Baerbock in der Ukraine: Brisante Waffenwunschliste liegt vor - Grüne-Außenministerin muss antworten

Von: Andreas Schmid

Teilen

Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin, trifft ihren Amtskollegen der Ukraine, Dmytro Kuleba. © Janine Schmitz/Imago

Im Ukraine-Konflikt setzt Deutschland weiter auf Diplomatie. Annalena Baerbock reist in die Ukraine - und wird sich dort bohrenden Fragen stellen müssen.

Deutschland will in der Ukraine-Krise als Vermittler auftreten.

Außenministerin Annalena Baerbock* (Grüne) reist am Montag (7. Februar) nach Kiew.

Das Treffen steht im Zeichen von ukrainischen Forderungen nach Waffenlieferungen - welche Deutschland ablehnt.

Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Berlin/Kiew - Zweiter Besuch binnen drei Wochen: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist am Montag (7. Februar) erneut in die Ukraine. Bereits Mitte Januar war die Grünen-Politikerin zu Gesprächen mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba und Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew - damals allerdings unter leicht anderen Vorzeichen. Die Ukraine erhöht mittlerweile den Druck auf Deutschland.

Baerbock-Besuch in Kiew: Waffen-Wunschliste aus der Ukraine

Baerbock war auf ihrer Auslandsreise auch in Russland zu Gast. Dass sie erst Kiew (17. Januar) und dann Moskau (18.) besuchte, bewertete man in der Ukraine positiv. Deutschland scheint im andauernden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine Prioritäten zu setzen, lautete der allgemeine Tenor auch in der Weltpolitik. Verstärkt wurde das durch Baerbocks Solidaritätsbekundungen auf Twitter.

Die Außenministerin setzt im Zuge dieser Solidarität auf den Dialog. Waffenlieferungen, wie von der Ukraine gefordert, lehnte die frühere Grünen-Chefin aber bereits bei ihrem letzten Treffen ab. Damit liegt sie auf einer Linie mit Kanzler Olaf Scholz, der erst am Sonntag Deutschlands „klaren Kurs“ bekräftigte.

Nach Baerbocks Besuch in Kiew stellte die Bundesregierung der Ukraine statt Rüstungsexporten 5000 Helme in Aussicht. In der Ukraine wurde diese Entscheidung gar als „unterlassene Hilfeleistung“ verstanden*. Die Ukraine fordert weiterhin Waffenlieferungen, schickte zuletzt eine Waffenlieferungs-Wunschliste nach Berlin. Mit Spannung wird erwartet, wie sich Baerbock zu dieser Liste äußert und mit welchen Forderungen die Ukraine womöglich zusätzlich aufwartet. Für 16.25 Uhr deutscher Zeit ist eine Pressekonferenz Baerbocks und Kulebas angesetzt.

Ukraine-Krise: Baerbock in Kiew - Scholz in Washington

Am Montagabend will Baerbock von Kiew in die Ostukraine weiterreisen. Dort ist ein Besuch der sogenannten Kontaktlinie im Donbass geplant, welche Gebiete unter ukrainischer Kontrolle von den pro-russischen Separatistenregionen trennt. Ursprünglich war geplant, dass Baerbock gemeinsam mit ihrem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian an die Kontaktlinie reist. Le Drian wird nun aber am Montag und Dienstag Präsident Macron nach Moskau und Kiew begleiten.

Außerdem steht zu Wochenbeginn ein mit Spannung erwarteter Termin des Bundeskanzlers auf der Agenda. Olaf Scholz* wird am Montag von US-Präsident Joe Biden* im Weißen Haus empfangen. Im Ukraine-Konflikt wird die internationale Krisendiplomatie damit auf höchster Ebene fortgesetzt. (as/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA