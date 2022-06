Ukraine-Konflikt: Gesundheitsminister Lauterbach bleibt während Ukraine-Reise in Aufzug stecken

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) besucht bei seiner Ukraine-Reise Kriegsverwundete im Krankenhaus. Für Lauterbach selbst gab es einen Schreckmoment: Er blieb im Aufzug stecken (Archivbild vom 10. Juni 2022). © picture alliance/dpa/BMG/photothek | Thomas Koehler

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach reiste in die Ukraine, um dem Land medizinische Hilfe anzubieten. In einem Krankenhaus blieb der Minister im Aufzug stecken - sinnbildlich für die Lage vor Ort.

Kiew – Am Donnerstag brach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in die Ukraine auf, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Der Minister traf Opfer des Krieges und bot der Ukraine medizinische Hilfe an. Für einen kurzen Moment ging es für den SPD-Politiker in einem Krankenhaus allerdings abwärts – er nahm es als Anlass, auf Missstände hinzuweisen.

Ukraine-Reise des Bundesgesundheitsministers: Für Karl Lauterbach geht es im Aufzug abwärts

Der Gesundheitsminister reiste im eskalierten Ukraine-Konflikt unter anderem ins westukrainische Lwiw (Lemberg). Dort empfing ihn sein ukrainischer Amtskollege Viktor Ljaschko – im Anschluss besuchte Lauterbach auch ein Krankenhaus. Kurzzeitig ging es für den Minister bei diesem Besuch allerdings abwärts: Der SPD-Politiker steckte zusammen mit Viktor Ljaschko in einem Fahrstuhl fest.

Der Lift sei ruckartig einen Meter abgesackt, erklärte der Bundesgesundheitsminister auf Twitter. „Rausklettern wollte zunächst niemand…“, fügte Lauterbach hinzu. Gleichzeitig nahm er den Vorfall zum Anlass, um auf den schlechten Zustand der Kliniken in der Ukraine hinzuweisen. Doch die Bundesregierung werde Hilfe leisten, versprach der Minister.

Ukraine-Reise: Lauterbach „bestürzt“ über die vielen Verletzten

Lauterbach zeigte sich bei seinem Besuch „bestürzt“ über die vielen Verletzten in der Ukraine. Diese seien Opfer des „barbarischen Angriffskriegs“ von Kreml-Chef Wladimir Putin. Viele Kinder hätten Gliedmaßen verloren, viele Menschen hätten schwere Brandwunden erlitten. „Wir werden hier vonseiten der Bundesregierung Hilfe leisten“, bekräftigte der Minister, der in Lwiw unter anderem eine Reha-Klinik besuchte. Deutschland werde unter anderem Prothesen liefern und bei der Versorgung von Menschen mit schweren Brandwunden helfen, kündigte Lauterbach am Freitag an.

„Und wir werden Container aufbauen, wo Techniker lernen können, Prothesen anzufertigen von hoher Qualität“, ergänzte der Gesundheitsminister. Zudem wolle die Bundesregierung bei der Versorgung der Brandverletzten helfen. „Mehr als 200 Ärzte aus Deutschland“ mit entsprechenden Fachkenntnissen seien bereit, „hier in der Ukraine zu helfen“. Deutschland werde auch bei der Versorgung mit Arzneimitteln sowie Telemedizin helfen. Lauterbach plant außerdem, Schwerverletzte aus der Ukraine auszufliegen und in Deutschland zu behandeln.

Am Samstag war bekannt geworden, dass nun auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Reise in die Ukraine plant. Demnach will er offenbar noch vor dem G7-Gipfel mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Italien nach Kiew reisen.