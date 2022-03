„Mama, es ist so hart“: Botschafter liest bewegende SMS vor - angeblich von russischem Soldaten

Von: Michelle Brey

Der Krieg in der Ukraine tobt. Russische Truppen sind am Donnerstag (24. Februar) einmarschiert. (Archivbild) © Sergei Grits/dpa

Russland attackiert im Ukraine-Konflikt sein Nachbarland hart. Ein russischer Soldat wandte sich kurz bevor er starb per SMS angeblich an seine Mutter.

Kiew/München - Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine überschlagen sich die Ereignisse. Friedensverhandlungen am Montag (28. Febraur) blieben erfolglos. Indes setzten sich die Kämpfe um Kiew und die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw fort. Am Dienstag (1. März) kam es in Charkiw offenbar zu einer heftigen Explosion nach einem russischen Angriff. Den sechsten Tag in Folge verteidigen die Ukrainer ihr Land. Indes gibt es Berichte um einen russischen Soldaten, der offenbar gar nicht in den Krieg ziehen wollte.

Ukraine-Konflikt: SMS angeblich von russischem Soldaten an seine Mutter - „Bombardieren all diese Städte“

Sergiy Kyslytsya, der ukrainische Botschafter, las bei der UN eine Textnachricht vor. Diese stamme angeblich von einem getöteten russischen Soldaten, dessen Handy gefunden worden sein soll. Unabhängig bestätigt werden konnte dies nicht. „Wie geht es dir? Warum hast du so lange nicht geantwortet? Bist du wirklich in Einsatzübungen?“, sollen die offenbar besorgten Fragen lauten, die die Mutter dem Soldaten im Ukraine-Konflikt gesendet haben soll.

„Mama, ich bin in der Ukraine“, soll der russische Soldat geantwortet haben. Es wüte Krieg, er habe Angst. „Wir bombardieren all diese Städte, und nehmen sogar Zivilisten ins Visier.“

„Sie nennen uns Faschisten“: Russischer Soldat berichtet Mutter offenbar über Ukraine-Konflikt - dann stirbt er

Er schreibe weiter, dass den Soldaten aus Russland gesagt worden sei, dass die Ukrainer sie willkommen heißen würden. Die Realität sieht dem Chatverlauf zufolge allerdings anders aus. „Sie nennen uns Faschisten. Mama, es ist so hart.“ Kurz darauf, so berichtete der ukrainische Botschafter Kyslytsya, sei der russische Soldat getötet worden. Auch ein Screenshot des angeblichen Chatverlaufs, den Kyslytsya zeigte, ließ sich nicht verifizieren.

