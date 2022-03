Ukraine-Konflikt: Putins Großangriff auf Kiew - So wollen die Klitschkos die Hauptstadt verteidigen

Von: Felix Durach

Teilen

Die russischen Truppen wollen die ukrainische Hauptstadt Kiew erobern. Die Klitschko-Brüder organisieren mit der Bevölkerung die Verteidigung der Metropole.

Kiew - Der Krieg in der Ukraine tobt nun seit über einer Woche. Noch immer können die ukrainischen Streitkräfte die Hauptstadt Kiew vor den weiterhin vorrückenden russischen Truppen verteidigen. Inmitten des Krisengebiets sind auch zwei Männer an der Verteidigung der Metropole beteiligt, die sich in Deutschland einen Namen abseits der Politik gemacht haben. Die Brüder Vitali und Wladimir Klitschko dominierten über Jahre hinweg die Schwergewichts-Division im Boxen und stehen nun jedoch vor ihrer größten Herausforderung: der Verteidigung ihrer Heimatstadt.

Ukraine-Konflikt: Klitschko-Brüder planen Verteidigung von Kiew - „Haben keine andere Wahl“

Vitali Klitschko ist seit Mai 2014 Bürgermeister von Kiew und will auch deshalb gemeinsam mit seinem kleinen Bruder Wladimir vorangehen bei der Verteidigung ihrer Heimatstadt im Ukraine-Konflikt. „Wir haben keine andere Wahl, als unser Zuhause zu verteidigen – wo unsere Eltern begraben sind, wo unsere Kinder zur Schule gehen“, so Wladimir Klitschko im Gespräch mit Bild Live.

Es droht ein harter Kampf um die ukrainische Hauptstadt, deren Eroberung für die russischen Truppen sowohl ein taktischer, als auch ein symbolischer Erfolg wäre. Dort ist auch der Amtssitz des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der ein erklärtes Ziel der russischen Führung darstellt. Für die Klitschko-Brüder und die anderen Bewohner von Kiew geht es jedoch um nichts Geringeres als die Verteidigung ihre Heimat. Gegenüber Bild.de erklären die Klitschkos, wie sie die Verteidigung von Kiew organisieren.

Die Einwohner von Kiew planen die Verteidigung ihrer Heimat: Junge Menschen errichten eine Straßensperre in der ukrainischen Hauptstadt. © Diego Herrera/dpa

Ukraine-Konflikt: Kampf um Kiew - Brücken gesprengt, Barrikaden errichtet

Da die russischen Truppen gleich aus mehreren Richtungen zur Hauptstadt marschieren, wurden im Nordwesten und -osten Brücken gesprengt, um ein weiteres Vorrücken der russischen Armee in die Innenstadt zu verhindern. Auf den Straßen in den Außenbezirken wurden darüber hinaus Barrikaden aus Stahl errichtet, die russische Panzer an der Weiterfahrt hindern sollen.

Das Stadtzentrum verwandelt sich derweil immer weiter in ein Kriegsgebiet. Gräben werden ausgehoben, selbst geschweißte Panzersperren installiert und Blockaden aus alten Fahrzeugen errichtet. Das Ziel: das schwere Kriegsgerät der russischen Truppen aufhalten. Bürger der Stadt, die sich an der Verteidigung beteiligen möchten, können sich auf der Polizeistation kostenlos Waffen abholen. Bisher seien 25.000 automatische Waffen an die Bevölkerung abgegeben worden, berichtet Vitali Klitschko. „Und jeden Tag bekommen wir gerade neue Waffen geliefert.“

Die Brüder Vitali (r.) und Wladimir Klitschko planen die Verteidigung der ukrainischen Hauptstadt Kiew. (Archivbild) © Efrem Lukatsky/dpa

Ukraine-Konflikt: Klitschko über Belagerung von Kiew - „Wird länger dauern als ein paar Wochen“

Männern zwischen 18 und 60 Jahren ist die Ausreise aus der Ukraine verboten worden. Sie sollen sich an der Verteidigung in der Heimat beteiligen. Die Hauptstadt kann allerdings aktuell noch verlassen werden. Als größte Herausforderung bezeichnet Bürgermeister Vitali Klitschko derzeit die Versorgung der Bevölkerung. Aktuell könnte die Hauptstadt zwar noch mit Lebensmittel und Medikamenten versorgt werden, jedoch würde die Versorgung bei einer über längere Zeit andauernden Belagerung schwieriger werden. „Wir brauchen Hilfe. Denn die Situation wird länger dauern als ein paar Wochen“, so der klare Appell von Vitali Klitschko.

Als letzte Hoffnung für die Menschen in Kiew und der gesamten Ukraine könnten die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sein. Russlands Präsident Wladimir Putin warnte die Nato zuletzt vor der Errichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine. (fd)