Ukraine-Konflikt: Deutsche Waffen für Ukraine - Bundeswehr-Bestände werden geliefert

Von: Jonas Raab

Ein Soldat der Bundeswehr bei der Einweisung zum Umgang mit einer Panzerfaust: 400 dieser Kriegswaffen sollen nun an die Ukraine geliefert werden. © picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Bislang hatte die deutsche Bundesregierung trotz Eskalation im Ukraine-Konflikt Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet stets kategorisch abgelehnt. Das soll sich nun ändern.

Update vom 26. Februar, 19.12 Uhr: Deutschland liefert nun Waffen aus den Beständen der Bundeswehr an die Ukraine. Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Samstag mitteilte, werden die ukrainischen Streitkräfte mit 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ „Stinger“ unterstützt. Zuvor war der Export deutscher Waffen für Estland und die Niederlande genehmigt worden (siehe Erstmeldung).

Deutsche Waffen für Ukraine - Baerbock: „Müssen sich verteidigen können“

Erstmeldung vom 26. Februar: Berlin/Kiew - Die langjährige Praxis des Pazifismus findet im Ukraine-Konflikt* ein Ende: Am Samstag (26. Februar) hat die deutsche Bundesregierung der Lieferung von tödlichen Kriegswaffen an die Ukraine zugestimmt. Das berichten die Nachrichtenagentur AFP und mehrere Medien übereinstimmend. Demnach hat die Bundesregierung die Niederlande ermächtigt, 400 Panzerfäuste aus deutscher Produktion an die Ukraine zu liefern. Sie sollen im Kampf gegen Russlands rasch vordringende Soldaten* zum Einsatz kommen.

Ukraine-Konflikt: Deutsche Waffen über die Niederlande in die Ukraine

Deutschland gibt seine Kriegswaffen also nicht direkt, sondern über die Niederlande weiter. Der Drittstaat benötigte für die Weitergabe in diesem Fall das grüne Licht aus Deutschland. Das bedeutet eine grundlegende Änderung der bisherigen Linie der Bundesregierung bei Waffenlieferungen. Bisher hatten Bundeskanzler Olaf Scholz* und andere Mitglieder der Ampel-Regierung Lieferungen tödlicher Waffen an die Ukraine immer ausgeschlossen. Doch in den vergangenen Stunden haben russische Truppe immer mehr Gebiete in der Ukraine in ihre Gewalt gebracht*.

Ukraine-Konflikt: Deutschland liefert nun doch Waffen - Niederlande und Estland als Kuriere

Die Niederlande ist nicht der einzige Drittstaat, der ab sofort deutsche Waffen an die Ukraine liefert: Auch Estland hat die Bundesregierung die Lieferung mehrerer Artilleriegeschütze aus DDR-Altbeständen an die Ukraine genehmigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Regierungskreisen.

Nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz wurde am Samstag zudem die Ausfuhr von 14 sondergeschützten gepanzerten Fahrzeugen für die Ukraine genehmigt. Die Fahrzeuge dienten dem Personenschutz, gegebenenfalls auch Evakuierungszwecken, hieß es. Sie sollen an ukrainische Dienststellen übergeben werden.

Deutsche Kehrtwende bei Waffenlieferungen im Ukraine-Konflikt: Auch Treibstoff fließt in Kriegsgebiet

Zusätzlich soll bis zu 10.000 Tonnen Treibstoff über Polen in die Ukraine geliefert werden, wo sich die langjährigen Konfliktherde mit Russland* in den vergangenen Wochen und Monaten dramatisch zugespitzt haben. Weitere Unterstützungsleistungen würden derzeit geprüft.

Außenministerin Annalena Baerbock* und Vizekanzler Robert Habeck (beide Grüne) erklärten hierzu: „Nach dem schamlosen Angriff* Russlands muss sich die Ukraine verteidigen können. Sie hat ein unabdingbares Recht auf Selbstverteidigung. Die Bundesregierung unterstützt daher die Ukraine auch bei der Ausstattung mit dringend benötigtem Material.“

Ukraine-Konflikt: Russland weitet Militäroffensive aus - Kiew zunehmend im Fokus

Am Samstag kündigte Russlands Machthaber Wladimir Putin die Ausweitung seiner Militäroffensive an: Kiew gerät zunehmend in den Fokus der russischen Militärbewegung. Zudem warf der Kreml der ukrainischen Führung vor, Friedensverhandlungen zu verweigern. Die Gegenseite um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj widerspricht energisch.