Ukraine-Konflikt: Putins Plan schon seit Monaten fix? - Kreml-naher Politiker macht Prognose im Dezember

Von: Bedrettin Bölükbasi

Russland und die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk unterschrieben in der Nacht zum Dienstag Freundschaftsverträge. © Kremlin Pool/ IMAGO

Im Ukraine-Konflikt hat Wladimir Putin eine neue Seite der Eskalation aufgeschlagen. Der detaillierte Plan dazu wurde womöglich schon vor Monaten entworfen.

München - Nach der Annektierung der Krim durch Russland und Besetzung von Gebieten im Osten der Ukraine durch pro-russische Separatisten im Jahre 2014 folgte nun der nächste Schock für die Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin erkannte die Unabhängigkeit der sogenannten Volksrepubliken Donetzk und Luhansk an - ein neues Kapitel im Ukraine-Konflikt. Das Vorhaben und sein Plan rund um die Ukraine wurden aber nicht erst vor kurzem, sondern offenbar vor mehreren Monaten entworfen. Dies legen die Aussagen des Kreml-nahen und ultranationalistischen russischen Politikers Wladimir Zhirinowski im Dezember nahe.

Ukraine-Konflikt: Putin-naher Politiker macht exakte Vorhersage im Dezember - „endlich wieder großartig“

Am 27. Dezember hielt Zhirinowski eine Rede im russischen Staatsduma. Darin thematisierte er die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien und appellierte an die Nato, die Vorschläge von Moskau anzunehmen. Falls dies nicht erfolgt würde die Nato Konsequenzen zu spüren bekommen, mahnte der russische Politiker. Dabei verwies er fast bis auf die Uhrzeit genau auf Putins Entscheidung und den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine - natürlich verdeckt. „Und wenn ihr es ablehnt, dann werden wir ein anderes Programm akzeptieren. Welches Programm? Das werdet ihr am 22. Februar, um 4 Uhr morgens fühlen“, zitierte ihn die russische Nachrichtenagentur Rosbalt und die britische Zeitung The Telegraph.

Seine Äußerungen zeigen: Zwar wurde die Unabhängigkeit der sogenannten „Volksrepubliken“ erst gestern (21. Februar) im Kreml anerkannt, doch offenbar wurde ein schon seit Monaten sorgfältig ausgefädelter Plan in die Tat umgesetzt. Zhirinowski prognostizierte, das neue Jahr werde nicht friedlich sein. „Es wird das Jahr werden, in dem Russland endlich wieder ein großartiges Land wird“, so der Putin-nahe Politiker. Er unterstrich eine „neue Richtung der russischen Außenpolitik“.

Ukraine-Konflikt: Russisches Außenministerium änderte Profilbild frühzeitig auf den 22. Februar

Der in Kasachstan geborene Zhirinowski ist für seine harsche anti-westliche und nationalistische Rhetorik bekannt. Zu Beginn des zweiten Tschetschenien-Kriegs plädierte er in den 1990er Jahren für den Einsatz von Nuklearwaffen gegen das Gebiet. Daneben rief er Russland dazu auf, Alaska mit Gewalt von den USA zu erobern und Kasachstan in die Russische Föderation zu integrieren.

Einen weiteren Beleg dafür, dass Putins Plan schon längst feststand, lieferte das Profilbild des russischen Außenministeriums. Denn das änderte sich nur zwei Tage vor der Entscheidung von Putin und dem Einmarsch russischer Truppen plötzlich auf 22.02.22 - das relevante Datum der Anerkennung von Donetzk und Luhansk. Sowohl die Aussagen von Zhirinowski als auch die Andeutung des russischen Außenministeriums bestätigten sich als in der Nacht des 22. Februars erste russische Truppen im Donbass auftauchten. (bb)