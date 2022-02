Ukraine-Konflikt vor Diplomatie-Lösung? Verhandlungen nahe Tschernobyl - Lukaschenko plötzlich als Mittler

Von: Bedrettin Bölükbasi, Franziska Schwarz

Im Ukraine-Konflikt steht der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko plötzlich als Vermittler da. © picture alliance/dpa | Sergei Karpukhin/Pool

Nicht in Polen, nicht in Ungarn, sondern in Belarus wollen russische Politiker verhandeln. Selenskyj erklärte sich jetzt bereit zu Gesprächen. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt: Laut dem Kreml unter Wladimir Putin* ist eine Delegation zu Verhandlungen bereit.

Moskau hat dem Land im Kriegszustand eine Entscheidungs-Frist gestellt (Update vom 27. Februar, 12.37 Uhr).

Nachdem Selenskyj positiv auf den Vorschlag des Kreml reagiert hat, wollen sich die Delegationen nun treffen (siehe Update vom 27. Februar, 14.55 Uhr).

Dieser News-Ticker rund um diplomatische Ereignisse und internationale Reaktionen im Zusammenhang des Ukraine-Krieges wird fortlaufend aktualisiert.

Alle Informationen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Themenseite zum Ukraine-Konflikt*.

Update vom 27. Februar, 14.55 Uhr: Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj bestätigte, dass die Ukraine bereit zu Verhandlungen mit Russland ist. Im Gespräch mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko habe man sich auf ein Treffen der ukrainischen und russischen Delegationen an der ukrainisch-belarussischen Grenze nahe des Prypjat-Fluss geeinigt, informierte Selenskyj auf Telegram. Die Verhandlungen würden ohne Voraussetzungen stattfinden. Lukaschenko habe sich dazu bereit erklärt dafür zu sorgen, dass während den Gesprächen alle Flugzeuge, Helikopter und Raketen auf belarussischem Boden ruhen würden.

Ukraine-Konflikt: Kiew reagiert lauf Kreml positiv auf Verhandlungswunsch von Russland

Update vom 27. Februar, 14.25 Uhr: Im Krieg mit Russland soll die ukrainische Seite Angaben aus Moskau zufolge nun doch zu Friedensverhandlungen in Belarus bereit sein. „Es wurde die Bereitschaft geäußert, zu den Verhandlungen in die Region Gomel zu kommen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. „Die russische Seite und die russische Delegation vor Ort sind vollständig auf die Verhandlungen vorbereitet“, so Peskow. Ähnlich äußerte sich der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski.

Die Ukraine hat den Friedensverhandlungen mit Russland zugestimmt. Eine russische und eine ukrainische Delegation würden sich an der ukrainisch-belarussischen Grenzeam Fluss Prypjat in der Nähe von Tschernobyl treffen, teilte das Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Sonntag mit. Es gebe keine Bedingungen. Das Treffen kommt offenbar auf Vermittlung von Belarus-Machthaber Lukaschenko zustande.

Update vom 27. Februar, 14.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko telefoniert. Das teilte Selenskyjs Büro in Kiew im Nachrichtenkanal Telegram mit. Details wurden zunächst nicht genannt. Belarussische Staatsmedien bestätigten, dass das Gespräch stattgefunden habe. Vermutlich ging es dabei um mögliche Verhandlungen von Russland und der Ukraine. Vertreter Moskaus waren nach Kreml-Angaben in die Stadt Gomel im Nachbarland Belarus gereist. Selenskyj hatte am Vormittag Gespräche in Belarus aber abgelehnt und stattdessen vorgeschlagen, sie in einem neutralen Land abzuhalten. Zuvor hatte Lukaschenko die Ukraine dazu aufgerufen, für Verhandlungen nach Belarus zu kommen. „Wir warten, alle warten in Gomel. Wenn sie kommen wird es Verhandlungen geben“, zitierte ihn die staatliche belarussische Nachrichtenagentur BelTA.

Update vom 27. Februar, 12.37 Uhr: Der Kreml hat der ukrainischen Regierung bei seinem Gesprächsangebot (siehe Erstmeldung) offenbar eine Deadline gesetzt. Sie solle sich bis 15 Uhr (Ortszeit) entscheiden, ob sie es annimmt. Das sagte Putin-Berater Wladimir Medinski laut dem US-Sender CNN der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti.

„Sobald wir die Bestätigung erhalten, werden wir unsere Amtskollegen umgehend treffen. Wir stehen für Frieden“, wird Medenski in dem Bericht zitiert. Er gehört der russischen Delegation an, die in nach eigenen Angaben in Gomel in Belarus auf ein Zeichen wartet. „Wenn Gespräche abgelehnt werden, so trägt die ukrainische Seite die gesamte Verantwortung für das Blutbad“, sagte Medinski.

Diplomatie-Bemühungen des Kreml im Ukraine-Konflikt: Großbritannien skeptisch

Update vom 27. Februar, 11.15 Uhr: Großbritannien schenkt den russischen Angaben zur Dialogbereitschaft des Kreml offenbar keinen Glauben. Außenministerin Liz Truss betonte, sie vertraue den russischen Bestrebungen nicht. „Wenn die Russen in Bezug auf Verhandlungen ernst sind, dann müssen sie erst Truppen aus der Ukraine abziehen“, sagte sie dem Sender Sky News. „Sie können nicht mit einer auf den Kopf der Ukrainer gerichteten Waffe verhandeln“, unterstrich sie und fügte hinzu: „Also um ehrlich zu sein vertraue ich den angeblichen Bestrebungen für Verhandlungen nicht.“ Außerdem führte sie an, der Krieg gegen die Ukraine könne das Ende des russischen Präsidenten Wladimir Putin sein und es werde weitere Sanktionen in den kommenden Tagen geben.

Ukraine-Konflikt: Kreml verkündet offenbar Dialogbereitschaft - russische Delegation trifft in Belarus ein

Erstmeldung: Kiew/Moskau - Wie ernst ist dieses Angebot gemeint? Eine russische Delegation ist für Verhandlungen mit der Ukraine nach Belarus gereist. So verlautet es zumindest aus dem Kreml. Sie seien dort bereits in der Stadt Gomel eingetroffen.

„Wir sind bereit, diese Verhandlungen in Gomel zu beginnen“, sagte Putin*-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag. Das berichtet die russische Agentur Tass. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich laut der Deutschen Presseagentur (dpa) aufgeschlossen. Allerdings lehnte er Gespräche in Belarus ab.

Verhandlungen im Ukraine-Konflikt? Selenskyj-Berater spricht von „Taktik“

Das Land beteilige sich an Kampfhandlungen gegen die Ukraine, sagte Selenskyj zur Begründung. Er sei offen für alle Orte, „von denen aus keine Raketen auf die Ukraine geschossen werden“. Er habe Warschau (Polen*), Budapest (Ungarn*), Istanbul (Türkei*) und Baku (Aserbaidschan) als Verhandlungsstädte vorgeschlagen. Ein Berater Selenskyjs hatte die russischen Angaben als Taktik zurückgewiesen, schreibt die dpa weiter.

Der Kreml teilte weiter mit, eine Delegation sei bereits am Freitag zu Verhandlungen in die belarussische Hauptstadt Minsk gereist. Wenige Stunden später rief Putin die ukrainische Armee allerdings zu einem Staatsstreich gegen die eigene Regierung auf. Selenskyj und dessen Umfeld nannte er eine „Clique von Drogensüchtigen und Neonazis“.

Washington hatte das russische Gesprächsangebot als wenig glaubwürdig eingeschätzt. Und auch ukrainische Regierungsvertreter bezeichneten den Vorschlag als wenig seriös, da Moskau die Kapitulation der Ukraine anstrebe. Die ukrainische Seite habe sich aber nach einer Pause nicht mehr gemeldet, berichtet dagegen Russland. Erst daraufhin seien die Angriffe in der Ukraine wieder aufgenommen worden.

Der ukrainische Wolodymyr Selenskyj in einer aktuellen Videobotschaft aus Kiew © UKRAINIAN PRESIDENCY PRESS OFFICE/AFP

Ukraine-Konflikt und Belarus: Lukaschenko räumt Raketenbeschuss ein

Selenskyj appellierte überdies an die Solidarität der Menschen im Nachbarland Belarus. „Von Ihrem Gebiet aus schießen die Truppen der Russischen Föderation Raketen auf die Ukraine“, sagte Selenskyj am Sonntag (27. Februar) in einer Videobotschaft. „Von Ihrem Gebiet aus werden unsere Kinder getötet und unsere Häuser zerstört.“

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko* räumte wenig später ein, dass zwei russische Raketen von belarussischem Gebiet aus abgeschossen worden seien, berichtet die dpa. Belarus selbst habe aber keine Soldaten und auch keine Munition in der Ukraine, betonte er.

Selenskyj rief in seiner Ansprache die Menschen in Belarus dazu auf, sich klar zu positionieren - auch mit Blick auf ein belarussisches Verfassungsreferendum, das am Sonntag anstand: „Wir sind Ihre Nachbarn. Wir sind Ukrainer. Seien Sie Belarus - und nicht Russland!“

Minister-Appell an Ukraine-Soldaten: „Dunkelheit wird weichen“

Unterdessen hat der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow seinen Soldaten Mut gemacht. In einem Facebook-Beitrag sprach er von „drei Tagen, die unser Land und die Welt für immer verändert haben“. Dabei sei es den Russen nicht gelungen, wie geplant Kiew zu erobern.

„Stattdessen sehe ich eine heldenhafte Armee, eine siegreiche Wache, furchtlose Grenzwächter, engagierte Retter, zuverlässige Polizisten, unermüdliche medizinische Engel“. Im Folgenden der Post:

Resnikow sprach den Verteidigern Mut zu. „Stündlich erkennen immer mehr Menschen, dass es nirgendwo in Europa eine solche Armee gibt.“ Die Ukraine erwarte nunmehr Hilfe, die vor drei Tagen nicht möglich schien. „Die Dunkelheit wird zurückweichen. Die Morgendämmerung ist nahe.“ (dpa/AFP/frs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA