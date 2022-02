Ukraine-Krise: Die neue Rolle der Bundeswehr - Ministerin warnt vor Ungewissheit um „Aggressor“ Putin

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht fordert mehr Geld für die Bundeswehr. (Archivfoto) © Philipp Schulze/dpa

Der Ukraine-Konflikt mit Russland versetzte die Nato an ihrer Ostflanke in Alarmbereitschaft. Auch die Bundeswehr leistet ihren Beitrag in den baltischen Ländern.

München - Der russische Truppenaufmarsch und der Ukraine-Konflikt haben die Nato alarmiert. An der Grenze zur Ukraine befanden sich zuletzt laut Angaben von westlichen Geheimdiensten mehr als 150.000 Soldaten. Ein US-Geheimdienstbeamter betonte sogar vor kurzem gegenüber dem Sender CNN, Russland habe 75 Prozent seiner konventionellen Truppen an der ukrainischen Grenze stationiert.

Daneben entsandte der Kreml auch Soldaten und Ausrüstung nach Belarus zu einem gemeinsamen Militärmanöver - die Aktion wurde verlängert, ein zwischenzeitlich verkündeter Rückzug bewahrheitete sich nicht. Und westliche Geheimdienste sind sich sicher: Mehr wird folgen.

Ukraine-Konflikt: Finale Eskalationsstufe wohl noch nicht erreicht - Berlin auch militärisch aktiv

Gegenüber der Financial Times warnten die Geheimdienstangehörige, mit fast völliger Sicherheit lasse sich sagen, dass Putin eine weitere Invasion der Ukraine befehlen werde. Dabei könnten auch die Hauptstadt Kiew und kritische militärische Infrastruktur ins Visier genommen werden. Die Nato habe von einem Zustand der Vorbereitung auf einen Zustand der Verteidigung gewechselt, so die Beamten. Denn die letzte Stufe der Eskalation sei noch lange nicht erreicht.

Dieser Zustand der Verteidigung zeigt sich vor allem in den baltischen Ländern Estland, Lettland und Litauen. Die USA und europäische Länder entsenden Truppen und Ausrüstung, darunter auch Kampfflugzeuge in diese Länder, die die Ostflanke des Bündnisses darstellen. Auch Deutschland leistet einen Beitrag zur Nato-Mission in der Region und übernimmt dabei eine führende Rolle - schon seit 2017.

Die Bundeswehr beteiligt sich seit nun etwa fünf Jahren an der Nato-Battle Group mit dem Titel „Enhanced Forward Presence“ (Verstärkte Vorrätspräsenz) im Baltikum. Aus der Taufe gehoben wurde die Aktion nach der illegalen Annexion der Krim und der Besetzung der Ostukraine durch pro-russische Separatisten. Im Ukraine-Konflikt wurde Deutschland dennoch öfter vorgeworfen, keine klare Haltung gegen Russland wie andere Nato und EU-Mitgliedsstaaten zu zeigen. Neben der Aussetzung von Nord Stream 2 trifft Olaf Scholz‘ Regierung jetzt aber auch auf militärischer Ebene Vorkehrungen.

Ukraine-Konflikt: Baltikum fürchtet ähnliches Schicksal - Bundeswehr in Litauen kriegt deutliche Verstärkung

Eine direkte militärische Konfrontation mit Russland im Falle einer Invasion der Ukraine scheint unwahrscheinlich. Allerdings weiß niemand, wo Putin aufhören wird. Wird er nur Donetzk und Luhansk einnehmen oder doch bis nach Kiew marschieren? Die baltischen Länder fürchten, das nächste Ziel des Kreml nach der Ukraine zu sein. Im Gegensatz zur Ukraine sind sie allerdings Nato-Mitglieder und können sich auf einen stärkeren Schutz des Bündnisses verlassen. Das entscheidende Stichwort ist hier Artikel 5 des Nato-Vertrags: Ein Angriff auf das Baltikum würde als ein Angriff auf alle Nato-Mitglieder gelten.

Dort war die Bundeswehr bislang mit 550 Soldaten in Litauen vertreten und übernimmt die Führung der Battle-Group im baltischen Land. Die Zahl der Truppen wurde jetzt nochmal deutlich aufgestockt und auf 900 erhöht. Am Dienstag (22. Februar) besuchte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) die deutschen Soldaten der Battle-Group und machte auf die verschwommenen Grenzen einer möglichen russischen Invasion aufmerksam: „Russland tritt hier als Aggressor auf. Und es ist in dieser Stunde ungewiss, wie weit die russische Seite ihre Aggression treiben wird.“ Deshalb stehe man „wachsam und wehrhaft“.

Ukraine-Konflikt: Bundeswehr stellt laut Lambrecht „Tausende Soldaten“ für riesige Nato-Kriseneinheit

Neben der Battle-Group in Litauen kommt Deutschland auch eine zentrale Rolle in der „Nato Response Force“ (Schnelle Eingreiftruppe) zu. Die Einheit umfasst aktuell etwa 40.000 Soldaten und kommt hauptsächlich in Krisenzeiten zum Einsatz, weshalb sie auch im Ukraine-Konflikt besonders relevant ist. Zuletzt wurde die Bereitschaftszeit stark verkürzt: Künftig müssen die Soldaten nicht mehr in 30 Tagen, sondern schon in sieben Tagen verlegt werden können.

„Deutschland ist mit mehreren Tausend Soldaten und Soldatinnen in den kommenden Jahren einer der Haupttruppensteller der NRF“, betonte Lambrecht. Tatsächlich heißt es auf der Internetseite der Bundeswehr, Deutschland sei „verantwortliche Rahmennation und wesentlicher Truppensteller für die NRF Response Force 2022 bis 2024“. Inmitten der schweren Spannungen mit Russland übernimmt die Bundeswehr hiermit eine kritische Rolle.

Auf die russischen Aktionen reagiert der Westen mit harten Sanktionen. Die USA und die EU verkündeten gestern erste wirtschaftliche und finanzielle Maßnahmen, um den russischen Machthaber Wladimir Putin von einer weiteren Aggression abzuschrecken. Zwar hat Putin mit seiner Anerkennung der sogenannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk eine deutliche Eskalation der Spannungen herbeigeführt. (bb)