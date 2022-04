„Putin hat sich verkalkuliert“: Scholz nach G7-Treffen mit harten und emotionalen Worten zu Ukraine-Krieg

Von: Christoph Gschoßmann, Fabian Müller

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht im Bundeskanzleramt nach der Aufzeichnung einer Fernsehansprache zum Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine. (Archiv) © Markus Schreiber/dpa

In der Politik steigt wegen der Waffenlieferungen an die Ukraine der Druck auf Kanzler Scholz. News zu deutschen Reaktionen auf den Ukraine-Konflikt.

Ukraine-Konflikt: Politiker verschiedener Parteien, wie der Grüne Anton Hofreiter, machen in der Waffendebatte erneut Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz.

*: Politiker verschiedener Parteien, wie der Grüne Anton Hofreiter, machen in der Waffendebatte erneut Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger findet laut einer Umfrage, dass die Regierung der Ukraine Offensivwaffen liefern sollte.

Nach dem G7-Treffen äußerte sich Kanzler Scholz.

Dieser News-Ticker zu Deutschlands Reaktionen auf den Ukraine-Konflikt wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 19. April, 21.38 Uhr: Der Grünen*-Politiker Anton Hofreiter hat die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz* zu Waffenlieferungen an die Ukraine als nicht ausreichend kritisiert. „Die von Olaf Scholz angekündigte Unterstützung unserer Partnerländer bei den Waffenlieferungen in die Ukraine ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, aber er reicht nicht aus“, sagte Hofreiter dem Nachrichtenportal t-online am Dienstagabend.

Auch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Hofreiter, wirklich entscheidend sei, dass die Ukraine jetzt schnell auch schwerere Waffen bekomme. „Die Offensive (Russlands) im Osten der Ukraine hat bereits begonnen. Und man sollte nicht vergessen: Deutschland ist das wirtschaftsstärkste Land in der Europäischen Union, und deshalb sollten wir deutlich mehr tun“, sagte Hofreiter, der Vorsitzender des Europaausschusses des Bundestags ist.

Update vom 19. April, 18.22 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich nach den G7-Verhandlungen zur Lage in der Ukraine am Dienstagnachmittag vor der Presse. Eine „neue Phase hat begonnen“, so der Bundeskanzler. Damit meint er den erneuten Großangriff Russlands auf die Ukraine. Zehntausende Soldaten würden derzeit das Land angreifen, es gebe Raketenangriffe im ganzen Land, fasste Scholz die Lage vor Ort mit emotionalen Worten zusammen.

Es sei jedoch klar, dass man gemeinsam mit den Verbündeten weiter die Ukraine unterstützen werde. Man habe „ausführlich“ beraten und über eine gemeinsame Reaktion gesprochen. Die Ukraine bekomme weiterhin die volle Unterstützung. Es sei wichtig, eine Ausweitung des Krieges auf andere Länder zu verhindern. Deshalb bekräftigte Scholz die Haltung der Nato, sie werde nicht in den Krieg eingreifen. Man wolle keine Beteiligung an dem Krieg, jedoch werde die Ukraine „größtmöglich“ unterstützt.

„Deutsche Alleingänge wären falsch“, meint Scholz. Geschlossenes Handeln sei nun die Stärke. Mit dieser Geschlossenheit habe Russlands Präsident Wladimir Putin* nicht gerechnet. „Er hat sich verkalkuliert“, so Scholz. Nun würden die Sanktionen Russland hart treffen, Scholz spricht in diesem Zusammenhang von einem „Desaster“ für Russland.

Zum heiß diskutierten Thema Waffenlieferungen sagte der deutsche Bundeskanzler: Es sei richtig und wichtig gewesen, der Ukraine Waffen zu liefern. Nur so sei es dem Land möglich gewesen, sich gegen den Aggressor Russland zu verteidigen. Das Ziel der G7 ist auch weiterhin „das ukrainische Militär so zu ertüchtigen, dass es sich wehren kann.“ Dieser Haltung schließe sich Deutschland an.

Auch die deutsche Rüstungsindustrie solle künftig vermehrt in Waffenlieferungen an die Ukraine involviert werden. Olaf Scholz hat der Ukraine demnach zugesagt, direkte Rüstungslieferungen der deutschen Industrie zu finanzieren. „Wir haben die deutsche Rüstungsindustrie gebeten uns zu sagen, welches Material sie in nächster Zeit liefern kann“, sagte Scholz am Dienstag in Berlin. „Die Ukraine hat sich nun von dieser Liste eine Auswahl zu eigen gemacht, und wir stellen ihr das für den Kauf notwendige Geld zur Verfügung.“ Darunter seien wie bisher Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrgeräte, Munition „und auch das, was man in einem Artilleriegefecht einsetzen kann“.

Zusätzlich würden Nato-Partner Ersatz erhalten, die Waffen sowjetischer Bauart in die Ukraine liefern. „Das ist etwas, was wir mit vielen anderen zusammen machen, die den gleichen Weg einschlagen wie wir.“

Update vom 19. April, 17.45 Uhr: Grünen-Politiker aus Bund und Land haben eine genaue Untersuchung der Rolle von Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig beim Engagement für die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2 gefordert. „Die Verwebung zwischen der Schweriner Landesregierung und dem russischen Staatskonzern Gazprom war stets verheerend und muss nun endlich aufgearbeitet werden“, sagte der Grünen*-Bundesvorsitzende Omid Nouripour der FAZ.

Schwesigs bisherige Einlassungen seien „schlicht zu wenig“, fügte Nouripour an. Ein „Huch, war wohl ein Fehler“ werde nicht reichen. Ähnlich äußerte sich der Grünen-Politiker Anton Hofreiter. „Wie die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern sich zum Handlanger von Nord Stream 2* machte, um den Bau der Ostseepipeline zu befördern, muss dringend aufgeklärt werden“, sagte er der Zeitung. Ein Untersuchungsausschuss zu dem Thema sei daher „absolut notwendig“.

Auch der Grünen-Landeschef in Mecklenburg-Vorpommern, Ole Krüger, forderte eine umgehende öffentliche Stellungnahme Schwesigs zu den Vorwürfen rund um mutmaßliche russische Einflussnahme rund um den Bau der Pipeline. „Momentan wird nichts Geringeres verhandelt als die Frage, ob Frau Schwesig im Interesse des Landes oder letztlich im Interesse eines ausländischen Konzerns agiert hat - Letzteres würde den Bruch ihres Amtseids bedeuten“, erklärte er am Dienstag.

Grüne und CDU* werfen der von Schwesig geführten Landesregierung in Schwerin eine zu russlandfreundliche Politik vor. Dabei geht es insbesondere um eine höchst umstrittene landeseigene Klima- und Umweltstiftung. Sie half 2021 durch verdeckte Geschäftstätigkeit bei der Fertigstellung der Ostseepipeline Nord Stream 2, die der russische Gaskonzern Gazprom in den vergangenen Jahren bauen ließ.

Update vom 19. April, 15.52 Uhr: Tut Deutschland genug für die Ukraine? 38 Prozent der befragten Bürger in einer aktuellen Umfrage haben den Eindruck, dass die Regierung insgesamt zu wenig unternimmt, um die Ukraine* zu unterstützen. 34 Prozent halten den Umfang der Unterstützung für gerade richtig. 16 Prozent sind der Meinung, die Bundesregierung unternehme zu viel, um die Ukraine zu unterstützen. Dass die Bundesregierung zu wenig zur Unterstützung der Ukraine unternimmt, meinen am häufigsten die Anhänger der Grünen (44%) und der Unionsparteien (46%). Dass die Bundesregierung sich zu viel für die Ukraine engagiere, meinen vor allem die Anhänger der AfD (51%).

Nachdem Deutschland der Ukraine bereits 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen aus Beständen der Bundeswehr zur Verfügung gestellt hat, wird diskutiert, der Ukraine auch Offensivwaffen und schweres Gerät zu liefern. 51 Prozent der Bundesbürger fänden das weiter richtig, 37 Prozent sprechen sich gegen die Lieferung von Offensivwaffen und schwerem Gerät an die Ukraine aus.

Sollen Offensivwaffen wie Kampfpanzer an die Ukraine geliefert werden? Die Bundesbürger haben sich in einer Umfrage knapp entschieden. © Eckehard Schulz/Imago

Deutschland im Ukraine-Krieg: Politiker erhöhen in Waffendebatte Druck auf Scholz

Erstmeldung vom 19. April, 15.20 Uhr: Der Druck auf den Bundeskanzler wächst: Politiker von FDP, Grünen und Union haben Olaf Scholz (SPD) in die Pflicht genommen, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. „Die Zeit drängt“, sagte der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Dienstag im Deutschlandfunk. Die CDU/CSU-Fraktion drohte damit, im Bundestag einen eigenen Vorstoß für Waffenlieferungen zu unternehmen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) warf der SPD vor, Deutschland mit einer „gebremsten und zu späten Unterstützung der Ukraine“ in Europa zu isolieren. „Noch nie war Deutschland in einer internationalen Krise so abgekapselt und teilnahmslos“, sagte Wüst der Rheinischen Post.

Nach eigener Aussage geht Djir-Sarai davon aus, dass der Krieg in den kommenden Tagen „noch grausamer noch brutaler geführt wird“. Die Ukraine brauche konkrete Hilfe. „Und aus meiner Sicht sind Waffenlieferungen, beziehungsweise schwere Waffen, hier ein notwendiger Weg.“ Die Entscheidung über die Lieferung müsse zeitnah getroffen werden. „Ich gehe auch davon aus, dass diese Entscheidung in den nächsten Tagen zustande kommen wird“, sagte der FDP-Politiker.

Anton Hofreiter (Grüne), der Vorsitzende des Bundestagseuropaausschusses, erneuerte seine Kritik an Scholz. Dieser führe nicht ausreichend, so dass Deutschland in Europa als „zu zauderlich und zu zögerlich" wahrgenommen werde, sagte Hofreiter dem Fernsehsender Welt. Auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hatte Scholz wiederholt kritisiert und ihm Zaudern vorgeworfen. (cg mit dpa)