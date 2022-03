Was würde Trump gegen Putin machen? Ex-Präsident spricht von Atomwaffen - und dem Weltraum

Russlands Präsident Wladimir Putin (l.) und Ex-US-Präsident Donald Trump (r.) bei einem Treffen während des G20-Gipfels 2019. (Archivbild) © White House/dpa

Donald Trump hat keinen Zugang mehr zu den Nuklearwaffen der USA. Er deutete jedoch an, dass er diese als eine Antwort auf die Aggression Putin sieht.

München - Wie sähe die Welt aus, wäre Donald Trump noch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Wie hätte der Republikaner wohl reagiert, als die Nachricht vom Angriff von Wladimir Putins Russland gegen die Ukraine um die Welt ging?

Trump selbst beleuchtete diese Frage nun höchst öffentlich. Auf der jährlichen Conservative Political Action Conference, der CPAC in Orlando, Florida, sprach er auch über das derzeit beherrschende Thema, den Ukraine-Krieg (Die Hintergründe zum Ukraine-Russland-Krieg). Hatte Trump Putins Handeln kürzlich noch als „genial“ und „smart“ bezeichnet. Letzteres wiederholte er zwar, aber ruderte in seinem Lob in Richtung Putin auch zurück.

Trump gibt Joe Biden Schuld am Krieg in der Ukraine

Russlands Vordringen in die Ukraine sei „entsetzlich“ gewesen, so Trump, „eine Gräueltat, die niemals hätte passieren dürfen. Wir beten für die stolzen Menschen in der Ukraine.“ Er sei immer gut mit Putin ausgekommen, betonte Trump. Schuld am Krieg gebe er aber wenig überraschend vor allem einem Mann: Joe Biden. Der Demokrat, der Trump bei der letzten Präsidentschaftswahl besiegt hatte, wirke laut Trump schwach auf das Ausland, auch wegen des „erbärmlichen Abzugs aus Afghanistan“ - so habe sich Putin stark genug für den Einmarsch gefühlt. Mit ihm als Präsident wäre der Krieg nie passiert.

Auch wurde Trump auf dem Event gefragt, was genau er anders machen würde als Biden. Trump antwortete, er wisse „genau, was jetzt zu tun wäre“. Es gebe „Dinge, die er [Biden] jetzt tun müsste, aber das möchte ich jetzt hier nicht sagen. Das wäre nicht angebracht. Aber es gibt Dinge, die er tun könnte, die sehr stark, sehr mächtig wären, und die die Sache sehr schnell beenden würden.“

Donald Trump: „Wir sind die größte Atommacht der Welt“

Trump erinnerte auch daran, dass die USA die größte Atommacht der Welt sei. Seine Administration die Nuklearwaffen habe modernisieren lassen. Außerdem erwähnte er die „Space Force“ - die unter seiner Ägide ins Leben gerufene Weltraumstreitmacht der USA. Diese habe „sehr viel damit zu tun, über das wir hier sprechen“. Und nicht nur das Weltall, auch eine ganz andere Region kam Trump beim Gespräch über die Ukraine in den Sinn: Mexiko. Biden solle sich lieber um die „Invasion“ der mexikanischen Migranten kümmern, als „um die Invasion eines fremden Landes, das tausend Meilen entfernt ist“. (cg)