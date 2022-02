Ukraine-Konflikt: Putin-Taktik gibt Geheimdiensten Rätsel auf - Experte: „Wahrscheinlich noch viel mehr Verluste“

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Die Lage in Kiew und der Ukraine bleibt auch weiterhin angespannt. Unklarheit herrscht über die Zahl der bislang verwundeten oder getöteten Soldaten. Der News-Ticker.

Der Russland-Ukraine-Konflikt* dauert an. Die Lage in Kiew bleibt auch am Samstag unübersichtlich.

Die bisherige Taktik der russischen Streitkräfte wirft Rätsel auf (siehe Ursprungsmeldung).

Dieser News-Ticker zu den Ereignissen in der Ukraine wird fortlaufend aktualisiert. Alle Informationen zum Ukraine-Krieg finden Sie auf unserer Themenseite zum Ukraine-Konflikt*.

Kiew - Die bisherige Taktik der russischen Streitkräfte gibt westlichen Nachrichtendiensten Rätsel auf. Die Zahl der bei dem Einmarsch in die Ukraine eingesetzten Soldaten sei bislang deutlich niedriger als erwartet, sagte am Freitagabend ein ranghoher Vertreter in Brüssel. Die Gründe seien völlig unklar. Währenddessen toben die Gefechte in Kiew weiter.

Ukraine-Konflikt: Taktik der russischen Streitkräfte gibt Geheimdiensten Rätsel auf - Medwedew äußert sich

Wie viele russische Kräfte nach Einschätzung der Dienste derzeit in der Ukraine sind, wollte der Geheimdienstler nicht sagen. Den Angaben zufolge ist es allerdings nur ein Bruchteil der mehr als 150.000 Soldaten, die Russland vor dem Angriff auf die Ukraine an den Landesgrenzen zusammengezogen hatte.

Zu den bislang kommunizierten Opferzahlen beider Seiten äußerte sich der Geheimdienstvertreter sehr kritisch. „Ich glaube, dass die Zahlen sehr niedrig sind“, sagte er zu Angaben vom Freitagabend, nach denen die Ukraine bislang erst rund 140 und Russland etwa 450 Soldaten verloren hat. „Mein Gefühl ist, dass es wahrscheinlich noch viel mehr Verluste gibt.“ Eine Bürgermeisterin hatte erst am Samstagmorgen von vielen Toten und Verletzten geredet.

Ukraine-Konflikt: Russland nicht Einmarsch in Ukraine nicht abbrechen

Ukrainische Soldaten in der Nähe von Trümmern eines brennenden Militärlastwagens auf einer Straße in Kiew. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

Russland will laut Ex-Präsident Dmitri Medwedew trotz westlicher Sanktionen den Einmarsch in die Ukraine nicht abbrechen. „Die Militäroperation zum Schutz des Donbass wird vollständig und bis zum Erreichen aller Ergebnisse durchgeführt. Nicht mehr und nicht weniger“, schrieb der Vize-Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats am Samstag im sozialen Netzwerk Vkontakte. Daran änderten auch die Strafmaßnahmen des Westens nichts.

Medwedew bezeichnete die Sanktionen des Westens als „politische Ohnmacht, die sich aus der Unfähigkeit ergibt, den Kurs Russlands zu ändern“. „Jetzt werden wir von überall vertrieben, bestraft, verängstigt, aber wir haben wieder keine Angst“, sagte der Vertraute von Präsident Wladimir Putin. Russland werde „spiegelbildlich“ antworten.