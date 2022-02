Ukraine-Konflikt: Putin-Aktionen lange geplant - die Geschichte zeigt, wie es weitergehen soll

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Separatistengebiete im Osten der Ukraine anerkannt. © Kremlin Pool/imago

Russland hat im Ukraine-Konflikt die nächste Eskalationsstufe ausgelöst. Derweil kommen aus dem Westen gemischte Signale zu möglichen Sanktionen.

Moskau/München - War es nur ein Versprecher oder hat der Geheimdienst-Chef des russischen Machthabers Wladimir Putin schon die nächste Eskalationsstufe im Ukraine-Konflikt versehentlich enthüllt? „Ja, ich unterstützte, dass Donetzk und Luhansk ein Teil Russlands werden“, sagte der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergej Narischkin, bei seiner Rede im russischen Sicherheitsrat. Davor forderte Putin ihn auf, Klartext zu sprechen. Als schließlich diese Antwort kam, erwiderte der russische Präsident schief lächelnd: „Wir reden nicht darüber, wir reden über ihre Unabhängigkeit“. Ein etwas unsicher wirkender Narischkin betonte schließlich „Ja“, er unterstütze die Unabhängigkeit der Separatistengebiete.

Ein weiteres Detail: Die Sitzung des Sicherheitsrat war mit hoher Wahrscheinlichkeit schon zuvor aufgenommen worden und wurde lediglich vom Band abgespielt. Die Uhr des Verteidigungsministers Sergej Schoigu zeigte die Uhrzeit von fünf Stunden früher. Außerdem brachen mitten im „Livestream“ manche Stellen und Reden ab, wie auch Financial Times berichtete. Was die Welt gestern (21. Februar) mitverfolgt hat, war offenbar Bestandteil eines schon längst ausgefädelten Plans von Putin für die Ukraine. Nur wenige Stunden nach dem Sicherheitsrat entschied er sich mit einer Rede voll mit geschichtlichen Bezügen für die Anerkennung der Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistengebiete im Osten der Ukraine. Vor den Augen der internationalen Gemeinschaft marschierten russische Soldaten in die Ukraine ein.

Ukraine-Konflikt: Putins bizarrer „Geschichtsunterricht“ - indirekte Drohungen an Kiewer Regierung

In seiner Live-Rede nach dem Sicherheitsrat mussten sich Zuschauer zunächst eine Art „Geschichtsunterricht“ im Putin-Stil mit äußerst scharfen Behauptungen anhören. Die Ukraine sei nicht nur ein Nachbarland, sondern ein Teil der russischen Geschichte. Dies mag harmlos, sogar friedlich klingen, doch schon änderte sich der Ton, denn Putin wollte nicht etwa auf enge Beziehungen mit der Ukraine hinaus, sondern auf etwas anderes. „Die moderne Ukraine wurde von Wladimir Lenin gegründet, man könnte sagen es heißt ‚die Ukraine von Lenin‘. Er ist der Architekt dieses Staates“, behauptete der Präsident.

„Sie nennen das Dekommunisierung“, betonte er mit Blick auf die Zerstörung von Lenin-Statuen. „Ihr wollt Dekommunisierung? Gut, wir werden euch zeigen was Dekommunisierung bedeutet“, hieß es weiter - mit regelrecht drohender Stimme. Putin bemühte sich seine Entscheidung, die er gegen das Ende der Rede bekanntgeben wollte, zu rechtfertigen. Trotz wirtschaftlicher Schwäche habe Russland alle Schulden der Ukraine bezahlt, doch Kiew habe verlorene russische Gebiete nicht zurückgegeben. Die Ukraine habe mit Erpressung russisches Gas geklaut, die Infrastruktur der UdSSR zerstört, der NATO ihre Türen geöffnet und zugelassen, dass westliche Waffen auf ukrainischem Boden stationiert werden.

Putin unterstrich, wie leicht es für die USA wäre von der Ukraine aus Russland mit ballistischen Raketen und Tomahawks unter Beschuss zu nehmen. „Die Ukraine ist eine Kolonie mit Puppen an ihrer Spitze“, so der russische Machthaber. Außerdem werde der Westen die Sanktionen ohnehin einführen, weshalb Russland keinen Schritt zurück machen und die eigene Sicherheit gewährleisten werde, erklärte er. Erneut bezeichnete er die Situation im Donbass als einen „Genozid“ und gab schließlich bekannt, die Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistengebiete anzuerkennen. Seine Rede beendete er mit einer weiteren Drohung: „Wir fordern ein sofortiges Ende der Angriffe. Sollte dies nicht geschehen, so trägt Kiew die Verantwortung für das Blutbad.“

Ukraine-Konflikt: Kreml-Plan wohl seit Monaten schon fix - Parallelen zur russischen Strategie in Georgien

Die russische Absicht zur Anerkennung der sogenannten „Volksrepubliken“ wurde erst gestern (21. Februar) richtig bekannt. Für manche waren die plötzlichen Entwicklungen mit dem Beginn des Sicherheitsrats sogar eine Überraschung. Man könnte ganz nach der türkischen Redewendung sagen: Moskau hat rechts gezeigt, aber mit links zugeschlagen. Schließlich signalisierten hochrangige russische Beamte immer wieder, Putin habe keine solche Absicht. Erst am 16. Februar sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow: „Putin hat den Antrag der Staatsduma notiert, doch die Anerkennung der Volksrepubliken wäre eine Verletzung der Minsker Abkommen.“ Mit dem gleichen Antrag erklärte Putin nicht mal eine Woche später die Unabhängigkeit von Donetzk und Luhansk.

Zwar geschah dies erst gestern im Kreml, doch offenbar wurde schon seit Monaten ein sorgfältig ausgearbeiteter Plan in die Tat umgesetzt. Dies belegt unter anderem eine Rede des Putin-nahen und ultranationalistischen russischen Politikers Wladimir Zhirinowski im Dezember des letzten Jahres. Im Staatsduma sprach er über die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien und appellierte an die Nato. Dabei verwies er fast bis auf die Uhrzeit genau auf Putins Entscheidung und den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine - natürlich verdeckt. „Und wenn ihr es ablehnt, dann werden wir ein anderes Programm akzeptieren. Welches Programm? Das werdet ihr am 22. Februar, um 4 Uhr morgens fühlen“, zitierte ihn die russische Nachrichtenagentur Rosbalt. Er prognostizierte, das neue Jahr werde nicht friedlich sein. „Es wird das Jahr werden, in dem Russland endlich wieder ein großartiges Land wird“, so Zhirinowski im Dezember.

Für diesen Plan bedient sich Putin einem fast gleichen Szenario wie im georgischen Südossetien im Jahre 2008. Beide Fälle weisen eine verblüffende Ähnlichkeit auf. Nur fünf Tage vor dem militärischen Eingriff in Georgien kündigte Russland damals das Ende der groß angelegten Manöver „Kavkaz-2008“ und einen Rückzug an. Nicht nur das: Moskau warf der georgischen Regierung „Genozid“ und „ethnische Säuberung“ vor - eine Beschuldigung, die später vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte abgewiesen wurde. Die Kremlin-Strategie aus 2008 wurde ebenfalls 2014 bei der Annektierung der Krim angewendet. Auch dort wurde behauptet, ethnische Russen seien einer Bedrohung ausgesetzt.

Ukraine-Konflikt: Putin schafft Rechtfertigung mit Genozid-Narrativ - Operationen unter falscher Flagge

Etwa 14 Jahre nach Südossetien und acht Jahre nach der Krim rechtfertigt Russland seine Aktionen erneut mit einer Genozid-Rhetorik. Beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Moskau betonte er dies ausdrücklich. In seiner gestrigen Rede warf Putin der Ukraine eine Diskriminierung von ethnischen Russen vor. Die Ukraine verbiete es auf Schulen und in Läden russisch zu sprechen, behauptete er. Belege lieferte der russische Präsident nicht.

Staatsmedien griffen die Genozid-Narrative ebenfalls auf. Ukrainische Artillerie würde auf zivile Wohngebiete feuern und Saboteure aus Kiew würden „Terroranschläge“ im Donbass verüben. Um dies zu verhindern, könne man die russische Armee um Hilfe bitten, hieß es öfters von den pro-russischen Anführern der Separatistengebiete. Der Westen warnte vor diesen „Operationen unter falscher Flagge“ durch Moskau. Die Daten von angeblichen Angriffsvideos belegten, dass es sich um Montagevideos handelt, allerdings setzte Russland diesen Plan ungehindert um und bereitete sowohl vor allem die eigene Bevölkerung als auch die internationale Gemeinschaft auf eine Invasion vor. Schließlich musste sowohl für die Innen- als auch für die Außenfront eine Rechtfertigung erschaffen werden.

Ukraine-Konflikt: Sanktionsdilemma des Westens und gemischte Signale - „Putin will zu den 1990er Jahren“

Während Putin all dies durchführte geriet der Westen selbst in die Kritik - besonders von der Ukraine. Zwar wurden harte, wirksame Sanktionen in Aussicht gestellt, allerdings sollten sie erst mit einem Angriff eingeführt werden. Über den Zeitpunkt bestand keine Einigkeit. Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj rief westliche Staaten dazu auf, Sanktionen zu verhängen, noch bevor es zu einer Invasion kommt. Allerdings erfüllte sich dieser Wunsch nicht. Mit einem Rückzugsbefehl, der sich später als nicht wahr erwies und scheinbaren Anstrengungen zur Diplomatie beziehungsweise Deeskalation erschwerte Putin geschickt die Einführung von Sanktionen. Trotz der Schritte zur angeblichen Deeskalation Sanktionen gegen Russland zu verhängen hätte dem Kreml womöglich eine weitere Argumentationsgrundlage geliefert und den wenn auch kleinen Hoffnungen auf eine Entspannung geschadet. Andererseits waren sich westliche Geheimdienste bewusst über den zusätzlichen Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze. Für den Westen war dies eine Art Dilemma.

Trotz der Entscheidung Putins, die Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistengebiete anzuerkennen, kommen weiterhin gemischte Signale aus dem Westen. Die USA und auch die EU kündigten Sanktionen an. Die EU will offenbar sogar weitreichendere Sanktionen als erwartet verhängen. Wie der US-Sender CNN jedoch berichtete, betonte ein hochrangiger US-Beamter gleichzeitig gegenüber Reportern, der Einmarsch russischer Truppen im Donbass sei nichts neues, denn russische Soldaten seien ohnehin schon präsent in der Region, eben nur verdeckt. „Bis die Panzer rollen, werden wir mit Diplomatie arbeiten“, zitierte die CNN den Beamten. Eine ähnliche Äußerung kam vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell: „Ich würde nicht sagen, dass es eine vollwertige Invasion ist, aber russische Truppen sind auf ukrainischem Boden.“ Diese Situation könnte Putin zu weiteren Schritten ermutigen.

Immerhin waren die von Putin unterzeichneten Dokumente keineswegs nur die Anerkennung von Donetzk und Luhansk als „souveräne Volksrepubliken“, sondern auch ein Vertrag zu militärischen und diplomatischen Beziehungen. So darf die russische Armee Militärstützpunkte im Donbass aufstellen und die Grenzen der „Volksrepubliken“ schützen, wie die staatliche Agentur RIA Nowosti informierte. Schon in wenigen Tagen dürfte dies passieren. Indes kündigte Putin laut der staatlichen Agentur Tass an, er habe keine Absicht, die Grenzen des Russischen Reiches wiederherzustellen. Dem schenkt zumindest die britische Außenministerin Liz Truss wohl kein Glauben. Gegenüber der britischen Zeitung Daily Mail sagte sie vor ihrer Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz: „Putin wird nicht mit der Ukraine aufhören. Er will zu den 1990er Jahren, sogar zu noch früheren Zeiten zurückkehren.“ (bb)