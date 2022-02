Ukraine kündigt Ausnahmezustand an und warnt Bürger eindringlich - Putin sendet martialische Videobotschaft

Von: Stephanie Munk

Teilen

Der Ukraine-Konflikt versetzt die Welt in Angst. Putin verschärft seinen Ton, die Ukraine bereitet sich auf einen Krieg vor. Die aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Der Ukraine-Konflikt eskaliert: Putin plant womöglich einen Einmarsch in die Ukraine und verschärft seinen Ton gegenüber dem Westen (siehe Erstmeldung).

Die USA und die EU versuchen mit Sanktionen gegen Russland, einen Krieg zu verhindern.

Der ukrainische Sicherheitsrat kündigt den Ausnahmezustand an (siehe Update vom 23. Februar, 11.29 Uhr).

Dieser News-Ticker zur Ukraine-Krise wird fortlaufend aktualisiert. Alles Infos zum Konflikt finden Sie hier.

Update vom 23. Februar, 11.29 Uhr: Angesichts des eskalierten Konflikts mit Russland hat der ukrainische Sicherheitsrat die Ausrufung des Ausnahmezustands für das ganze Land angekündigt. Das beziehe sich zunächst auf die kommenden 30 Tage, sagte der Sekretär des Sicherheitsrates, Olexij Danilow, am Mittwoch in Kiew. Möglich seien unter anderem Ausgangssperren. Auch verstärkte Polizeipräsenz und das Recht auf willkürliche Kontrollen von Personen und Autos wären damit zulässig.

Die Zustimmung des Parlaments steht noch aus, gilt aber als sicher. In den ostukrainischen Separatistengebieten Donezk und Luhansk gilt bereits seit 2014 eine Sonderform des Ausnahmezustands. Das ukrainische Parlament stimmte am Mittwoch zudem in erster Lesung einer Gesetzesänderung zu, die den Waffeneinsatz für Zivilisten zur Selbstverteidigung erleichtern soll. Die abschließende zweite Lesung könnte schon bald folgen.

Putin sendet martialische Videobotschaft am Morgen - Ukraine ruft Bürger zu sofortigem Verlassen Russlands auf

Erstmeldung vom 23. Februar: Moskau/Kiew - Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat sich weiter verschärft, ein russischer Einmarsch in die Ukraine wird immer wahrscheinlicher. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* veröffentlichte jetzt eine Videobotschaft, in der er die Mobilisierung von Reservisten ankündigt. „Wir müssen operativ die Armee und andere militärische Formationen auffüllen“, sagte er. Bei den Gebietsverteidigungseinheiten werde es zudem Wehrübungen geben. Die Mobilisierung betreffe Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren für eine Dauer von maximal einem Jahr, teilten die ukrainischen Streitkräfte auf Facebook mit. Selenskyi habe die Einberufung per Dekret angeordnet, eine generelle Mobilmachung aber ausgeschlossen.

Angesichts einer drohenden Invasion durch Putin hat die Ukraine außerdem ihre Bürger zum Verlassen Russlands aufgefordert. Weil eine „mögliche russische Aggression“ zur Einschränkung der konsularischen Arbeit führen könne, „fordert das Außenministerium diejenigen auf, die sich in Russland befinden, das Land sofort zu verlassen“, erklärte das Ministerium in Kiew am Mittwoch, 23. Februar. Frühere Schätzungen gingen von mehr als drei Millionen Ukrainern aus, die dauerhaft oder zeitweise in Russland leben.

Ukraine-Russland-Konflikt: Putin wendet sich mit martialischer Rede an Soldaten

Russlands Präsident Wladimir Putin* hat einen russischen Feiertag genutzt, um sich per Videobotschaft zum eskalierenden Ukraine-Konflikt zu Wort zu melden und hat dabei martialische Worte gewählt. Die Interessen Russlands seien „nicht verhandelbar“, sagte Putin in der Rede, die er am Tag des Verteidigers des Vaterlandes hielt. „Heute bleibt die Sicherung der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes die wichtigste staatliche Aufgabe“, so der Präsident. Er lobte die Gefechtsbereitschaft der russischen Armee und kündigte an, Russland werde weiter an hochmodernen Waffensystemen arbeiten. Diese seien „wirklich die Waffen der Zukunft, die das Kampfpotenzial unserer Streitkräfte deutlich erhöhen“.

Dem Westen warf Putin Ignoranz gegenüber russischen Sicherheitsinteressen vor und gab ihm die Schuld an der Eskalation der Ukraine-Krise. „Unser Land ist immer offen für einen direkten und offenen Dialog, für eine Suche nach diplomatischen Lösungen für die schwierigsten Probleme“, sagte Putin. „Aber ich wiederhole: Die Interessen Russlands und die Sicherheit unserer Bürger sind für uns bedingungslos.“

Sein Aufruf nach Garantien dafür, dass die Sicherheit eines Landes nicht auf Kosten eines anderen geht, seien bislang unbeantwortet geblieben, kritisierte Putin. Russland fordert unter anderem ein Ende der Nato-Osterweiterung und insbesondere einen Verzicht auf die Aufnahme des Nachbarlands Ukraine in das Militärbündnis. Schon am Montag hatte Putin mit einer Rede erschüttert, in der er der Ukraine bizarre Pläne vorwarf*.

Ukraine-Russland-Konflikt: Selenskyj will Wirtschaft stärken, um Putin zu trotzen

Parallel dazu startet der ukrainische Präsident Selenskyj ein Programm zur Erhöhung der Unabhängigkeit der Wirtschaft. Dazu gehöre die Senkung der Mehrwertsteuer für Benzin und Diesel. Er kündigte ein Treffen mit den 150 wichtigsten Unternehmern an und forderte alle Geschäftsleute auf, im Lande zu bleiben. Außerdem arbeite Kiew daran, dass es einen Gipfel der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates zusammen mit der Türkei und Deutschland gebe, sagte er weiter. Zu den ständigen Mitgliedern gehören die USA, Großbritannien, Frankreich, China und Russland.

Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatistengebiete in der Ostukraine anerkannt und die Entsendung von russischen Soldaten angekündigt. Als Reaktion darauf erließen die USA und die EU umfassende Finanzsanktionen gegen Russland* und die Separatisten. Deutschland stoppte vorerst das umstrittene Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2. (smu/afp/dpa) Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.