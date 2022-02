Bolsonaro-Vize verurteilt Ukraine-Krieg: Brasilianischer Präsident verpasst ihm umgehend einen Maulkorb

Von: Sven Hauberg

In der vergangenen Woche trafen sich Jair Bolsonaro (links), Präsident von Brasilien, und Wladimir Putin, Präsident von Russland, im Kreml. © Alan Santos/Palacio Planalto/dpa

Wer hat das Sagen in Brasilien? Weil sich sein Vize im Ukraine-Konflikt zu Wort gemeldet hat, schlug Präsident Bolsonaro nun verbal auf den Tisch.

Brasilia - Auf welcher Seite steht Brasilien im Ukraine-Krieg? Nachdem der Vizepräsident des Landes die russische Invasion zunächst verurteilt hatte, wurde er wenig später vom brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro für seine Äußerungen abgestraft. Bolsonaro sprach seinem Vize Hamilton Mourão am Donnerstag (Ortszeit) die Zuständigkeit ab, über die Angelegenheit zu sprechen.

„Um das klarzustellen: Artikel 84 besagt, dass die Person, die über dieses Thema spricht, der Präsident ist. Und der Präsident heißt Jair Messias Bolsonaro. Punkt“, sagte der 66-jährige in einer Übertragung in sozialen Medien mit Außenminister Carlos França.

Ukraine-Konflikt: Brasiliens Vize verurteilt russischen Einmarsch

Mourão hatte die Invasion Russlands in die Ukraine verurteilt. „Brasilien ist nicht neutral. Brasilien hat sehr deutlich gemacht, dass es die Souveränität der Ukraine respektiert“, erklärte der Vizepräsident am Donnerstag im brasilianischen Fernsehen. „Also ist Brasilien nicht mit einem Einmarsch in ukrainisches Gebiet einverstanden.“ Bolsonaro äußerte sich zunächst nicht. Er hielt bei der Einweihung einer Straße im Bundesstaat São Paulo eine 20-minütige Rede, erwähnte dabei aber die Invasion Russlands in die Ukraine mit keinem Wort.

Ukraine-Konflikt: Putin und Brasilien eigentlich „Freunde“

Bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau am Mittwoch vergangener Woche hatte der rechtsextreme Staatschef aber gesagt, Brasilien sei „solidarisch“ mit Russland. Er ließ es allerdings offen, ob er sich dabei auf den Konflikt mit der Ukraine bezog. Putin wiederum bezeichnete Bolsonaro bei dem Treffen als einen „führenden Partner“ in Südamerika. Russland und Brasilien seien durch „Freundschaft und gegenseitiges Verständnis“ miteinander verbunden, so Putin weiter.

Die brasilianische Diplomatie ist traditionell dafür bekannt, möglichst keine Partei zu ergreifen und außenpolitische Konflikte zu vermeiden. (sh/dpa)