Russland warnt Wirtschaftsriesen offenbar vor Putin-Kritik - Justiz-Drohung an Coca-Cola, IBM und Co?

Von: Linus Prien

Eine Vielzahl von internationalen Unternehmen hat ihre Geschäftsbeziehungen mit Russland abgebrochen. Jetzt droht ihnen die Justiz.

Moskau - Der Kreml ausländischen Unternehmen nun mit Verhaftungen oder der Beschlagnahmung von Vermögen - jedenfalls all jenen, die sich aus Protest gegen Putins Krieg gegen die Ukraine, aus Russland zurückziehen oder Kritik üben wollen. Unternehmen wie Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble und IBM seien von der russischen Staatsanwaltschaft kontaktiert und vor schweren Konsequenzen gewarnt worden, falls sie die russische Regierung kritisieren, berichtete das Wall Street Journal am Sonntag.

Ukraine-Krieg: Unternehmen flüchten aus Russland

Seit Russlands Einmarsch in der Ukraine und den folgenden Wirtschaftssanktionen des Westens haben Dutzende internationale Unternehmen ihren Rückzug aus dem Land angekündigt. Die russischen Behörden haben vermehrt Maßnahmen ergriffen, um die Kapitalflucht zu verhindern und den stark fallenden Rubel zu stützen. Die russische Staatsanwaltschaft kündigte am Freitag zudem eine „strenge Kontrolle“ aller Unternehmen an, die ihre Geschäfte in Russland einstellen wollten. Dem Wall Street Journal zufolge schränkte mindestens ein ausländisches Unternehmen seine Kommunikation mit Mitarbeitern vor Ort ein - aus Furcht, dass diese von den russischen Behörden abgefangen werden könnte.

Russland: Kritische und abwanderungswillige Unternehmen bald verstaatlicht?

Das Wort „Verstaatlichung“ hat Putin noch nicht verwendet. Jedoch hatte sich der russische Präsident für die Ernennung „externer“ Direktoren an der Spitze dieser Unternehmen ausgesprochen, „um sie an diejenigen zu übergeben, die sie betreiben wollen“. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew teilte bereits am vergangenen Donnerstag mit, dass die russische Regierung an Schritten arbeite, die Insolvenz der Firmen in Russland und dann eine Nationalisierung des Besitzes in die Wege zu leiten.

Medwedew behauptete weiter, es gehe in erster Linie darum, dass die Menschen in Russland nicht auf der Straße landeten. Dies sei „objektiv und gerecht.“ Tatsächlich bezahlen viele Unternehmen weiterhin ihre Mitarbeiter in Russland und haben ihren Betrieb lediglich ausgesetzt. Dennoch sendete Medwedew eine klare Botschaft an Unternehmen, die sich derzeitig von Russland distanzieren: „Was auch immer die Gründe des Weggangs sind, so sollten die ausländischen Firmen verstehen, dass eine Rückkehr auf unseren Markt schon nicht mehr einfach sein wird.“ (AFP/lp)