Putin plant „Spezial-Operation“ und will Selenskyj durch Kreml-Marionette ersetzen

Von: Max Darga

(Archivbild) Wiktor Janukowitsch (l) und Wladimir Putin im Gespräch. © picture alliance/dpa/Yuri Kochetkov

Dass Putin den amtierenden Präsidenten Selenskyj mindestens absetzen möchte, ist mittlerweile bekannt. Nun gibt es Gerüchte über die mögliche Nachfolge.

Offenbar gibt es einen Nachfolger, der im Ukraine-Konflikt den Platz des amtierenden ukrainischen Präsidenten, Wolodimir Selenskyj, einnehmen soll - zumindest wenn es nach den Vorstellungen von Wladimir Putin geht. Mehreren Medienberichten zufolge, welche sich auf Informationen des ukrainischen Geheimdienstes berufen, soll ein alter Bekannter des russischen Präsidenten eingesetzt werden. Unter anderem berichteten darüber die Schweizer Blick und die Frankfurter Rundschau.

Dieser Mann soll wohl Putins Marionette in der Ukraine werden

Die Rede ist von Wiktor Janukowitsch. Dieser war bereits von 2010 bis 214 Präsident der Ukraine. Seine Amtszeit endete mit Unruhen in Kiew. Er floh aus dem Land und wurde in der Folge vom ukrainischen Parlament für abgesetzt erklärt. Wie Putin später erklärte, soll Janukowitsch nach Russland geflohen sein und hatte die Unterstützung der russischen Regierung erhalten.

Ein internationaler Haftbefehl wurde gegen den ukrainische Ex-Präsident bei Interpol erwirkt - die Fahndung wurde jedoch 2015 eingestellt. Er selbst sieht seine Amtsenthebung als illegal an.

Ukraine-Konflikt: Russische „Spezial-Operation“ soll Selenskyj absetzen

Janukowitsch befindet sich einem Beitrag von KyivPost zufolge bereits in der belarussischen Hauptstadt Minsk. Auch hier wird davon gesprochen, dass der Kreml den ehemaligen ukrainischen Präsidenten wieder in das Amt heben will.

Unter anderem berichtet die ukrainische Zeitung Pravda davon, dass Putin eine „Spezial-Operation“ im Zuge des Ukraine-Kriegs plane, um den derzeitigen Präsidenten der Ukraine, Wolodimir Selenskyj, abzusetzen. Ob mit „Spezial-Operation“ der Einmarsch von Putins Tschetschenen-Privatarmee vor Kiew gemeint ist, bleibt offen. Ob sein tatsächlicher Nachfolger Janukowitsch werden soll, konnte derweil nicht bestätigt werden. (mda)