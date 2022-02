Ukraine-Konflikt eskaliert: Diese Verbündeten hat Wladimir Putin noch

Arbeiter räumen die Trümmer einer Rakete auf einen Lastwagen. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

Wladimir Putin ist mit ganzer Härte in die Ukraine einmarschiert. Die Reaktionen des Westens folgten prompt. Dennoch kann sich Russland wohl auf die Unterstützung seiner Verbündeten verlassen.

Moskau – Eine Eskalation im Ukraine-Konflikt hatte sich in den vergangenen Wochen vermehrt angekündigt. Nun erfolgte in der Nacht zum Donnerstag der russische Angriff auf das Nachbarland – in Europa herrscht Krieg. Russlands Präsident Wladimir Putin ordnete in den Regionen Luhansk und Donezk an, allerdings wurden auch Angriffe mit Kampfflugzeugen, Hubschrauber und Raketen aus anderen Teilen der Ukraine gegen militärische Infrastruktur gemeldet. Der Westen verurteilt die Eskalation des Ukraine-Konflikts aufs Schärfste. Es scheint so, als würde Putin ohne Verbündete dastehen. Dennoch: Mehrere Länder und die Separatisten in der Ost-Ukraine halten zum russischen Präsidenten.



Im Vorfeld der jüngsten Eskalation in der Ukraine hatte Wladimir Putin bis zu 150.000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland zusammengezogen. Er sagte in einer Fernsehansprache, die gegen 03:30 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wurde: „Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen. Ihr Ziel ist der Schutz der Menschen, die seit acht Jahren Misshandlung und Genozid ausgesetzt sind.“ Es ist das erste Mal, dass sich russische und ukrainische Soldaten in dem seit acht Jahren dauernden Konflikt gegenüberstehen. *kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.