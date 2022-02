Ukraine-Konflikt: Reporter berichtet über Raketenbeschuss - dann rollen russische Panzer an ihm vorbei

Von: Marcus Giebel

Truppenaufmarsch in Richtung Ukraine: Wladimir Putin bereitet die Invasion des Nachbarlandes vor. © Screenshot CNN

Der Ukraine-Konflikt eskaliert. Russland führt nahezu unbehelligt Krieg, womit Wladimir Putin allen anderen Staaten seine Macht demonstriert. Die Szenen dieser Tage werden sich einbrennen.

München - Über Monate hinweg hat Wladimir Putin vor den Augen der Welt den Einmarsch seiner Truppen in die Ukraine vorbereitet. Nun bekommen die Europäer vorgeführt, wie machtlos sie sind, wenn kompromisslose Machthaber wie Russlands Präsident sein Herrschaftsgebiet mit Waffengewalt ausbreiten will.

Der Ukraine-Krieg, der eigentlich Putins Krieg ist, zwingt uns Bilder auf, die sich ins Gedächtnis brennen. Weil sie wie aus einer anderen Welt zu sein scheinen. Zu den eindringlichen Szenen der ersten Tage der Invasion, mit der sich der Ukraine-Konflikt zuspitzt, zählt sicher auch die CNN-Live-Schalte zum deutschen Reporter Frederik Pleitgen, der an der russisch-ukrainischen Grenze steht. Der gebürtige Kölner berichtet am letzten Checkpoint nahe Belgorod in Russland über den Militäreinsatz.

Ukraine-Konflikt: Während Live-Schalte fahren Putins Panzer an Reporter vorbei

Zu sehen sind zunächst immer wieder Raketen, die am Himmel in Richtung Ukraine fliegen. Wenig später, noch während Pleitgen seine Einschätzung zur Lage gibt, rollen drei Panzer an ihm und den wartenden Fahrzeugen vorbei. Sie werden in die Ukraine verlegt. Aus den Geschütztürmen ragen die Soldaten heraus, die Putins Befehle im Ukraine-Krieg umzusetzen haben - ob sie wollen oder nicht.

Es sind eindrückliche und bedrückende Bilder. Denn sie unterstreichen die Zeitenwende, die sich mit langem Anlauf angekündigt hatte. Nun wollen Putins Truppen aber keine Zeit mehr verlieren.



Ukraine-Krieg: Soldaten auf Schlangeninsel ergeben sich nicht und sterben wenig später

Was etwa bei der Eroberung der Schlangeninsel, einem 17 Hektar großen Eiland im Schwarzen Meer, deutlich wird. Im Internet kursieren Mitschnitte von Funksprüchen, die zwischen einem vom Kreml entsandten Kriegsschiff und den 13 Grenzbeamten an Land ausgetauscht worden sein sollen. Der Aufforderung, die Waffen niederzulegen und sich zu ergeben, kommen die Ukrainer nicht nach. Sie beschimpfen stattdessen die Invasoren.

Wenig später sollen die Russen angegriffen haben. Auf einem Video ist ein Soldat zu sehen, der sich zu Boden wirft, als über ihm Beschuss zu hören ist. Offenbar eröffnete das Schiff in diesem Moment das Feuer. Alle 13 Grenzbeamten sollen bei dem Angriff ums Leben gekommen sein. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj ehrte die tapferen Insel-Verteidiger mit dem Titel „Held der Ukraine“.

Ukraine-Konflikt: Video zeigt zahlreiche Angriffe - russische Invasion geht weiter

Ukraine-Konflikt: Russlands Einmarsch - Zivilisten flüchten oder verstecken sich in U-Bahn-Unterführungen

Viele andere Opfer des Feldzugs bekommen kein Gesicht. Denn die Zivilisten flüchten während dem Ukraine-Krieg zu Hunderttausenden in Richtung Westen. In Krakowez an der Grenze zu Polen soll sich am Abend des 24. Februar eine Fahrzeugschlange von mindestens zehn Kilometern Länge gebildet haben. Andere Aufnahmen zeigen, wie sich Dutzende Menschen in U-Bahn-Unterführungen zusammenrotten - angesichts des Luftbeschusses womöglich der sicherste Ort in Kiew und anderen Großstädten der Ukraine.

Das sind die Bilder und Szenen der ersten Tage der Invasion Russlands. Und sie geben einen Vorgeschmack auf das, was der Ukraine-Konflikt womöglich noch bereithält. (mg)