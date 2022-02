Ukraine-Diplomat erhebt schwere Vorwürfe gegen Scholz‘ Ampel: „Ganz direkt ins Gesicht gesagt“

Von: Cindy Boden

Olaf Scholz wandte sich nach Beginn des Ukraine-Konflikts an die Deutschen. Der ukrainische Botschafter ist unzufrieden mit der deutschen Haltung. News-Ticker.

Auch Kanzler Olaf Scholz* ist im Ukraine-Konflikt gefragt: Vom Botschafter kommen enttäuschte Töne in Richtung Ampel-Regierung.

Ein Grünen-Politiker warnt vor Cyberangriffen aus Russland.

Dieser News-Ticker zu den Reaktionen aus Deutschland auf den Russland-Ukraine-Konflikt* wird fortlaufend aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie hier in einer Ukraine-Zusammenfassung.

Berlin - Auch das politische Berlin zeigte sich am Donnerstag (25. Februar) nach Kriegsbeginn schockiert über die Nachrichten aus der Ukraine. Kanzler Olaf Scholz hielt sogar eine Fernsehansprache. Doch von ukrainischer Seite kommen Misstöne gegenüber Deutschland.

Ukraine-Konflikt: Botschafter macht Ampel schwere Vorwürfe

Der ukrainische Botschafter in der Bundesrepublik, Andrij Melnyk, hat der Ampel-Regierung vorgeworfen, sein Land bereits aufgegeben und harte Sanktionen gegen Russland verhindert zu haben. Melnyk sagte am Donnerstagabend im Sender Bild TV, bei Gesprächen mit deutschen Regierungsvertretern am selben Tag sei ihm „ganz direkt ins Gesicht“ gesagt worden: „Euch bleiben nur ein paar Stunden.“ Der Botschafter widersprach dieser Einschätzung nachdrücklich: „Sorry, es ist noch zu früh, die Ukraine abzuschreiben.“

Melnyk beklagte sich weiter darüber, es gebe an diesem Tag „keine einzige gute Botschaft aus Berlin, wie uns geholfen werden kann“. Er warf der Bundesregierung eine Blockadehaltung vor: „Der Eindruck ist, dass die Bundesregierung zu den wenigen Ländern innerhalb der EU gehört, die das gerade blockieren oder bereits blockiert haben in Brüssel.“ Das sei beispielsweise beim diskutierten Ausschluss Russlands vom Zahlungssystem Swift so.

Deutschlands Rolle im Ukraine-Konflikt: Scholz zurückhaltend bei Swift-Finanzverfahren

Nach Angaben aus Diplomatenkreisen herrschte über einen möglichen Ausschluss Russlands aus dem Swift-Finanzverfahren jedoch Uneinigkeit. Der Schritt gilt als eine der härtesten möglichen Maßnahmen, weil er verheerende Folgen für die russische Wirtschaft hätte. Scholz zeigte sich in dieser Frage zurückhaltend. Es sei nötig, bestimmte Strafmaßnahmen für den Fall zurückzuhalten, dass die Lage noch weiter eskaliere, sagte er vor den Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag.

Russische Truppen waren am Donnerstag binnen weniger Stunden bis in den Großraum Kiew vorgerückt. Nach ukrainischen Angaben starben mindestens 130 Menschen und hunderte wurden verletzt, darunter zahlreiche Zivilisten.

Kanzler Olaf Scholz: Wie reagiert Deutschland auf den Ukraine-Konflikt mit Russland? © Florian Gaertner/photothek.de/Imago

Ukraine-Konflikt: Cyberangriffe aus Russland - Gefahr auch für Deutschland

Die russischen Aggressionen könnten darüber hinaus auch digitale Folgen für Deutschland haben: Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen*, Konstantin von Notz, sieht eine ernstzunehmende Gefahr von Cyberangriffen aus Russland. „Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass das eine Methode ist, die Russland anwendet, und wir sind da verletzbar“, sagte Notz am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Deutschland müsse diese Gefahr „maximal ernst nehmen“ und sich „hart und entschlossen aufstellen“. Als Beispiele für Bereiche, die betroffen sein könnten, nannte er Finanzmärkte, die Stromversorgung, Medien und Krankenhäuser.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine war unterdessen nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) „wahrscheinlich unabwendbar". Russlands Präsident Wladimir Putin habe „in kaltem Blut diesen Angriff geplant", sagte Habeck am Donnerstagabend in den ARD-„Tagesthemen". „Ich bezweifle, dass eine militärische Stärke, außer sie hätte einen Dritten Weltkrieg riskiert, (...) Putin von diesem Schritt hätte abhalten können." (dpa/AFP/cibo)