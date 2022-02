Ukraine-Konflikt: EU würdigt Macron-Manöver bei Putin - Umfrage zeigt deutsche Position bei Invasion

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.) und Russlands Präsident Wladimir Putin © SNA/IMAGO (Montage)

Tragen die diplomatischen Lösungsversuche im Ukraine-Konflikt Früchte? Politiker sehen Anzeichen dafür. Für wie bedrohlich halten die Deutschen die Lage? News-Ticker.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell sieht Anzeichen für eine Entspannung in Ukraine-Konflikt*.

Eine knappe Mehrheit der Deutschen rechnet mit einem russischen Angriff auf die Ukraine.

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Konflikt mit Russland wird fortlaufend aktualisiert.

Kiew/Moskau - Ist nun, nach mittlerweile wochenlangen Verhandlungen, Deeskalation im Ukraine-Konflikt möglich? Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht zumindest Anzeichen. Der Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Moskau sei eine „gute Initiative“ gewesen, sagte Borrell am Dienstag (8. Februar) zum Abschluss seines Besuchs in Washington. „Ich denke, dass dies ein Element der Entspannung darstellt.“

Zwar habe das Treffen Macrons mit Russlands Staatschef Wladimir Putin* am Montag „kein Wunder bewirkt“, sagte der EU-Vertreter auch. Aber solange Menschen bereit seien, „sich an den Tisch zu setzen und zu reden, besteht meines Erachtens die Hoffnung, dass es nicht zu einer militärischen Konfrontation kommt“.

Ukraine-Konflikt: Macron übermittelt Putin-Zusicherung - Anzeichen für Deeskalation?

Macron hatte nach eigenen Angaben von Putin die Zusicherung erhalten, auf eine weitere Eskalation zu verzichten. Er habe dem Kreml-Chef bei dem fünfstündigen Gespräch am Montag „konkrete Sicherheitsgarantien“ angeboten, sagte der französische Staatschef am Dienstag. Es sei ihm bei den Beratungen mit Putin darum gegangen, „eine Eskalation zu verhindern und neue Perspektiven zu eröffnen“, sagte Macron. „Dieses Ziel ist für mich erreicht.“

Moskau hat nach westlichen Angaben mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Dies schürt Befürchtungen, dass Russland einen Angriff auf das Nachbarland vorbereiten könnte. Russland bestreitet dies und führt zugleich an, sich von der Nato bedroht zu fühlen. Moskau fordert umfangreiche Sicherheitsgarantien von dem Militärbündnis und von den USA, bislang aber ohne Erfolg.

Russische Invasion in die Ukraine? Was die Deutschen denken

Eine knappe Mehrheit der Deutschen hält derweil eine russische Invasion in der Ukraine für wahrscheinlich. Die Süddeutsche Zeitung berichtete unter Verweis auf eine Umfrage der Denkfabrik European Council of Foreign Relations (ECFR), dass 52 Prozent mit einem russischen Angriff noch in diesem Jahr rechnen. Nur 37 Prozent der Bürger waren indessen der Meinung, dass Deutschland die Ukraine im Falle einer Invasion verteidigen sollte.

Neben Deutschland ließ der ECFR auch Menschen in Finnland, Frankreich, Italien, Polen, Rumänien und Schweden befragen. Dabei zeigte sich laut SZ, dass die Sorge vor einem russischen Angriff in den osteuropäischen Ländern am größten war.

Ukraine-Konflikt: Kanzler Scholz sucht mit Partnern nach einer Lösung

Die Gespräche rund um den Ukraine-Konflikt gehen jedenfalls weiter. Am Dienstagabend fand ein Spitzentreffen in Berlin statt, mit Kanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Polens Staatschef Andrej Duda. Mit einem Gesprächsangebot an Russland und dem erneuten Appell zur Deeskalation an der ukrainischen Grenze wollen die drei Länder den Konflikt mit Moskau entschärfen. Zugleich machten sie deutlich, dass „jede weitere militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine massive Konsequenzen nach sich ziehen und einen hohen Preis haben wird“. (dpa/AFP/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.