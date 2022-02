Scholz startet seine schwerste Reise - Mitarbeiter teilt vorab Beunruhigung: „Sehr gefährliche Lage“

Von: Florian Naumann

Teilen

Bundeskanzler Olaf Scholz reist kommende Woche nach Moskau und Kiew. © Britta Pedersen/ Imago

Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ist weiter angespannt. Bundeskanzler Olaf Scholz reist beim Antrittsbesuch als Friedens-Vermittler an. Der News-Ticker.

Kanzler Olaf Scholz (SPD)* reist am Montag und Dienstag (14./15. Februar) nach Kiew und Moskau - es geht um den Ukraine-Konflikt.

Zunächst steht am Montagmittag ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf dem Programm.

Berliner Regierungskreise verdeutlichten vorab: Es handle sich um eine „sehr kritische, eine sehr gefährliche Lage“ (Update vom 13. Februar, 19.55 Uhr).

Update vom 13. Februar, 19.55 Uhr: Kanzler Olaf Scholz reist in die Ukraine und nach Russland - die Bundesregierung befürchtet vorab eine deutliche Verschärfung der Lage im Ukraine-Konflikt. „Wir halten es für eine sehr kritische, eine sehr gefährliche Lage“, hieß es am Sonntag aus Regierungskreisen in Berlin. Einschätzungen von US-Nachrichtendiensten, wonach ein russischer Angriff schon in den kommenden Tagen bevorstehenden könnte, hätten auch in Berlin die Befürchtungen einer militärischen Eskalation verstärkt.

Ein Regierungsvertreter in Berlin betonte, dass die nachrichtendienstlichen Quellen in den USA nicht zu hundert Prozent sicher seien, ob es tatsächlich in den kommenden Tagen zu einem Angriff Russlands komme. Sie sagten lediglich, vieles deute „in sehr besorgniserregender Weise darauf hin“. Wichtig sei in jedem Fall, dass es zur Deeskalation komme. „So viele hochbewaffnete Soldaten an einer Staatsgrenze verbunden mit umfangreichen Flug- und Manövertätigkeiten - das ist per se ja schon eine destabilisierende Lage, die außer Kontrolle geraten kann.“

Scholz werde deshalb gegenüber Putin erneut deutlich machen, dass ein Angriff auf die Ukraine „schwerwiegende Konsequenzen haben wird, schwerwiegende Sanktionen nach sich ziehen wird“, hieß es. Gleichzeitig wolle der Kanzler nicht nur seine Bereitschaft zum Dialog erklären, sondern klarmachen, „dass wir darauf dringen“, um die Lage über Gespräche zu entschärfen.

Scholz in der Ukraine und in Russland: Kanzler sichert Kiew Unterstützung zu

Vorbericht: Kiew/Moskau - Die Situation im Ukraine-Konflikt* steuert auf einen Höhepunkt zu: Die USA befürchten, dass es in den kommenden Tagen einen Einmarsch der russischen Truppen geben könnte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll noch einmal vermitteln und reist deshalb nach Kiew und Moskau.

Rein formal sind es zwei weitere Antrittsbesuche, bei denen sich der neue Bundeskanzler in den beiden Hauptstädten vorstellt. Doch inhaltlich geht es um Frieden oder Krieg. „In beiden Fällen geht es darum, dass wir ausloten, wie wir den Frieden in Europa sichern können“, sagte Scholz am Sonntag.

Am Montag (14. Februar) wird Olaf Scholz in Kiew von Präsident Wolodymyr ­Selenskyj in Empfang genommen. Neben dem symbolischen Zeichen der Unterstützung soll es bei dem Besuch auch um weitere Hilfsmaßnahmen von Deutschland gehen. Bereits am Sonntag sicherte die Bundesregierung zu, die Ukraine mit weiteren Rüstungs- und Wirtschaftshilfen zu unterstützen. „Die Ukraine kann sich sicher sein, dass wir die nötige Solidarität zeigen, so wie auch in der Vergangenheit.“ Deutschland habe die Ukraine von allen Ländern am meisten mit Wirtschaftshilfe unterstützt. „Und wir werden das auch weiter so halten“, versprach Scholz.

Ukraine-Krise: Scholz soll Putin von Invasion abhalten

Am Dienstag reist der Kanzler weiter nach Moskau - zum vermutlich heikelsten Gespräch seiner Amtszeit. Zuvor wird Scholz allerdings einen Zwischentop in Berlin einlegen: Wohl damit es nicht so aussieht, als würde er als Gesandter Kiews nach Moskau kommen. Für das Gespräch soll sich Scholz sogar Rat bei seiner Vorgängerin Merkel geholt haben*. Inwiefern der Kanzler dem russischen Präsidenten Sanktionen androhen kann, ist allerdings fraglich: Hierzu bräuchte er die Unterstützung der EU.

Für den Tag nach den Gesprächen zwischen Scholz und Putin prognostizierte die US-Regierung einen möglichen Angriff Russlands*. Scholz könnte somit der letzte westliche Vertreter sein, der Putin von einer Invasion abhalten könnte. Aus Sorge um einen Krieg forderten bereits zahlreiche Staaten ihre Staatsbürger zum Verlassen der Ukraine auf - darunter auch Deutschland.

Während Russland ein großes Militärmanöver in Belarus abhält, stockten die USA ihre Truppen in Polen um 3000 weiteren Soldaten auf. Diplomatische Verhandlungen mit Russland konnten bislang allerdings keine großen Durchbrüche erzielen: Neunstündige Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Berlin unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich brachten am Donnerstag (10. Februar) kein greifbares Ergebnis. (sf/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von Ippen.Media.