommen. Der Nato-Beitrittskandidat hat die Lieferung von Flugzeugen aus US-amerikanischer Produktion in Aussicht gestellt.

Finnland könnte Kampfjets an die Ukraine liefern: Was kann der F/A-18 Hornet?

Die Skandinavier setzten bei ihrer Luftwaffe in Zukunft auf den modernen F-35-Kampfjet vom Hersteller Lockheed Martin und haben deswegen alte Kampfjet-Bestände abzugeben. Regierungschefin Sanna Marin erklärt am Donnerstag (23. März) mit Blick auf die Ukraine: „Wir haben die Entscheidung getroffen, neue Kampfflugzeuge zu erwerben, und ja, ich denke, wir können darüber diskutieren, was wir mit der Flotte machen, die wir aufgeben“, sagte die Ministerpräsidentin der finnischen Zeitung Helsingin Sanomat.

Bei der aufgegebenen Flotte handelt es sich um Kampfjets vom Typ F/A-18 Hornet. Die Flugzeuge wurden zwischen 1980 und 2000 vom US-Hersteller McDonnell Douglas produziert. Die US-Luftwaffe setzte die Hornets in der Vergangenheit allem für den Einsatz auf Flugzeugträgern ein. Hornets eigneten sich dafür besonders gut, da sie sehr vielseitig genutzt werden können. So steht die Bezeichnung „F/A“ im Namen der Flugzeuge für „Fighter/Attack“. Die Hornets können also als Jagdflugzeuge, für den Kampf gegen feindliche Jets eingesetzt werden und gleichzeitig auch Angriffe gegen feindliche Bodenstellungen und Schiffe ausführen.

Bezeichnung F/A-18 Hornet Hersteller McDonnell Douglas (bis 1997), Boeing (ab 1997) Produktionszeitraum 1980-2000 Anzahl Triebwerke 2 Höchstgeschwindigkeit Mach 1,8 (ca. 2.222 km/h) Nutzer u. a. Australien, Finnland, Kanada, Schweiz, Spanien, USA

F/A-18 Hornet oder MiG-29? Militär-Experte erklärt den Unterschied

Bisher hatte Kiew im Ukraine-Krieg von Polen und der Slowakei Zusagen über Kampfjet-Lieferungen erhalten. Die ersten slowakischen Flugzeuge wurden am Donnerstag an die ukrainische Luftwaffe übergeben. Dabei handelte es sich um sowjetische Kampfjets vom Typ MiG-29. Der Rüstungsexperte Guy McCardle vom Portal Special Operations Forces Report (SOFREP) erklärte im Gespräch mit Newsweek die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von MiGs und Hornets.

„Die Hornet und die MiG-29 sind ziemlich gut aufeinander abgestimmt“, erklärte McCardle. Beide seien bekannt für ihre gute Manövrierfähigkeit und wurden in etwa im gleichen Zeitraum entwickelt.

„Die MiG hat mit 1.519 mph (ca. 2.444 km/h) die größere Höchstgeschwindigkeit“, führte der Experte weiter aus, aber „die Hornet verfügt über überlegene Avionik“. Unter Avionik versteht man die Gesamtheit der elektrischen Geräte an Bord des Jets. Diese wurden bei den Hornets über die Jahre hinweg kontinuierlich nachgerüstet und verbessert. Im Gegensatz zu älteren MiGs ist die Hornet so unter anderem mit einem Infrarotsensor-Zielsysteme ausgestattet. Die F/A-18 verfügt darüber hinaus auch über einen größeren Tank und somit eine größere Reichweite im Vergleich zu den sowjetischen Flugzeugen.

Eine F/A-18 Hornet der finnischen Luftwaffe bei den Nato-Tagen auf dem tschechischen Flugplatz Ostrava. (Archivbild) © Jaroslav Ozana/imago-images

Kampfflugzeuge für die Ukraine: F/A-18 Hornets haben einen Vorteil gegenüber F-16-Kampfjets

Auch im Vergleich zu den von Selenskyj geforderten F-16-Kampfjets könnten die Hornets punkten. „Die F-16 ist ein einmotoriges Flugzeug, und wenn dieses Triebwerk ausfällt, muss der Pilot aussteigen. Die F/A-18 ist ein zweimotoriges Flugzeug und kann überleben und sicher landen, wenn ein Triebwerk ausfällt“, erklärte Experte McCardle.

F/A-18 Hornets könnten also neben den bereits gelieferten MiGs einen wichtigen Beitrag für die Ukraine im Kampf um die Lufthoheit leisten und auch für Offensivaktionen eingesetzt werden. Dafür müsste Finnland sich zunächst jedoch zu der Lieferung entscheiden. „Das ist eine Frage, die sehr genau geprüft werden muss“, sagte Ministerpräsidentin Marin am Donnerstag mit Blick auf die Entscheidung.

Marins Verteidigungsminister Antti Kaikkonen blockte zuletzt jedoch deutlich ab: „Meiner Meinung als finnischer Verteidigungsministerin nach brauchen wir diese Hornets, um unser eigenes Land zu sichern“, erklärte der Minister der Nachrichtenagentur Reuters. Finnland und Russland teilen sich eine knapp 1.340 Kilometer lange Grenze.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Kaikkonens ukrainischer Amtskollege Olexij Resnikow hatte bereits Anfang März die Bildung einer westlichen Kampfjet-Koalition gefordert. „Ich bin mir sicher, dass wir zwei bis drei Arten von Kampfjets haben werden, es wird einen Hauptvogel geben“, prognostizierte der ukrainische Verteidigungsminister da. Auch wenn als „Hauptvogel“ wohl weiter der F-16 angedacht sein dürfte, könnten die Hornets im ukrainischen Verbund einen wichtigen Beitrag leisten. (fd)