„Militärische Vergewaltigung der Ukraine“: Habeck erhebt schweren Vorwurf gegen Russland

Von: Magdalena Fürthauer

Robert Habeck sprach im Bundestag von einer „militärischen Vergewaltigung“ der Ukraine seitens Russlands. © IMAGO / Future Image / Frederic Kern

Die russischen Aggressionen im Ukraine-Konflikt werden immer heftiger. Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck spricht von einer „militärischen Vergewaltigung“. Der News-Ticker.

Die Reaktionen zum Ukraine-Konflikt* häufen sich: Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt ein Bundeswehr-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro an.

an. Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht von einer „militärischen Vergewaltigung der Ukraine“ durch Russland.

Berlin - Die russischen Aggressionen gipfeln mittlerweile in einer Alarmbereitschaft der Atomstreitkräfte Moskaus. Entsetzte Reaktionen aus Deutschland bleiben nicht aus. So zweifelte SPD-Fraktionschef Mützenich am Verstand Wladimir Putins, ab Sonntag 15 Uhr ist außerdem eine deutsche Luftraumsperre für russische Flugzeuge in Kraft. Nun holt auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kräftig gegen Russland aus.

Ukraine-Konflikt: „Militärische Vergewaltigung“ - Habeck mit schwerem Vorwurf gegen Russland

Am Sonntag ist der Bundestag erneut wegen des Ukraine-Konflikts zusammengetreten. Scholz hat dabei von einer „Zeitenwende“ durch den Krieg gesprochen und ein Bundeswehr-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro verkündet. Die erst am Samstag beschlossene deutsche Waffenlieferung hat nun Wirtschaftsminister Robert Habeck verteidigt - und erhebt schwere Vorwürfe gegen Russland.

„Wer bei einer militärischen Vergewaltigung zuschaut, macht sich schuldig“, sagt der Grünen-Politiker während seiner Rede im Bundestag. Mit der Zusage von Waffenlieferungen zeige Deutschland, „dass wir der Ukraine helfen in dieser Stunde der militärischen Vergewaltigungsnot“.

Ukraine-Konflikt: Habeck mit schwerem Vorwurf gegen Russland - Konsequenzen auf deutscher Seite

Habeck empfindet außerdem Hochachtung vor einer „Position des unbedingten Pazifismus“. Er fügt jedoch hinzu: „Ich achte sie, aber ich halte sie für falsch.“ Der Überfall, gekennzeichnet durch schwere Gefechte in der Ukraine und bereits einige eroberte Gebiete seitens Russlands, erfordere konkrete Gegenmaßnahmen. Der Wirtschaftsminister kündigt „Schutzmaßnahmen“ für Wirtschaftsbereiche an, die ganz besonders von den Sanktionen gegen Russland betroffen sind - „ähnlich, wie wir es in der Corona-Pandemie gemacht haben“.

Zudem werde die Bundesregierung rasch Schritte einleiten, um die „hohe energiepolitische Abhängigkeit von russischen Öl-, Gas- und Kohleexporten" zu verringern. Sie werde „zeitnah" ein Gesetz vorlegen, das darauf abzielen soll, die Gasspeicher in Deutschland voll zu halten, sagte Habeck. Eine solche erhoffte Unabhängigkeit ist nichts Neues, vielmehr bildet sie unter anderem den Hintergrund zum Ukraine-Konflikt.