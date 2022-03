Russischer Experte warnt: „Putin wird als Letzter begreifen“

Von: Bettina Menzel

Der Politikexperte Piontkovsky hält den militärischen Einmarsch Russlands für gescheitert, doch der russische Präsident Putin werde dies „als Letzter“ begreifen.

Moskau/Kiew - In Bälde sollen neue Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine starten. Bislang konnten sich die Parteien nicht auf eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg einigen. Im Vorfeld der nun beginnenden Verhandlungen hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Frieden „ohne Verzögerung“ gepocht.

Doch ein russischer Experte sieht ein Problem in der Person des russischen Präsidenten Wladimir Putin: „Putin wird wahrscheinlich als Letzter begreifen, dass seine militärische Operationen misslungen ist“, sagte Politologe Andrei Piontkowski dem deutschen TV-Sender RTL.

Ukraine-Krieg: „Putin wird als Letzter begreifen, dass militärische Operationen misslungen sind“

Am 24. Februar hatte Russland einen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen, soll jedoch laut Militärexperten langsamer vorankommen als geplant. Ukrainische Truppen sollen beispielsweise am Sonntag (27. März) in Gegenangriffen russische Streitkräfte um Kiew und Charkiw zurückgedrängt haben. Angesichts der aktuellen Entwicklungen hält Piontowski den militärischen Einmarsch Russlands in die Ukraine bereits für gescheitert - ebenso wie ein prominenter US-Kollege.

Piontkowski gilt als Putin-Experte. Er schrieb zahlreiche Bücher, darunter auch eines mit dem Titel „Another look into Putin‘s soul“ (zu Deutsch: Ein weiterer Blick in Putins Seele). Der ehemalige Oppositionelle hat Russland mittlerweile verlassen. Danach befragt, ob sich Putin der aktuellen Lage in der Ukraine bewusst sei, antwortete Piontkowski RTL.: „Wie man so schön sagt, der Mann erfährt als Letzter, dass ihn seine Frau betrügt.“

Das riesige Territorium der Ukraine zu besetzen und zu kontrollieren, sei unmöglich, erklärte Piontkowski im RTL-Interview. Ungewöhnlich scharfe Kritik sei auch schon von ehemaligen Mitgliedern des russischen Generalstabs gekommen. Diese hätten diese militärische Operation nicht aus moralischer Sicht kritisiert, sondern als professionelle Militärexperten. Die Kritik könne später als Grundlage dienen, um sich zu rechtfertigen: „Die Generäle könnten sagen: Wladimir Wladimirowitsch, wir haben Sie gewarnt“, so der Politologe.

Ukraine-Konflikt: Politologe sieht militärischen Ausweg für Russland - doch nicht für Putin

Am Montag (28. März) wollten russische Streitkräfte ukrainischen Angaben zufolge weiterhin Verteidigungslinien im Umkreis von Kiew durchbrechen. Die Truppen versuchen damit wohl den Vorstoß bis zur ukrainischen Hauptstadt. Doch das ist aus Sicht des Politologen kein sinnvoller Plan. „Dass zum Beispiel Kiew nicht einzunehmen ist, ist die Meinung aller führenden Militärexperten der Welt“, sagte Piontowski im Interview mit RTL. Jetzt gehe es für Russland darum, das Gesicht zu wahren.

Der Donbass-Kompromiss sei dafür gut geeignet: „General Ruzkoi hat es ganz deutlich formuliert: ‚Wir holen uns Donbass im Rahmen der Gebiete Donezk und Lugansk‘. Nach dem Motto: Wir bekommen Donbass und lassen euch in Ruhe – so ein Kompromiss-Angebot seitens des Generalstabs“, fasst der Politologie die Hintergründe zusammen.

Dieses Vorgehen könne man der russischen Bevölkerung „sehr gut“ verkaufen: Erstens könne man dadurch sagen, man habe Donbass gerettet. „Zweitens: Wir haben die Militärstruktur der Ukraine vernichtet. Drittens: Ukraine will jetzt nicht mehr Nato-Mitglied werden“, erklärte Piontowski: „Wir haben gesiegt und das war‘s. Der Krieg ist beendet, die Völker von Donbass sind ‚befreit‘.“

Putin im Ukraine-Krieg: Donbass-Kompromiss für Russlands Präsidenten „tödlich“

Diese Lösung wäre der politischen Elite in Russland ganz recht, doch für Putin sei dies eine „tödliche Variante“, glaubt der ehemalige Oppositionelle. Putin werde zwar nicht sofort der Macht enthoben, „aber sein Ruf wird darunter leiden. Er will ja stets als eine Art unbesiegbarer Macho auftreten. Und selbstverständlich wird er als Verlierer empfunden.“ Entsprechend sieht der Politikwissenschaftler zwei Stolpersteine auf dem Weg zur Donbass-Lösung: Einmal den Widerstand der Ukraine - und auf der anderen Seite den russischen Präsidenten Wladimir Putin selbst.

Piontowski veröffentlichte neben Büchern und wissenschaftlichen Papers auch zahlreiche Artikel für Publikationen wie Novaya Gazeta, The Moscow Times, The Russia Journal oder die deutsche Zeitung Welt. Nicht immer lag er mit seinen Prognosen zunächst richtig. 2012 etwa sagte er aufgrund der Proteste nach den Präsidentschaftswahlen in Russland voraus, dass Wladimir Putins Sturz „nur eine Frage der Zeit sei.“