Möglicher Krieg in der Ukraine: Das wären die Folgen für Deutschland

Von: Sven Hauberg

Welche Folgen eine russische Invasion der Ukraine auf den deutschen Gasmarkt hätte, ist noch offen. © Stefan Sauer/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Steigen die Gaspreise? Kommen ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland? Ein möglicher russischer Einmarsch in der Ukraine hätte auch auf Deutschland spürbare Auswirkungen.

Berlin - Ob Russland wirklich in der Ukraine einmarschiert, ist weiter offen. Klar hingegen ist: Eine Invasion hätte verheerende Folgen. Einer Analyse von US-amerikanischen Militär- und Geheimdienstexperten zufolge könnten bis zu 50.000 ukrainische Zivilisten bei einem Angriff Russlands ums Leben kommen, außerdem bis zu 25.000 ukrainische Soldaten und 10.000 Angehörige der russischen Armee. Und auch auf Deutschland hätte eine russische Aggression deutlich spürbare Auswirkungen.

„Wir sind nicht weit von der Ukraine entfernt. Und zu glauben, dass wir hier im warmen Deutschland sitzen und irgendwo ein Krieg ausbricht mitten in Europa und dass wir das nicht merken - das wäre naiv“, sagte die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, unlängst im Deutschlandfunk.

Genannte US-Experten rechnen laut Berichten von New York Times und Washington Post nicht nur mit vielen Todesopfern auf beiden Seiten; ein russischer Einmarsch würde außerdem zu einer riesigen Fluchtbewegung aus der Ukraine führen. Bis zu fünf Millionen Flüchtlinge erwarten die US-Analysten. Viele davon würden das Land in Richtung Polen verlassen, so die Vermutung. Die dortige Regierung erklärte am Sonntag (13. Februar), sie stelle sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine ein. „Dazu zählen auch die Vorbereitungen der Chefs der Gebietsverwaltungen mit Blick auf einen eventuellen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine, die wegen eines möglichen Konflikts in unserem Land Schutz suchen könnten“, schrieb Polens Innenminister Mariusz Kaminski auf Twitter.

Ukraine-Krise: Bundesregierung hat „keine Anhaltspunkte für Flüchtlingsbewegungen“

Ukrainische Staatsbürger dürfen normalerweise zu touristischen Zwecken nach Polen und in den Schengenraum ohne Visum für bis zu 90 Tage einreisen - also auch nach Deutschland. Die deutsche Bundesregierung rechnet indes derzeit nicht damit, dass ukrainische Flüchtlinge hierzulande demnächst Zuflucht suchen könnten. Aktuell seien „keine Anhaltspunkte für Flüchtlingsbewegungen zu sehen“, sagte ein Sprecher am Montag. Man beobachte die Lage jedoch sehr genau und stimme sich eng innerhalb der Bundesregierung und mit der EU-Kommission über die weitere Vorgehensweise ab, „sollte es zu Migrationsbewegungen aus der Ukraine kommen“. Dazu zählen dem Vernehmen nach auch erste Überlegungen, Ressourcen des Katastrophenschutzes einzubinden, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Laut Angaben der ukrainischen Botschaft in Berlin leben in Deutschland - Stand 2019 - etwa 30.000 Menschen ukrainischer Herkunft. Viele von ihnen demonstrierten in den vergangenen Tagen und Wochen für eine stärkere Unterstützung der deutschen Bundesregierung für die Ukraine. So forderten etwa am Wochenende am Brandenburger Tor rund 200 Menschen von Olaf Scholz, mehr zu tun als nur 5000 Militärhelme nach Kiew zu schicken: „Die wirtschaftliche Unterstützung, die Deutschland der Ukraine gegeben hat, war eine große Hilfe, aber jetzt brauchen wir andere Mittel“, zitiert die Deutsche Welle einen 52-jährigen Ukrainer, der seit 30 Jahren in Deutschland lebt. „Wie wir in der Ukraine sagen: Zum Mittagessen brauchst Du einen Löffel.“

Demonstranten fordern Ende Januar in Berlin eine Unterstützung der Ukraine durch Deutschland. © Mike Schmidt/Imago

Ukraine-Krise: finanzielle Unterstützung statt Waffenlieferungen

Derzeit allerdings sieht es nicht danach aus, als würde Deutschland die Ukraine mit Rüstungsgütern unterstützen; vor allem die Lieferung tödlicher Waffen wird von der Bundesregierung kategorisch abgelehnt. Kiew hingegen wünscht sich unter anderem Flugabwehr-Raketensysteme, Anti-Drohnen-Gewehre und Munition. Zwar gebe es „das eine oder andere“ auf der ukrainischen Wunschliste, was „man sich genauer anschauen kann“, zitierte die Nachrichtenagentur AFP unlängst aus Berliner Regierungskreisen; es sei aber auch so, „dass bei der Bundeswehr im Moment nichts übrig ist. Da liegen jetzt nicht tausend Nachtsichtgeräte herum, die nicht gebraucht werden.“

Stattdessen hat sich die Bundesregierung bereiterklärt, die Ukraine verstärkt finanziell zu unterstützen. In absehbarer Zeit will Berlin 150 Millionen Euro an die Ukraine auszahlen, die Teil eines 500 Millionen Euro schweren Kreditrahmens sind, der nach dem russischen Einmarsch im Osten des Landes zugesagt worden war. Mit insgesamt fast zwei Milliarden Euro ist die Bundesrepublik bereits größter bilateraler Geldgeber der Ukraine.

Ukraine-Krise: Steigt der Gaspreis in Deutschland?

Welche Sanktionen Deutschland im Falle eines Einmarschs gegen Russland ergreifen könnte, ist derzeit unklar. Vor allem Bundeskanzler Scholz verfolgte zuletzt die Strategie, die russische Seite möglichst im Unklaren über etwaige deutsche Strafmaßnahmen zu lassen. Die USA hingegen forderten mehrfach, dass die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb genommen werden dürfe, sofern Russland in der Ukraine einfalle. Das weckt in Deutschland Sorgen, die Gasversorgung könnte bei einer Eskalation des Konflikts gefährdet sein.

Laut FDP-Politikerin Strack-Zimmermann könnten sich Sanktionen gegen Russland tatsächlich wirtschaftlich auch auf Deutschland auswirken. „Das könnte man auch merken, dass Gaspreise steigen“, sagte sie im Deutschlandfunk. Thomas Jäger, Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Politik und Außenpolitik, relativiert hingegen: „Wie Russland auf die Sanktionen reagieren würde, ob es beispielsweise die Gaslieferung einstellt, ist schwer abzusehen, aber möglich“, so der Professor der Universität Köln im Interview mit Focus Online.

Jäger weist allerdings auf einen anderen Aspekt hin: „In jedem Fall würde Russland seine Propaganda im Westen verstärken und die schon jetzt hochaktiven Lobbyisten in Politik und Wirtschaft zu stärkerem Engagement bewegen. Von der französischen Rechten bis zur deutschen Linken würde der Propagandadruck in den demokratischen Gesellschaften Europas zunehmen.“ (sh/dpa)