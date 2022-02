Deutschland wacht in einem neuen Europa auf: Nach dem Überfall auf die Ukraine brennt es lichterloh

Von: Georg Anastasiadis

Ein Kommentar von Georg Anastasiadis. © fkn/Klaus Haag

Nach Putins Überfall auf die Ukraine ist Deutschland in einem neuen Europa erwacht. Das Haus Europa steht in Flammen, aber die EU hat keine Feuerwehr. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis..

Es ist nur ein paar Tage her, da gingen die meisten Deutschen schlafen in der Gewissheit, ihr einziger Feind sei der Klimawandel. Und ein paar unentwegte Friedensbewegte gab es, die ihre Fahnen gegen die immerwährende „Kriegstreiberei“ des Westens schwenkten. Vor der Gefahr, die sich im Osten zusammenbraute, verschloss dieses Deutschland die Augen. Seit gestern früh steht das Haus Europa in Flammen, angezündet von einem ruchlosen und lügnerischen Diktator. Unschuldige Menschen werden in diesem Feuer ihr Leben verlieren. Putin ist das egal.

Ukraine-Konflikt: Naiver Pazifismus verhindert keine Kriege

Nie klang der – im Grunde ja richtige – Glaubenssatz „Frieden und Sicherheit gibt es nur mit Russland“ so hohl, weil die, die ihn ständig bemühen, in Wahrheit nur auf Beschwichtigung des expansionsdurstigen Kremlchefs setzten. Naiver Pazifismus verhindert keine Kriege, sondern beschwört sie herauf. Wo ist sie denn, die Friedensbewegung, jetzt da Bomben auf die Ukraine regnen? Zum Dialog gehört untrennbar die Abschreckung. Die SPD von Willy Brandt und Helmut Schmidt wusste das noch, als sie 1979 den Doppelbeschluss zur Nato-Nachrüstung durchsetzte. Doch die aktive (Schlaf-)Mützenich-Politikergeneration träumt(e) vom Ende der Geschichte, dem Rauswurf Amerikas, einer Europäischen Verteidigungsunion, die aber nichts kosten darf, schon gar nicht zwei Prozent des Haushalts. Dass Russland sich nicht um Europas Hausregeln schert, Gegner einkerkern oder mitten in Berlin ermorden ließ, tat der Party keinen Abbruch. Statt um reale Gefahren kümmerte sich Deutschland hingebungsvoll um vermeintliche (Atom), lieferte sich unbekümmert dem Gas-Zaren aus.

Nach dem Überfall auf sein zweitgrößtes Land brennt es lichterloh im Haus Europa, aber die EU hat keine Feuerwehr. Unsere Freiheit und Sicherheit verteidigen können allein die vielgeschmähten Amerikaner. Der Westen wird Krieg nicht mit Krieg beantworten, aber er kann Putin vollständig isolieren. Er muss sich neu rüsten, sich aus der Gas-Abhängigkeit lösen, die das diebische Oligarchensystem um Putin mästet und ihm den Terror gegen die Nachbarn finanziert. Gestern wachte Deutschland auf. Leider nicht aus einem Albtraum. Sondern in einer neuen Realität, in der nichts mehr so ist und sein wird, wie es war. Unsere Gedanken aber sind bei den Menschen in der Ukraine.