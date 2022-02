Ukraine-Konflikt: SPD-Fraktionschef Mützenich zweifelt am Verstand von Putin - „Er handelt komplett irrational“

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Sowohl Kanada als auch Australien kündigten weitere Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Außenminister Sergej Lawrow an. (Archivbild) © picture alliance/dpa/Kremlin

Nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs äußerte sich der Präsident der Ukraine sorgenvoll. SPD-Fraktionschef Mützenich zweifelt währenddessen am Verstand von Wladimir Putin. Der News-Ticker.

Reaktionen aus Deutschland zum Ukraine-Konflikt*:

SPD-Fraktionschef Mützenich zweifelt am Verstand von Putin - „Er handelt komplett irrational“ (siehe Ursprungsmeldung).

Dieser News-Ticker zu den Reaktionen aus Deutschland auf den Russland-Ukraine-Konflikt wird fortlaufend aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie hier in einer Ukraine-Zusammenfassung.

Berlin/Kiew - Am Freitagabend hatte sich der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, sorgenvoll geäußert. „Das Schicksal des Landes entscheidet sich gerade jetzt“, so Selenskyj in einem kurzen Video. Obwohl in der Hauptstadt in der Nacht und auch am Samstag heftige Gefechte toben, scheint die Kontrolle aktuell nach Angaben der ukrainischen Behörden unter Kontrolle zu sein.

Die ukrainischen Streitkräfte meldeten am frühen Morgen Gefechte. Doch blieb die Lage unübersichtlich. Ein Überblick über die Lage in der Nacht zum Samstag. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen sind inzwischen rund 50 000 Menschen über die Grenzen ins Ausland geflohen. Auch Deutschland macht sich bereit für die Aufnahme.

Rund um den Globus gingen Demonstranten aus Solidarität auf die Straße. In Berlin ist für Sonntag eine Großdemonstration für den Frieden in der Ukraine geplant. Auch in Russland gibt es Anti-Kriegs-Proteste. Nach Zählung der Bürgerrechtsgruppe OWD-Info waren am Freitag mindestens 560 Menschen in 26 Städten festgenommen worden.

In unserer Karte sehen Sie, wie großflächig es zu Angriffen in der Ukraine kommt.

Ukraine-Konflikt: SPD-Fraktionschef Mützenich zweifelt am Verstand von Putin - „Er handelt komplett irrational“

Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zweifelt angesichts des Ukraine-Krieges am Verstand von Russlands Präsident Wladimir Putin. „Er handelt komplett irrational und schadet seinem eigenen Land. Ich bezweifele mittlerweile, dass er die Zeichen noch klar erkennen kann“, sagte Mützenich im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. So werde der Krieg zur Folge haben, dass Russland „energiepolitisch verzwerge“, weil sich die Europäer nun schnellstmöglich andere Quellen für Gas und Öl erschließen würden.

Zugleich wies Mützenich den Vorwurf zurück, die SPD und die Bundesregierung seien gegenüber Putin zu gutgläubig gewesen. „Naiv (waren) wir mit Sicherheit nicht“, sagte der Außenpolitiker der NOZ. Aber „es bleibt zu konstatieren, dass wir uns in Putin getäuscht und ihn für einen rationalen Akteur gehalten haben“. Mit dessen Überfall auf die Ukraine habe Putin das Ziel einer gemeinsamen Sicherheitsordnung für Europa „zertrümmert“. „Nun müssen wir alles daransetzen, eine noch weitergehende militärische Eskalation zu verhindern und die ukrainische Bevölkerung so gut wie irgend möglich zu schützen“, sagte Mützenich demnach.