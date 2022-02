Selenskyj sendet Ansage an Russland - dramatische Warnungen bei den UN: „Moment der Gefahr“

Von: Florian Naumann, Cindy Boden, Stephanie Munk

Der Ukraine-Konflikt versetzt die Welt in Angst. Putin verschärft seinen Ton, die Ukraine bereitet sich auf einen Krieg vor. Die aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Der Ukraine-Russland-Konflikt*: In der Ukraine hat der Grenzschutz Regeln an der russischen Grenze verschärft (Update vom 23. Februar, 13.45 Uhr).

Grenzschutz Regeln an der russischen Grenze verschärft (Update vom 23. Februar, 13.45 Uhr). Der ukrainische Präsident will der russischen Aggression etwas entgegenhalten (Update vom 23. Februar, 14.25 Uhr).

Großbritannien hält einen russischen Angriff auf Kiew für sehr wahrscheinlich (Update vom 23. Februar, 12.40 Uhr).

Update vom 23. Februar, 18.28 Uhr: Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, rechnet für den Fall einer weiteren Eskalation im Ukraine-Konflikt mit bis zu fünf Millionen Flüchtlingen. „Wenn Russland diesen Weg weitergeht, könnte es - nach unseren Schätzungen - eine neue Flüchtlingskrise auslösen“, sagte Thomas-Greenfield am Mittwoch vor der UN-Generalversammlung in New York.

Bis zu fünf Millionen Menschen könnten „durch den von Russland gewählten Krieg“ vertrieben werden, sagte die Botschafterin. Dies wäre „eine der größten“ Flüchtlingskrisen der Welt.

Russland-Ukraine-Krise: UN-Generalsekretär sieht „Moment der Gefahr“ - Baerbocks Staatsminister warnt

Update vom 23. Februar, 18.12 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat vor einer weiteren Eskalation der Russland-Ukraine-Krise gewarnt. „Unsere Welt befindet sich in einem Moment der Gefahr“, sagte Guterres am Mittwoch bei einer Debatte der UN-Vollversammlung in New York zur Ukraine. Sollte sich der Konflikt in der Ukraine ausweiten, könnte dies zu einer Krise führen, deren „Ausmaß und Schwere“ die Welt seit Jahren nicht erlebt habe. „Wir treffen uns inmitten der schwersten globalen Krise für Frieden und Sicherheit in den vergangenen Jahren und sicherlich in meiner Zeit als Generalsekretär“, sagte er.

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner (Grüne), warnte vor der Vollversammlung, die russische Anerkennung der selbsternannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk könnte ein „tödlicher Schlag für die regelbasierte internationale Ordnung“ darstellen. „Russland verletzt die Kernprinzipien der UN-Charta. Wir müssen die Reihen schließen und eine solche Handlung strikt zurückweisen. Wenn wir das nicht tun, dann könnte das, was die Ukraine getroffen hat, morgen jedem anderen UN-Mitgliedstaat widerfahren.“

Update vom 23. Februar, 17.24 Uhr: Die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland sind nun auch formell beschlossen. Die 27 Mitgliedsstaaten der EU haben den geplanten Sanktionen am Donnerstag zugestimmt. Das teilte der Rat der EU-Staaten am Mittwochnachmittag mit. Endgültig in Kraft treten die Maßnahmen durch die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt, die für die folgenden Stunden geplant ist. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die schnelle Annahme der Sanktionen über Twitter. „Europa ist geeint in seiner wirkungsvollen Reaktion auf Russlands illegale Handlungen und die Bedrohungen der Ukraine.“

Ukraine-Konflikt: EU beruft Sondergipfel ein - Kiew meldet weitere Cyberangriffe

Update vom 23. Februar, 17.00 Uhr: Am Mittwoch kam es inmitten des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu erneuten Cyberattacken auf die Internetseiten der ukrainischen Regierung und von nationalen Banken. „Ungefähr ab 16.00 Uhr (15.00 Uhr MEZ) begann eine weitere massive DDoS-Attacke auf unseren Staat“, verkündete Digitalminister Mychajlo Fedorow über den Nachrichtenkanal Telegram. Die Website des Parlaments, das Regierungsportal und die Seite des Außenministeriums waren am späten Nachmittag nicht oder nur schwer erreichbar. Bereits im Januar kam es zu mehreren Cyberattacken auf die ukrainische Regierung. In Kiew vermutetet man Russland hinter den Angriffen.

Update vom 23. Februar, 16.27 Uhr: Angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt hat EU-Ratspräsident Charles Michel einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs einberufen. Das Treffen in Brüssel werde an diesem Donnerstag um 20 Uhr beginnen, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Einladungsschreiben des Belgiers.

Ukraine-Konflikt: EU will Sanktionen verhängen - darunter Putin-Vertrauter

Update vom 23. Februar, 16.00 Uhr: Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu soll zu den Personen gehören, gegen die die EU am Mittwoch Sanktionen verhängen will. Dies bestätigten mehrere EU-Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Die EU wollte die Sanktionen am Mittwochnachmittag formell beschließen. Anschließend sollten die Sanktionen im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden. Damit wären die Strafmaßmaßnahmen dann in Kraft. Bereits am Dienstagabend hatten sich die Außenminister der EU-Staaten politisch auf das Sanktionspaket geeinigt.

Es sieht vor, die 351 Abgeordneten des russischen Parlaments auf die EU-Sanktionsliste zu setzen, die die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine auf den Weg gebracht haben. Hinzu kommen 27 Personen und Organisationen, die dazu beitragen, die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine zu untergraben. Darüber hinaus sollen der Zugang des russischen Staats zu den EU-Finanzmärkten beschnitten und der Handel der EU mit den abtrünnigen Regionen eingeschränkt werden.

Von Personen und Organisationen, die auf der EU-Sanktionsliste stehen, werden sämtliche in der EU vorhandenen Vermögenswerte eingefroren. Zudem dürfen gelistete Personen nicht mehr in die EU einreisen, und mit den Betroffenen dürfen auch keine Geschäfte mehr gemacht werden.

Ukraine-Konflikt: Russland kündigt harte Gegenmaßnahmen auf Sanktionen an

Update vom 23. Februar, 14.48 Uhr: Russland hat harte Gegenmaßnahmen als Reaktion auf die von den USA verhängten Sanktionen in der Ukraine-Krise* angekündigt. „Es sollte kein Zweifel daran bestehen, dass es eine harte Antwort auf die Sanktionen geben wird, die nicht unbedingt symmetrisch, aber wohlkalkuliert und schmerzhaft für die amerikanische Seite sein wird“, erklärte das russische Außenministerium. US-Präsident Joe Biden hatte am Dienstag wegen der Eskalation des russischen Vorgehens gegen die Ukraine Finanzsanktionen gegen Moskau angekündigt.

Ukraine-Konflikt mit Russland - Selenskyj: „Wir haben klare Pläne und unsere Reaktion wird entsprechend sein“

Russlands Präsident Putin und der ukrainische Präsident Selenskyj © Alexander Zemlianichenko/AP/dpa --/Ukrinform/dpa

Update vom 23. Februar, 14.25 Uhr: Der Präsident der Ukraine, spricht von „komplizierten Zeiten“ im Ukraine-Russland-Konflikt. Auf einer Pressekonferenz mit seinen Amtskollegen aus Litauen und Polen sagte Wolodymyr Selenskyj: „Wir sind einig, was die Einschätzung von diesen Verbrechen angeht. Das ist nichts anderes, als eine Aggression und Verbrechen gegen die ukrainische Souveränität und territoriale Integrität.“ Russland sei mit seinem Verhalten einseitig aus dem Minsker Abkommen ausgestiegen und habe damit eine Absage an die internationalen Bemühungen um eine friedliche Beilegung des Konflikts im Donbass erteilt.

Selenskyj fordert, dass die Reaktionen der internationalen Gemeinschaft „klar und eindeutig“ sind. Die Ukraine begrüße die neue Sanktionen gegen Russland. Und: „Wir begrüßen auch die Entscheidung von Deutschland, die Zertifizierung von Nord Stream 2 auf Eis zu legen.“ Selenskyj betont, dass die Pipeline eine „Waffe“ sei, „die gegen die Ukraine und ganz Europa gerichtet ist“. Die Hauptsache sei nun, den Aggressionen entgegenzuwirken und um die Beilegung zu sorgen. „Wichtig ist, der künftigen Eskalation vorzubeugen“, so der ukrainische Präsident.

Auf die Frage, was Putin haben vorhaben könnte, sagte Selenskyj recht kurzgefasst: „Ich weiß nicht, was der russische Präsident vorhat. Ich weiß aber ganz genau, was unsere Armee machen wird. Wir haben klare Pläne und unsere Reaktion wird entsprechend sein.“

Konflikt mit Russland: Ukrainische Grenzschutz erlässt mehrere Verbote

Update vom 23. Februar, 13.45 Uhr: Russland hat Äußerungen von UN-Generalsekretär António Guterres zur Lage in der umkämpften Ostukraine scharf kritisiert. „Zu unserem großen Bedauern hat der UN-Generalsekretär (...) sich dem Druck des Westens gebeugt und neulich mehrere Erklärungen zu den Vorgängen in der Ostukraine abgegeben, die seinem Status und seinen Vollmachten laut UN-Charta nicht entsprechen“, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen habe die Neutralität zu wahren und sei „immer verpflichtet, für einen direkten Dialog zwischen den Konflikt-Staaten einzutreten“, sagte Lawrow. Guterres hatte Russland am Dienstag für die Eskalation im Ukraine-Konflikt verurteilt und die Einhaltung des Völkerrechts gefordert.

Derweil hat der ukrainische Grenzschutz vor dem Hintergrund eines befürchteten russischen Angriffs auf die Ukraine mehrere Verbote erlassen. Vor allem ist der Aufenthalt in der Nähe der Grenzen zu Russland, Belarus und den ostukrainischen Separatistengebieten zur Nachtzeit verboten, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Untersagt sind außerdem Video- und Fotoaufnahmen von Grenzschutzanlagen und anderen Objekten des Grenzschutzes. Ausländer dürfen sich nicht im Grenzstreifen aufhalten.

An den Küsten des Schwarzen und des Asowschen Meeres im Süden und Südosten der Ukraine ist die Ausfahrt von Schiffen in der Nacht untersagt worden. Die Regeln können sich jedoch je nach aktueller Gefahreneinschätzung von Region zu Region unterscheiden. Der ukrainische Sicherheitsrat hatte zudem die Verhängung des Ausnahmezustands für zunächst 30 Tage im ganzen Land angekündigt (siehe Update vom 23. Februar, 11.29 Uhr). Das Parlament musste das noch billigen. Die Zustimmung galt als sicher.

Ukraine-Konflikt: Wahrscheinlichkeit eines russischen Angriffs auf Kiew hoch?

Update vom 23. Februar, 12.40 Uhr: Die britische Regierung stuft die Wahrscheinlichkeit eines russischen Angriffs auf Kiew als hoch ein. „Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass er seinen Plan für eine groß angelegte Invasion der Ukraine in die Tat umsetzen wird“, sagte die britische Außenministerin Liz Truss mit Blick auf Russlands Präsident Wladimir Putin dem Sender Sky News.

Auf die Frage, ob die russische Armee auf die ukrainische Hauptstadt Kiew vorrücken werde, antwortete sie: „Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass dies zu seinen Plänen gehört.“ Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatistengebiete in der Ostukraine anerkannt und die Entsendung von russischen Soldaten angekündigt. Truss zufolge ist unklar, ob dies bereits erfolgt ist. „Wir haben noch keine vollständigen Beweise dafür, dass das geschehen ist“, sagte sie. Die derzeitige Lage sei „unklar“.

Dieses von der russischen Staatsagentur TASS verbreitete Bild zeigt militärische Fahrzeuge, die sich in der Region Rostow bewegen (22. Februar). © Stringer/TASS/dpa

News zum Ukraine-Konflikt: Warnungen vor einer humanitären Katastrophe

Update vom 23. Februar, 12.24 Uhr: Eine führende Hilfsorganisation in der Ukraine warnt angesichts der jüngsten Eskalation mit Russland vor einer humanitären Katastrophe. Gemeinschaften und Familien seien bereits in den vergangenen acht Jahren durch die Frontlinie in der Ostukraine entzweit worden, erklärte der Generalsekretär des Norwegischen Flüchtlingsrats NRC, Jan Egeland. Mit zunehmenden militärischen und politischen Spannungen würden Tausende Familien auf unbestimmte Zeit voneinander getrennt.

„Es gibt zu wenig Aufmerksamkeit für diese sich abzeichnende humanitäre Katastrophe“, kritisierte Egeland, der zuletzt selbst in die Ostukraine gereist war, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu verschaffen. Die betroffenen Gemeinschaften seien von dem Konflikt erschöpft und bräuchten statt Waffen vielmehr humanitäre Unterstützung und friedliche Lösungen, berichtete der Norweger.

Der NRC ist Norwegens größte Hilfsorganisation. Er ist seit 2014 in der Ukraine aktiv, um über 700.000 Menschen unter anderem mit Lebensmitteln, Unterkünften und Wasser zu versorgen. 2,9 Millionen Menschen sind dort nach NRC-Angaben 2022 auf Hilfe angewiesen, 1,3 Millionen davon in von der Regierung kontrollierten Gebieten und 1,6 Millionen in denjenigen, die nicht von den Regierungstruppen kontrolliert werden.

Konflikt mit Russland: Sicherheitsrat der Ukraine kündigt Ausnahmezustand an

Update vom 23. Februar, 11.29 Uhr: Angesichts des eskalierten Konflikts mit Russland hat der ukrainische Sicherheitsrat die Ausrufung des Ausnahmezustands für das ganze Land angekündigt. Das beziehe sich zunächst auf die kommenden 30 Tage, sagte der Sekretär des Sicherheitsrates, Olexij Danilow, am Mittwoch in Kiew. Möglich seien unter anderem Ausgangssperren. Auch verstärkte Polizeipräsenz und das Recht auf willkürliche Kontrollen von Personen und Autos wären damit zulässig.

Die Zustimmung des Parlaments steht noch aus, gilt aber als sicher. In den ostukrainischen Separatistengebieten Donezk und Luhansk gilt bereits seit 2014 eine Sonderform des Ausnahmezustands. Das ukrainische Parlament stimmte am Mittwoch zudem in erster Lesung einer Gesetzesänderung zu, die den Waffeneinsatz für Zivilisten zur Selbstverteidigung erleichtern soll. Die abschließende zweite Lesung könnte schon bald folgen.

Putin sendet martialische Videobotschaft am Morgen - Ukraine ruft Bürger zu sofortigem Verlassen Russlands auf

Erstmeldung vom 23. Februar: Moskau/Kiew - Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat sich weiter verschärft, ein russischer Einmarsch in die Ukraine wird immer wahrscheinlicher. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* veröffentlichte jetzt eine Videobotschaft, in der er die Mobilisierung von Reservisten ankündigt. „Wir müssen operativ die Armee und andere militärische Formationen auffüllen“, sagte er. Bei den Gebietsverteidigungseinheiten werde es zudem Wehrübungen geben. Die Mobilisierung betreffe Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren für eine Dauer von maximal einem Jahr, teilten die ukrainischen Streitkräfte auf Facebook mit. Selenskyi habe die Einberufung per Dekret angeordnet, eine generelle Mobilmachung aber ausgeschlossen.

Angesichts einer drohenden Invasion durch Putin hat die Ukraine außerdem ihre Bürger zum Verlassen Russlands aufgefordert. Weil eine „mögliche russische Aggression“ zur Einschränkung der konsularischen Arbeit führen könne, „fordert das Außenministerium diejenigen auf, die sich in Russland befinden, das Land sofort zu verlassen“, erklärte das Ministerium in Kiew am Mittwoch, 23. Februar. Frühere Schätzungen gingen von mehr als drei Millionen Ukrainern aus, die dauerhaft oder zeitweise in Russland leben.

Ukraine-Russland-Konflikt: Putin wendet sich mit martialischer Rede an Soldaten

Russlands Präsident Wladimir Putin* hat einen russischen Feiertag genutzt, um sich per Videobotschaft zum eskalierenden Ukraine-Konflikt zu Wort zu melden und hat dabei martialische Worte gewählt. Die Interessen Russlands seien „nicht verhandelbar“, sagte Putin in der Rede, die er am Tag des Verteidigers des Vaterlandes hielt. „Heute bleibt die Sicherung der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes die wichtigste staatliche Aufgabe“, so der Präsident. Er lobte die Gefechtsbereitschaft der russischen Armee und kündigte an, Russland werde weiter an hochmodernen Waffensystemen arbeiten. Diese seien „wirklich die Waffen der Zukunft, die das Kampfpotenzial unserer Streitkräfte deutlich erhöhen“.

Dem Westen warf Putin Ignoranz gegenüber russischen Sicherheitsinteressen vor und gab ihm die Schuld an der Eskalation der Ukraine-Krise. „Unser Land ist immer offen für einen direkten und offenen Dialog, für eine Suche nach diplomatischen Lösungen für die schwierigsten Probleme“, sagte Putin. „Aber ich wiederhole: Die Interessen Russlands und die Sicherheit unserer Bürger sind für uns bedingungslos.“

Sein Aufruf nach Garantien dafür, dass die Sicherheit eines Landes nicht auf Kosten eines anderen geht, seien bislang unbeantwortet geblieben, kritisierte Putin. Russland fordert unter anderem ein Ende der Nato-Osterweiterung und insbesondere einen Verzicht auf die Aufnahme des Nachbarlands Ukraine in das Militärbündnis. Schon am Montag hatte Putin mit einer Rede erschüttert, in der er der Ukraine bizarre Pläne vorwarf*.

Ukraine-Russland-Konflikt: Selenskyj will Wirtschaft stärken, um Putin zu trotzen

Parallel dazu startet der ukrainische Präsident Selenskyj ein Programm zur Erhöhung der Unabhängigkeit der Wirtschaft. Dazu gehöre die Senkung der Mehrwertsteuer für Benzin und Diesel. Er kündigte ein Treffen mit den 150 wichtigsten Unternehmern an und forderte alle Geschäftsleute auf, im Lande zu bleiben. Außerdem arbeite Kiew daran, dass es einen Gipfel der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates zusammen mit der Türkei und Deutschland gebe, sagte er weiter. Zu den ständigen Mitgliedern gehören die USA, Großbritannien, Frankreich, China und Russland.

Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatistengebiete in der Ostukraine anerkannt und die Entsendung von russischen Soldaten angekündigt. Als Reaktion darauf erließen die USA und die EU umfassende Finanzsanktionen gegen Russland* und die Separatisten. Deutschland stoppte vorerst das umstrittene Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2. (smu/afp/dpa)