Ukraine-Konflikt: Russische Soldaten in Charkiw! „Es gibt Straßenkämpfe“ - Brücke nahe Kiew gesprengt

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Inmitten schwerer Kämpfe sind offenbar die ersten russischen Truppen in Charkiw einmarschiert. © Vadim Ghirda/AP/dpa

Im Ukraine-Konflikt sind nun offenbar die ersten russischen Truppen in Charkiw einmarschiert. Die ukrainische Armee leistet jedoch entschlossen Widerstand. Der News-Ticker.

Im Ukraine-Konflikt* intensivieren sich Zusammenstöße. Nun sollen die ersten russischen Truppen in die Stadt Charkiw eingedrungen sein (siehe Erstmeldung).

Russland* behauptete, 471 ukrainische Soldaten gefangen genommen und hunderte Fahrzeuge zerstört zu haben.

Ukrainische Truppen haben eine Brücke in Kiew zerstört, um ein Eindringen russischer Truppen in den Stadtkern zu verhindern (siehe Update vom 27. Februar, 10.10 Uhr).

Dieser News-Ticker wird laufend aktualisiert.

Ukraine-Konflikt: Brücke in Kiew gesprengt - Selenskyj gründet neue Legion und appelliert an Belarussen

Update vom 27. Februar, 10.10 Uhr: Im Laufe des Ukraine-Konflikts haben ukrainische Soldaten mehrere Brücken zerstört, um einen weiteren Vormarsch russischer Truppen hinauszuzögern. Nahe Kiew soll nun eine weitere Brücke gesprengt worden sein. Die Bucha-Irpin-Brücke, die etwa 30 Kilometer westlich des Stadtkerns liegt, wurde von der ukrainischen Armee zerstört, wie die Zeitung Kyiv Independent berichtete. Demnach sei das Ziel ein Eindringen russischer Truppen in das Zentrum der Hauptstadt zu verhindern.

Update vom 27. Februar, 9.50 Uhr: In einer Videobotschaft äußerte sich der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj zu den heftigen Zusammenstößen in der Ukraine. Die letzte Nacht sei „brutal“ gewesen, unterstrich Selenskyj. Die russische Armee habe Wohngebiete sowie zivile Infrastruktur bombardiert. Die russischen Angriffe würden die Anzeichen eines „Genozids“ aufweisen und daher ein internationales Gerichtsverfahren verdienen, führte er außerdem an. Darüber hinaus kündigte der ukrainische Präsident auch die Gründung einer „Internationalen Legion für Territoriale Verteidigung der Ukraine“ an. Demnach sollen sich ausländische Staatsangehörige den ukrainischen Streitkräften als Freiwillige anschließen können.

In seiner Ansprache wandte er sich auch an die Bevölkerung des Nachbarlands Belarus. Selenskyj appellierte an die Solidarität der belarussischen Menschen. „Von Ihrem Gebiet aus schießen die Truppen der Russischen Föderation Raketen auf die Ukraine“, sagte der ukrainische Präsident. „Von Ihrem Gebiet aus werden unsere Kinder getötet und unsere Häuser zerstört“, so Selenskyj. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko räumte wenig später ein, dass zwei russische Raketen von belarussischem Gebiet aus abgeschossen worden seien. Belarus selbst habe aber keine Soldaten und auch keine Munition in der Ukraine, betonte er. Selenskyj rief in seiner Ansprache die Menschen in Belarus dazu auf, sich klar zu positionieren - auch mit Blick auf ein belarussisches Verfassungsreferendum, das am Sonntag anstand: „Wir sind Ihre Nachbarn. Wir sind Ukrainer. Seien Sie Belarus - und nicht Russland!“

Ukraine-Konflikt: Putins Truppen jetzt offenbar in Charkiw - Kämpfe mit russischen Soldaten im Stadtzentrum

Erstmeldung: München - Der Ukraine-Konflikt* dauert mit all seiner Härte an. Russische und ukrainische Truppen liefern sich weiterhin schwere Kämpfe in und um mehrere Städte - wie auch Kiew. Diese Karte veranschaulicht, wo der Ukraine-Krieg wütet. Die russische Armee versucht dabei eroberte Gebiete auszuweiten. Diese Karte zeigt die bereits eroberten Gebiete im Ukraine-Krieg. In das Zentrum der Hauptstadt konnten russische Truppen bislang nicht eindringen, doch in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw soll ihnen dies gelungen sein. Die russische Armee ist nach Angaben der Behörden von Charkiw bis ins Zentrum der Stadt vorgestoßen. Die Kämpfe dauerten an, erklärte ein führender Vertreter der Verwaltung, Oleg Sinegubow, auf Facebook und teilte mit, es habe einen Durchbruch von russischen Panzerwagen gegeben. Er rief die rund 1,4 Millionen Einwohner auf, ihre Häusern nicht zu verlassen.

Anton Geraschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, veröffentlichte auf Telegram Aufnahmen von russischen Einheiten auf den Straßen von Charkiw. Auch er bestätigte die Zusammenstößte im Stadtzentrum. Die ukrainische Armee würde gegen „den Feind“ kämpfen. „Es gibt Straßenkämpfe. Wir rufen die zivile Bevölkerung dazu auf, nicht auf die Straßen der Stadt zu gehen“, appellierte Geraschenko auf Telegram. In Charkiw stießen die russischen Truppen offenbar auf großen Widerstand durch ukrainische Soldaten. Mehrere Aufnahmen zeigten zerstörte russische Militärausrüstung wie etwa Panzer in der Stadt. Der ukrainische Generalstab verwies auf Twitter ebenfalls auf die Aufnahmen und betonte, eine Kolonne russischer Panzerfahrzeuge sei in Brand gesteckt worden.

Zuvor wurde in Charkiw in der Nacht eine Gaspipeline zerstört. Die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete unter Berufung auf Behörden, die Pipeline im Danyliwka-Bezirk der Stadt sei von russischen Truppen getroffen worden. Der ukrainische Staatsdienst für Spezial-Kommunikation und Informationsschutz veröffentlichte auf Telegram Aufnahmen zum Vorfall. Dabei wurde gewarnt, die Explosion sehe zwar ähnlich zu einer nuklearen Explosion aus, jedoch sei dies nicht der Fall. Genauere Angaben zur Pipeline und zu den Auswirkungen der Explosion wurden nicht gemacht.

Ukraine-Konflikt: Russland behauptet 471 ukrainische Soldaten gefangen genommen zu haben

Bei ihrem Angriff auf die Ukraine haben russische Truppen nach eigenen Angaben 471 ukrainische Soldaten gefangen genommen. Die Ukrainer würden weiterhin in Massen den Kampf verweigern, behauptete der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow. Nahe der ostukrainischen Großstadt Charkiw habe sich ein ganzes Regiment ergeben, das mit Boden-Luft-Raketenabwehrsystemen vom Typ Buk-M1 ausgerüstet gewesen sei.

„Allen ukrainischen Soldaten kommt Respekt und Unterstützung zuteil“, sagte Konaschenkow. Sobald bürokratische Formalien erledigt seien, kehrten sie zu ihren Familien zurück. Russland* hatte die Ukraine* am Donnerstagmorgen (24. Februar) angegriffen. Seitdem seien 975 militärische Objekte zerstört worden, gab Konaschenkow an. Zudem seien 8 Kampfflugzeuge und 7 Hubschrauber sowie 11 Kampfdrohnen abgeschossen worden. Weitere 28 Flugzeuge wurden demnach am Boden zerstört, ebenso 223 Panzer und andere Kampffahrzeuge. Zur Zahl der getöteten Soldaten in den eigenen Reihen machte Konaschenkow keine Angaben.

Die südukrainischen Städte Cherson und Berdjansk seien von russischen Truppen umzingelt, führte er an. Im Donbass hätten die von Russland unterstützten Separatisten ihren Vormarsch fortgesetzt und seien nun weitere zwölf Kilometer vorgerückt. Dabei hätten sie zwei Siedlungen nordöstlich der umkämpften Hafenstadt Mariupol eingenommen. Die Angaben sind nicht unabhängig zu überprüfen. Hier lesen Sie den Hintergrund der Ukraine-Krise*. (bb mit dpa/afp) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA