Ukraine-Krieg: Gerät Gerhard Schröder jetzt ins Visier der Russland-Sanktionen?

Von: Sven Hauberg

Wladimir Putin (links) und Gerhard Schröder im Jahr 2004: Die beiden Politiker sind seit Jahren befreundet. © Alexander Nemenov/AFP

Ex-Kanzler Gerhard Schröder fordert im Ukraine-Krieg Sanktionen gegen Russland - sollte laut einem prominenten Grünen-Politiker aber selbst zum Ziel von Strafmaßnahmen werden.

Berlin - Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat sich in der Ukraine-Krise zu Wort gemeldet. „Der Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine muss schnellstmöglich beendet werden. Das ist die Verantwortung der russischen Regierung“, schrieb der 77-Jährige auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn. „Viel ist in den vergangenen Jahren über Fehler und Versäumnisse im Verhältnis zwischen dem Westen und Russland gesprochen worden“, so Schröder weiter. „Und es gab viele Fehler – auf beiden Seiten. Aber auch Sicherheitsinteressen Russlands rechtfertigen nicht den Einsatz militärischer Mittel.“

Schröder, der seit Jahren ein enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist, sagte weiter, Sanktionen gegen Russland seien jetzt notwendig. Dabei müsse aber darauf geachtet werden, „die verbliebenen politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen, die zwischen Europa und Russland bestehen, nicht gänzlich zu kappen“.

Ukraine-Konflikt: Grünen-Politiker fordert Sanktionen gegen Schröder

Unterdessen forderte der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer Sanktionen auch gegen Schröder selbst. „Es sollte geprüft werden, ob gegen ehemalige führende Politiker in der EU, die derzeit als Lobbyisten für Putins aggressive Politik agieren, persönliche Sanktionen verhängt werden können“, sagte der frühere Grünen-Vorsitzende dem Spiegel.

Schröder ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft. Außerdem hat der Sozialdemokrat Führungspositionen bei den Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2 - beide Erdgasleitungen durch die Ostsee verbinden Russland und Deutschland. Die noch ausstehende Inbetriebnahme von Nord Stream 2 ist inzwischen von der Bundesregierung auf Eis gelegt.

Ukraine-Konflikt: Umstrittene Äußerung von Schröder sorgt für Kritik

Für Wirbel sorgte Schröder zuletzt, als er mitten in der Eskalation vor dem Angriff Forderungen der Ukraine nach Waffenlieferungen als „Säbelrasseln“ kritisierte. Die USA hatten am Mittwoch Sanktionen gegen die Nord-Stream-2-Betreibergesellschaft und deren deutschen Chef, Matthias Warnig, verhängt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach distanzierte sich am Mittwochabend in einer Gesprächsrunde der Wochenzeitung Die Zeit von Gerhard Schröder. „Es ist ganz klar, dass das, was er tut, mir nicht einfiele“, sagte der SPD-Politiker über seinen Parteigenossen. Mit einem „Diktator, der die halbe Welt in Atem hält“, so Lauterbach, würde er keine Geschäfte machen.

Noch am Tag vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine hatten sich in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild 46 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, dass Schröder in dem Konflikt mit Russland vermitteln soll. (sh/dpa)