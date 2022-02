„Befinden uns im Krieg“: Ukraine fordert von eigenen Olympioniken, russische Athleten zu meiden

Biathlon-Rennen: Alexandr Loginov (v.l.n.r.) aus Russland, Maksim Varabei aus Belarus und Bogdan Tsymbal aus der Ukraine in Aktion (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Dass bei den Olympischen Spielen auch viel Politik mitschwingt, zeigt sich beim Ukraine-Konflikt. Die Regierung in Kiew wandte sich mit einer Mahnung an die Athleten.

Peking - Die Spannungen rund um den Ukraine-Russland-Konflikts sind groß. Die Lage zeigt Auswirkungen auch auf die Olympischen Winterspiele in Peking. Neben all den Corona-Maßnahmen bekommen manche Sportler nun noch eine weitere Bürde auferlegt.

Denn der ukrainische Sportminister richtete nun drastische Worte an die Athleten. Einem Bericht zufolge forderte die ukrainische Regierung vor dem Hintergrund des Konflikts mit Russland ihre Sportler auf, russische Kollegen bei den Spielen zu meiden. Die 45 ukrainischen Olympioniken seien angewiesen worden, „es zu vermeiden, mit den russischen Athleten zusammenzustehen oder Fotos zu machen“, sagte Sportminister Wadym Hutzajt dem Online-Portal Tribuna.com am Mittwoch.

Ukraine-Konflikt erreicht Olympia: Sportler sollen „ihre Emotionen unter Kontrolle haben“

„Ich verstehe, dass es seit vielen Jahren Freundschaften zwischen Sportlern gibt, die gemeinsam trainieren“, fügte der Minister hinzu. „Aber das ist das Land, mit dem wir uns im Krieg befinden“, sagte er mit Blick auf den Konflikt in der Ostukraine. Über die Lage in der Ostukraine berichtet aktuell auch ein Merkur-Redakteur. Die Sportler müssten in dieser Situation „ihre Emotionen unter Kontrolle haben“, so der ukrainische Minister. Man könne die Athleten des Landes aber auch nicht dazu „zwingen“, sich von den russischen fernzuhalten.

Die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen am Freitag und dauern bis zum 20. Februar. Die Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland sind seit der Annexion der Krim 2014 angespannt. Zuletzt verschärften sie sich massiv, da Russland zehntausende Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen hat. Kiew und die Nato befürchten deshalb einen russischen Einmarsch in das Nachbarland. Russland weist jegliche Angriffspläne aber zurück.

Langjähriger Konflikt zwischen Ukraine und Russland - Auch Fußball-Spiel überschattet

Wohlgemerkt hat der Ukraine-Konflikt im Sport aber nicht nur Auswirkungen auf die Olympischen Spiele. So rief die Europäische Fußball-Union (UEFA) vor dem Halbfinale bei der Futsal-Europameisterschaft in den Niederlanden die Gegner Ukraine und Russland zu einem fairen Duell auf. Die Entscheidung des UEFA-Dringlichkeitsausschusses aus dem Jahr 2014, die sicherstellt, dass ukrainische und russische Mannschaften nicht gegeneinander gelost werden, könne aus offensichtlichen Gründen nicht für die gesamte K.o.-Phase von Turnieren wie der Futsal EURO 2022 gelten, teilte die UEFA mit. Daher werde das Spiel wie geplant stattfinden.

Die niederländischen Gastgeber würden sich mit Unterstützung der UEFA um einen sicheren Ablauf der Veranstaltung bemühen und diesbezüglich an speziellen Sicherheitsplänen arbeiten, hieß es weiter. Aus Sicherheitsgründen werden Teams aus der Ukraine und Russland derzeit im Allgemeinen nicht gegeneinander gelost. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die anhaltenden Spannungen zwischen beiden Ländern. (AFP/dpa/cibo)