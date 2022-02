Ukraine-Krieg: Nationalgarde geht von baldiger Übernahme Kiews aus - möglicherweise schon in wenigen Stunden

Von: Klaus-Maria Mehr, Andreas Schmid

Ein offener Krieg wütet in Europa. Die russische Armee bombardiert die Ukraine. Russische Truppen marschieren in das Land ein. Alle News zu Putins Eimarsch in die Ukraine hier.

Russlands Invasion in die Ukraine hat begonnen: Der Ukraine-Konflikt* ist eskaliert.

Es gibt Meldungen über Tote, in Kiew wurde der Luftalarm ausgelöst.

Dieser News-Ticker zu den Ereignissen in der Ukraine wird fortlaufend aktualisiert. Alle Informationen zum Ukraine-Krieg finden Sie auf unserer Themenseite zum Ukraine-Konflikt*.

Ukraine-Krieg: Russland steht kurz vor Kiew - Erboberung wohl Frage von Stunden

20.33 Uhr: Aktuell hat unsere Redaktion Kontakt zu einer Ukrainerin, deren Freunde in der Nationalgarde kämpfen. Sie selbst flüchtet gerade in einem Auto aus dem Stadtgebiet von Kiew. Denn ihre Kontakte beim Militär haben sie wissen lassen, dass sie die Stadt binnen der nächsten eineinhalb Stunden verlassen soll. Sie gehen davon aus, dass Kiew bombardiert und bald in russischer Hand ist. Bis dahin könnten nur noch wenige Stunden vergehen.

Stau in umzingelter Stadt: Lange Autokolonnen stadtauswärts in Kiew. Die Hauptstadt der Ukraine fällt wohl noch heute Nacht. © Sergey Starostenko/dpa

Geheimdienstler: Russland hat „vollständige Lufthoheit“ über Ukraine erlangt

20.24 Uhr: Russland hat mit seinem Großangriff auf die Ukraine nach Angaben eines westlichen Geheimdienstvertreters die „vollständige Lufthoheit“ über die Ukraine erlangt. Die Ukraine verfüge nun über keinerlei Luftabwehrkapazitäten mehr, sagte der Geheimdienstvertreter am Donnerstag in Brüssel: „Sie haben keine Luftwaffe mehr, um sich zu schützen.“

Nun nehme die russische Armee die Hauptstadt Kiew ins Visier, sagte der Geheimdienstvertreter weiter. „Viel wird davon abhängen, welchen Widerstand die Ukrainer leisten können. Aber ich gehe davon aus, dass die Russen in den kommenden Stunden versuchen werden, eine überwältigende Macht um die Hauptstadt zusammenzuziehen.“

20.08 Uhr: Die OSZE evakuiert alle Mitarbeiter aus der Ukraine „so schnell wie möglich“, verkündet soeben OSZE-Generalsekretärin Helga Maria Schmid. Dieser Schritt sei aufgrund der andauernden Kämpfe und der sich weiter verschlimmernden Sicherheitslage nötig geworden, so Schmid weiter in einem aktuellen Statement.

Ukraine-Konflikt: OSZE verkündet Abzug ihrer Mitarbeiter „so schnell wie möglich“

Der Abzug der aktuellen OSZE-Mission aus der Ukraine hat historische Dimensionen. Die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) hat die Friedenssicherung in Europa als oberstes Ziel. Die Mission in der Ukraine beobachtete in allen Regionen des Landes den Konflikt zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischer Armee. Die Zustimmung zu der Mission seitens Russland wurde damals von allen Beobachtern als wichtigen Schritt der Entspannung gewertet nach der Annexion der Krim-Halbinsel. Gleichzeitig wird die Lage in der Ukraine mit dem OSZE-Abzug deutlich unübersichtlicher. Die Beobachter hatten bis gestern glaubhafte, unparteiische Berichte aus den Konfliktregionen geliefert. Damit ist es jetzt vorbei.

Krieg in der Ukraine: Putin kreist Kiew offenbar ein

19.55 Uhr: Während Biden in die Kamera spricht, geht die russische Offensive in der Ukraine weiter. Aus dem Ukraine-Konflikt ist heute ein Ukraine-Krieg geworden. Wie lange dieser dauert, ist eine ganz andere Frage. Nach den von beiden Seiten gemeldeten Gebietsgewinnen der russischen Armee vielleicht gar nicht so lange. Putin lässt mit seiner Armee ganz offenbar die ukrainische Hauptstadt Kiew von allen Seiten einkreisen. Immer wieder gibt es Meldungen von durch russische Bodentruppen eingenommene Gebiete. Meldungen von starker, oder sogar erfolgreicher Gegenwehr seitens ukrainischer Truppen haben eher Seltenheitswert.

19.45 Uhr: Biden spricht jetzt. Hier im Video.

19.22 Uhr: Derweil ist wieder eine Explosion in Kiew zu hören. Ansonsten ist es ruhig auf den Straßen. Auch einen neuen Bombenalarm gab es in der Hauptstadt am Abend nicht mehr.

Putin-Einmarsch in Ukraine: Russische Truppen erobern Tschernobyl

19.01 Uhr: Laut der Nachrichtenagentur AFP hat Russland die Kontrolle über Tschernobyl übernommen. Zuvor lieferten sich ukrainische und russische Verbände Gefechte rund um die ehemalige Reaktoranlage. Russland kontrolliere die Sperrzone und alle Anlagen der Atomruine, sagt der ukrainische Präsident Selenskyj.

Laut der Ukraine haben nun russische Truppen die Kontrolle über den Katastrophen-Reaktor Tschernobyl (Archivbild) übernommen. Zuvor hatte es heftige Kämpfe gegeben. © Efrem Lukatsky/dpa

18.53 Uhr: Der Einmarsch Russlands in die Ukraine dauert nach Angaben aus Moskau an. „Die Spezialmilitäroperation wird fortgesetzt“, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Donnerstag nach Angaben der Agentur Interfax in Moskau. Nach seinen Angaben rückten die Separatistenkämpfer der Gebiete Donezk und Luhansk sechs bis acht Kilometer in ukrainisches Gebiet vor. Die russische Armee habe dabei unterstützt.

Der Sprecher bestätigte die Eroberung des wichtigen Nord-Krim-Kanals. Dadurch sei die Wasserstraße „entsperrt“ und die Wasserversorgung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim wieder hergestellt worden. Dabei seien auch russische Fallschirmjäger zum Einsatz gekommen. Nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel 2014 durch Russland hatte die Ukraine den für die Wasserversorgung wichtigen Kanal gesperrt.

18.22 Uhr: In etwa einer Stunde will US-Präsident Joe Biden vor die Kameras treten und Amerikas Reaktionen auf Putins Einmarsch in die Ukraine schildern. Hier verfolgen Sie Bidens Statement zur Ukraine live in Video und Ticker. Zuvor traf sich Biden mit den G7-Ländern, um weitere Sanktionen zu besprechen.

Putin im russischen Fernsehen: „Man hat uns keine andere Wahl gelassen“

Parallel tritt Putin vor die Kamera. Er lässt sich mit Geschäftsleuten in Moskau filmen. Zu dem von ihm provozierten Krieg in der Ukraine, sagt Putin: Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Angriff auf die Ukraine als absolut notwendige Maßnahme für die Landesverteidigung bezeichnet. „Was hier geschieht, ist eine erzwungene Aktion“, sagte Putin am Donnerstagabend bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit russischen Geschäftsleuten in Moskau. „Man hat uns keine andere Wahl gelassen.“

Kiew/Moskau, 24. Februar, 17.33 Uhr: Der Ukraine-Konflikt ist am Donnerstag eskaliert. Der Krieg hat begonnen. Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Wie die ukrainische Polizei meldete, erstrecken sich die Gefechte mittlerweile nahezu auf das gesamte Land. Der Ukraine-Konflikt* kommt auch in Tschernobyl zum Tragen.

Ukraine-Konflikt: Kämpfe mit russischen Truppen nahe Atommüll-Lager in Tschernobyl

Die Kämpfe in der Ukraine erstrecken sich nach Angaben der Regierung in Kiew auch auf das Gebiet des zerstörten Atomreaktors von Tschernobyl. Nahe dem Atommülllager gebe es Gefechte zwischen ukrainischen und russischen Verbänden, teilte ein Vertreter des Innenministeriums in Kiew mit. Russische Truppen seien von Belarus aus in das nordukrainische Gebiet eingedrungen, die an dem Atommülllager stationierten Soldaten der ukrainischen Nationalgarde leisteten „hartnäckigen Widerstand“ gegen den Angriff.

„Russische Besatzungskräfte versuchen, das Atomkraftwerk Tschernobyl zu erobern“, twitterte Selenskyj am Donnerstag. „Unsere Verteidiger geben ihre Leben dafür, dass sich die Tragödie von 1986 nicht wiederholt.“ Der Staatschef betonte: „Das ist eine Kriegserklärung gegen ganz Europa.“ Das Unglück von Tschernobyl am 26. April 1986 gilt als die größte Katastrophe in der zivilen Nutzung der Atomkraft. Hunderttausende wurden zwangsumgesiedelt. Damals gehörte die Ukraine noch zur Sowjetunion.

Ukraine-Konflikt: Luftalarm in Kiew - Menschen sollen in Luftschutzbunker

In der ukrainischen Hauptstadt wurde Luftalarm ausgelöst. Die Verwaltung rief am Donnerstagnachmittag alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich möglichst in Luftschutzbunkern in Sicherheit zu bringen. Kiew hat etwa 2,8 Millionen Einwohner, die gesamte Ukraine 45 Millionen. Am Morgen waren bereits testweise die Luftschutzsirenen zu hören gewesen. In der Ukraine gilt landesweit seit 5.30 Uhr (4.30 Uhr MEZ) auf Erlass von Präsident Wolodymyr Selenskyj* das Kriegsrecht, vorerst für 30 Tage. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko* verhängte eine Sperrstunde.

In der Nähe von Kiew gibt es nach Angaben der Armee des Landes heftige Kämpfe mit russischen Truppen um einen Militärstützpunkt. Wie der ukrainische Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Walerijy Saluschny, auf Facebook bekannt gab, wurde um den Militärflughafen Hostomel im Norden der Hauptstadt gekämpft. Offenbar waren auch Kampfhubschrauber in dem Gebiet im Einsatz.

Auf diesem vom Pressedienst der ukrainischen Polizeibehörde veröffentlichten Foto fliegen offenbar russische Militärhubschrauber über den Stadtrand von Kiew, während Rauch über den Häusern aufsteigt. Der Ukraine-Konflikt eskaliert. © Uncredited/Ukrainian Police Department Press Service via AP/dpa

Ukraine-Konflikt: Offizielle Berichte über Tote

Der russische Präsident Wladimir Putin* hatte in der Nacht den Einmarsch in die Regionen Luhansk und Donezk angeordnet. Am Mittag meldeten die Behörden in der Ukraine russische Angriffe aus verschiedenen Richtungen. Bis 12 Uhr (MEZ) habe Russland mehr als 30 Attacken mit Flugzeugen, Artillerie und Marschflugkörpern „auf ukrainische zivile und militärische Infrastruktur“ ausgeübt, teilte der Generalstab mit. Es gibt offizielle Berichte über Tote auf beiden Seiten. So sind bei einem Raketenangriff in der Region Odessa mindestens 18 Menschen gestorben. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs sind „in der Gegend von Schtschastja fast 50 russische Soldaten getötet“ worden. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA