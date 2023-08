Ukraine entfernt Sowjet-Symbol von „Mutter Heimat“ - Zeichen für „Hass“ oder „nötig“?

Von: Lukas Rogalla

Teilen

Die Ukraine entfernt Hammer und Sichel von der Mutter-Heimat-Statue. Das Vorgehen hat Befürworter und Gegner, wie IPPEN.MEDIA hört.

Kiew – Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat den Prozess der Dekommunisierung und Entrussifizierung im Land noch einmal beschleunigt. Zu sehen ist das auch an einem neuen, sehr prominenten Beispiel: der Mutter-Heimat-Statue in der Hauptstadt Kiew. Mit 62 Metern ist sie die höchste Statue in Europa. Inklusive Sockel erreicht sie eine Höhe von 102 Metern. Errichtet wurde sie 1981 zum Gedenken an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Mit der rechten Hand reckt die Mutter ein Schwert in die Höhe. In der linken Hand hält sie ein Schild, das bis vor Kurzem das Wappen der Sowjetunion zierte. Nun prangt dort der Dreizack, der auch auf dem Wappen der Ukraine zu sehen ist. Bis zum Unabhängigkeitstag am 24. August sollen die Arbeiten komplett abgeschlossen sein. Wie stehen Ukrainerinnen und Ukrainer zu dieser Entscheidung?

Mutter-Heimat-Statue: Sinnbild der Dekommunisierung in der Ukraine

„Auf diese Frage gibt es keine einfache Ja- oder Nein-Antwort“, meint Olena Borisowa, die sich auf Instagram unter dem Profil @uamonumentalart mit Monumentalkunst in der Ukraine befasst, auf Anfrage von FR.de von IPPEN.MEDIA. „Ich glaube aber, dass dieser Austausch nötig war. In der Ukraine ist kein Platz für aggressive, imperiale Symbole. Das entfernte UdSSR-Wappen wird nun in einem Museum ausgestellt. Jeder wird sich das Wappen also angucken können. Ehrlich gesagt ist es einfach nur ein Stück Metall, das von der Propaganda-Ideologie der Sowjetunion kultiviert wurde.”

„Wir müssen nicht nur den Widerstand an der tatsächlichen Frontlinie garantieren, sondern auch einen erfolgreichen Kampf an der ideologischen und kulturellen Frontlinie führen“, begründete unterdessen Kulturminister Rostyslaw Karandieiev die Maßnahme gegenüber dem Spiegel.

Die Mutter-Heimat-Statue in Kiew trägt nun ein Schild mit dem ukrainischen Dreizack. Das sowjetische Wappen mit Hammer und Sichel wurde entfernt. © Maxym Marusenko/Imago

Das Projekt hat Angaben des Kulturministeriums zufolge 28 Millionen Hrywnja gekostet, umgerechnet circa 700.000 Euro. Zwar handelt es sich nicht um Steuergelder, sondern vor allem um Spenden von Unternehmen. Dennoch sei das im Ukraine-Krieg völlig falsch angelegtes Geld, meint Julia S. aus Kiew.

„Das ist verrückt. Das ganze Geld, das für dieses nutzlose Vorhaben ausgegeben wird, wäre für Drohnen oder Fahrzeuge für die Armee besser aufgehoben, oder um unsere Künstler zu unterstützen, die ukrainische Kultur fördern wollen.“ Grundsätzlich hält sie es aber für richtig, „sowjetische Symbole von allen Orten zu entfernen“, wie sie FR.de sagt. „Aber ich glaube nicht, dass ein Monument plötzlich ukrainisch wird, wenn ein Element verändert wird. Es ist noch immer ein sowjetisches Monument, aber jetzt hat es einen ukrainischen Dreizack.“

Dekommunisierung in der Ukraine: „Es ist Zeit, alles Sowjetische hinter uns zu lassen“

Daria Stashuk, ebenfalls aus Kiew, sieht es so: „Ich finde die Entfernung von sowjetischen Symbolen in der Ukraine völlig richtig, weil sie eine direkte Verbindung zu Russland symbolisieren. Die Ukraine will sich von Russland komplett trennen und nichts mehr gemein haben“, sagt sie. „Die Mutter-Heimat-Statue ist eins der Wahrzeichen von Kiew und der gesamten Ukraine. Deshalb ist es äußerst wichtig, ukrainische Symbole darauf zu haben – nicht sowjetische. Wir sind schon seit 30 Jahren kein Teil mehr der Sowjetunion. Es ist Zeit, alles Sowjetische hinter uns zu lassen.”

Eine andere Sicht hat die Person hinter dem Instagram-Profil @child_of_socialism (deutsch: Kind des Sozialismus), das sich mit Kunst und Architektur aus Sowjet-Zeiten befasst: „Ich halte es für Hohn, dass sie sich in das Werk der legendären Bildhauer und meiner Landsleute – wir stammen aus derselben Region – Jewgeni Wutschetitsch und Wassili Borodaj einmischen.“

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Wutschetitsch, der aus der ukrainischen Stadt Dnipro kommt, hatte vor seinem Tod 1974 ein erstes Modell für die Statue entworfen. Borodaj, ebenfalls aus Dnipro, setzte das Projekt fort. Als Vorbild diente die ukrainische Bildhauerin Halyna Kaltschenko. „Das Denkmal und die Symbole darauf spiegeln einen Lebensabschnitt unseres Landes wider. Den Menschen wurde nun ein heftiger Hass auf die Sowjet-Ära eingeimpft. Daher hat der Wechsel der Symbolik das Denkmal vielleicht in gewisser Weise gerettet“, sagte die Person hinter „child_of_socialism“ FR.de unter der Maßgabe der Anonymität.

Auch oder gerade in Zeiten des Kriegs schreitet die Dekommunisierung voran. Der sogenannte „Freiheitsbogen des ukrainischen Volkes“ in Kiew erhielt seinen neuen Namen erst nach dem großangelegten russischen Angriff 2022. Zuvor war er als „Bogen der Völkerfreundschaft“ bekannt. Bürgermeister Vitali Klitschko ließ das Denkmal unter dem Bogen, das einen ukrainischen und einen russischen Arbeiter zusammen darstellen sollte, abreißen. Schon 2018 brachten Aktivisten einen Riss auf dem Bogen an – aus Solidarität mit Ukrainern in russischer Haft auf der Jahre zuvor annektierten Krim. Borisowa sagt, die UdSSR sei nie eine Union brüderlicher Republiken gewesen, sondern „ein großes Gefängnis der Nationen“.

Das entfernte Denkmal in Kiew: Die Ukraine will sich durch Umbenennungen und die Entfernung sowjetischer Denkmäler vom russischen Erbe distanzieren. © IMAGO/Salvatore Cavalli

Ukraine benennt Tausende Straßen und Plätze um: endgültige Abkehr von der Sowjetunion

Vor allem der damalige Präsident Petro Poroschenko und die ihn unterstützenden Parteien hatten die Dekommunisierung der Ukraine seit 2015 vorangetrieben. Die Werchowna Rada, das Nationalparlament in Kiew, verabschiedete mehrere Gesetze und läutete damit eine Phase ein, in der kommunistische Denkmäler im ganzen Land entfernt wurden. Straßen und Plätze mit russischem Bezug wurden und werden weiter umbenannt.

Das „Ukrainische Institut für Nationale Erinnerung“, das dem Ministerkabinett untersteht, gab eine Liste mit Adressen heraus, die umbenannt werden sollten. Bereits Ende 2016 wurden mehr als 1300 Lenin-Denkmäler abgerissen und über 50.000 Straßen und Plätze umbenannt, die unter anderem die Namen russischer Dichter und Künstler trugen, aber auch an die aus Moskau gesteuerte Sowjet-Herrschaft erinnerten. Die Orte sollen jetzt vor allem die Namen bedeutender ukrainischer Persönlichkeiten tragen.

„Niemand will in der Moskau-Straße wohnen“, meint die in Kiew geborene und aufgewachsene Daria Stashuk, die das Vorgehen begrüßt. Olena Borisowa teilt Stashuks Meinung: „Wir haben unsere talentierten und heroischen Persönlichkeiten aus der Ukraine, die wir verehren. In Sowjet-Zeiten wurde uns das bis auf zwei Ausnahmen – Taras Schewtschenko und Lessja Ukrajinka – nicht erlaubt.“ Die Kriegszeit sei nun genau der richtige Moment für Veränderung.

In einer Umfrage hatte sich 2022 eine deutliche Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer, etwa 85 Prozent, für die Entfernung der sowjetischen Symbolik ausgesprochen. Schon vor dem russischen Überfall war die Haltung gegenüber der Sowjetunion klar gekippt.

„Echte Dekommunisierung“: Putin greift die Ukraine an

Wie weit die Meinungen zur Sowjetunion in den kämpfenden Nachbarländern auseinandergehen, zeigt eine Umfrage des Internationalen Instituts für Soziologie in Kiew. Demnach haben 61 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer eine negative Haltung zu Josef Stalin, einst Machthaber in der UdSSR. In Russland würden ihn 60 Prozent der Bevölkerung positiv sehen. 2012 habe es noch ganz anders ausgesehen. Damals seien die Werte in der Ukraine und in Russland fast identisch gewesen.

Die Abkehr der Ukraine von Russland und der Sowjetunion sieht Wladimir Putin als Verrat am Brudervolk an – sie ist einer der Vorwände für den Angriff gewesen. „Ihr wollt eine Dekommunisierung? Wir sind nicht dagegen. Wir sind bereit zu zeigen, was eine echte Dekommunisierung ist“, hatte der russische Machthaber kurz vor dem Einmarsch seiner Truppen drohend verkündet. Er hatte die Ukraine als einen durch Russland und Lenin geschaffenen Staat bezeichnet. Mit Hinblick auf die Ukraine würde eine Dekommunisierung laut Putin also veränderte Grenzen bedeuten. In den besetzten Gebieten der Ukraine treibt Putin gleichzeitig eine Russifizierung voran – einige Menschenrechtler sprechen von „kulturellem Völkermord“. (lrg)