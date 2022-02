Russland-Botschafter wegen Ukraine-Konflikt deutlich: „Wir sch*** auf ihre ganzen Sanktionen“

Von: Florian Naumann

Die Lage an der ukrainischen Grenze ist weiter angespannt. Ein Zwischenfall in russischem Hoheitsgebiet sorgt für weitere Spannungen zwischen Russland und den USA. Der News-Ticker.

Im Ukraine-Konflikt ist weiterhin keine Besserung der Lage in Sicht. Zwischen Russland und den USA kam es wegen eines Zwischenfalls im russischen Hoheitsgebiet zu erneuten Spannungen (siehe Erstmeldung).

Die US-Regierung hält weiterhin an ihrer dringlichen Warnung vor einer Invasion in den kommenden Tagen* fest (Update vom 13. Februar, 16.45 Uhr).

Der russische Botschafter in Schweden wendet sich mit harschen Worten an die Öffentlichkeit. Sanktionen würden in Russland keine Wirkung erzeugen (Update vom 14. Februar, 09.24 Uhr).

Update vom 14. Februar, 10.55 Uhr: Die sieben führenden Industrienationen (G7) haben Russland im Falle eines Angriffs auf die Ukraine mit umfangreichen Sanktionen gedroht. In einer am Montag in Berlin veröffentlichten Erklärung der G7-Finanzminister hieß es, es würde dann eine schnelle, abgestimmte und kraftvolle Antwort geben. Es würde sowohl wirtschaftliche als auch finanzielle Sanktionen gegen Russland geben, die sofortige und massive Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes hätten. Die G7-Gruppe werde den Ukraine-Konflikt weiter genau beobachten. Priorität hätten sämtliche Maßnahmen, die die Lage entschärfen könnten.

Der Aufmarsch russischer Truppen an der ukrainischen Grenze sei ein Grund zu großer Sorge. Ziel der G7 sei es, die Unabhängigkeit der Ukraine zu gewähren sowie die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität des Landes zu erhalten. Seit 2014 seien bereits internationale Hilfen von zusammen mehr als 48 Milliarden Dollar zugunsten der Ukraine zur Verfügung gestellt worden.

Ukraine-Konflikt: Bundeswehr-Soldaten brechen Richtung Litauen auf

Update vom 14. Februar, 10.02 Uhr: Aus dem niedersächsischen Munster sind am Montagmorgen Soldaten in Richtung Baltikum aufgebrochen. Hier hat die Bundeswehr mit der Verstärkung des Nato-Gefechtsverbandes in Litauen begonnen. Rund 350 Soldatinnen und Soldaten mit rund 100 Fahrzeugen mit unterschiedlichen Waffensystemen fahren über Mecklenburg-Vorpommern nach Litauen.

Niedersachsen, Munster: Eine Familie verabschiedet den Papa - Deutschland entsendet ab dem 14. Februar rund 350 Soldatinnen und Soldaten mit rund 100 Fahrzeugen mit unterschiedlichen Waffensystemen ins Baltikum © Philipp Schulze/dpa

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen Russland und der Ukraine eine Verstärkung des Gefechtsverbandes angekündigt. Den Schwerpunkt bildet die Artillerie des Heeres mit der Panzerhaubitze 2000. Darüber hinaus bestehen die Verstärkungskräfte unter anderem aus Aufklärungs-, ABC-Abwehr-, Feldjäger- und Sanitätskräften, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Mit der Verlegung stärke die Bundeswehr den Beitrag an der Nato-Ostflanke und sende ein Signal der Geschlossenheit des Bündnisses.

Urkraine-Krise: „Wir sch***“ auf eure Sanktionen“ - russischer Botschafter in Schweden wählt harsche Worte

Update vom 14. Februar, 9.24 Uhr: Mit harten Sanktionen im Finanzsektor und in der Energiebranche hatte die NATO Russland im Falle eines Einmarsches in die Ukraine gedroht. Nun lässt sich der russische Botschafter in Schweden, Viktor Tatarinzew, mit harschen Worten zitieren: „Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, aber wir sch*** auf ihre ganzen Sanktionen“, sagte er dem schwedischen Boulevardblatt Aftonbladet.

Wie der Spiegel schreibt, wirft Tatarinzew dem Westen vor, die russische Mentalität nicht zu kennen. „Je mehr Druck der Westen auf Russland ausübt, desto stärker wird die russische Reaktion sein“, sagte er. Russland habe bereits gelernt, mit Sanktionen umzugehen. Einige hätten sogar „gewissermaßen eine positive Wirkung auf unsere Wirtschaft und Landwirtschaft“, weil Russland autarker geworden sei. „Wir haben keinen italienischen oder Schweizer Käse, aber wir haben gelernt, genauso guten russischen Käse auf der Basis italienischer und Schweizer Rezepte zu produzieren“, sagte Tatarinzew. Neue Sanktionen seien nichts Positives, aber sie seien auch nicht so schlimm, wie der Westen behaupte.

Ukraine-Krise: Annalena Baerbock - „kein Anzeichen, dass kriegerische Auseinandersetzung schon beschlossen ist“

Update vom 14. Februar, 6.15 Uhr: Kanzler Olaf Scholz (SPD) reist im Ukraine-Konflikt an diesem Montag zu einer Vermittlungsmission. In einer „absolut brenzligen Situation“ sieht Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Europa hier aktuell. Bislang gebe es aber „keine Anzeichen, dass die kriegerische Auseinandersetzung schon beschlossene Sache ist“. Das sagte Baerbock am Sonntagabend in den „Tagesthemen“ (ARD).

Sie unterstrich, der Westen sei jederzeit bereit zu sprechen. „Wir versuchen auf allen Kanälen, Russland am Verhandlungstisch zu halten.“ Sollte es doch zu einem militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine kommen, werde es harte Wirtschaftssanktionen geben, sagte Baerbock. „Wir scheuen Konsequenzen nicht, das muss Russland klar sein.“

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) fordert im Ukraine-Konflikt weitere Abrüstungsschritte. © Fabian Sommer/dpa

Ukraine lädt Biden zu brisantem Termin ein: Weißes Haus schweigt lieber - Kanada zieht derweil Soldaten ab

Update vom 13. Februar, 23.15 Uhr: Kanada hat sein in der Ukraine stationiertes Militärpersonal vorübergehend abgezogen. Es sei in ein anderes europäisches Land gebracht worden, teilt das Verteidigungsministerium mit, ohne Details zu nennen. Grund sei die Sorge, dass sich Russland auf einen Einmarsch in die Ukraine vorbereite. Kanada hat seit 2015 etwa 200 Soldaten zu Ausbildungszwecken in der Westukraine stationiert.

Ukraine lädt Biden zu brisantem Termin ein: Weißes Haus schweigt lieber

Update vom 13. Februar, 22.18 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Joe Biden* nach Kiew eingeladen - zu einem bemerkenswerten Termin: Für die „nächsten Tage“ nämlich. Die USA hatten zuletzt wiederholt vor einem russischen Einmarsch in der Ukraine gewarnt. Sogar ein konkreter Termin war mit dem Mittwoch (16. Februar) aus Washington zu vernehmen.

„Ich bin überzeugt, dass Ihr Besuch in Kiew in den kommenden Tagen (...) ein starkes Signal wäre und zur Stabilisierung der Lage beitragen würde“, zitierte das Büro des Präsidenten in Kiew am Sonntagabend aus einem Telefonat der beiden Staatschefs. In einer Erklärung des Weißen Hauses nach dem Telefonat war die Einladung nicht erwähnt worden. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf ukrainische Quellen, Biden habe die Idee nicht positiv aufgenommen.

In ihrem rund 50-minütigen Telefonat am Sonntag vereinbarten Biden und Selenskyj nach Angaben des Weißen Hauses, am Prinzip von „Diplomatie und Abschreckung“ gegenüber Russland festzuhalten. Nach US-Angaben bekräftigte Biden „das Engagement der Vereinigten Staaten für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine“.

Joe Biden am Apparat: Hier spricht der US-Präsident mit dem russischen Präsident Wladimir Putin über den Ukraine-Konflikt. © Adam Schultz/The White House/Imago Images

Ukraine stellt Russland Ultimatum: OSZE-Gespräche binnen 48 Stunden

Update vom 13. Februar, 20.25 Uhr: Die Ukraine stellt Russland eine Art Ultimatum: Das Land fordert binnen 48 Stunden Gespräche mit Russland mit Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Dabei solle gemeinsam mit den anderen OSZE-Mitgliedern die Konzentration des russischen Militärs nahe der Ukraine und auf der annektierten Krim erörtert werden, twittert Außenminister Dmitro Kuleba. Wenn Russland es ernst meine, müsse es seiner Verpflichtung zu militärischer Transparenz nachkommen, um Spannungen abzubauen und die Sicherheit für alle Seiten zu erhöhen.

Der Vorstoß fällt ausgerechnet in die Osteuropa-Reise von Olaf Scholz: Der Kanzler wird am Montag und Dienstag zunächst Kiew, dann Moskau besuchen. Aus deutschen Regierungskreisen verlautete vor den Scholz-Terminen eine vergleichsweise dramatische Einschätzung der Lage im Ukraine-Konflikt.

Ungeachtet von Ausreise-Aufrufen einzelner Staaten will die OSZE unterdessen ihre Beobachtungsmission in der Ukraine fortsetzen. Die Sonderbeobachtungsmission teilte am Sonntagabend mit, sie werde „ihr von der OSZE genehmigtes Mandat weiter umsetzen und ihre Beobachter in zehn Städten in der ganzen Ukraine einsetzen“. Zugleich wurde betont, dass der Sicherheit der Mitarbeiter höchste Priorität eingeräumt werde. Die OSZE hat seit März 2014 Hunderte internationale Beobachter in der Ukraine stationiert. Sie sollen vor allem in der Ostukraine die vereinbarte Waffenruhe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen beobachten.

Russland-Manöver: Ukraine warnt nun Airlines

Update vom 13. Februar, 19.02 Uhr: Die Warnungen vor Gefahren rund um die Ukraine reißen nicht ab - nun hat sich das Land selbst mit einer Mahnung an Airlines zu Wort gemeldet. Angesichts eines geplanten Marinemanövers Russlands auf dem Schwarzen Meer rät die Ukraine Fluggesellschaften von Flügen in dieser Region ab. Die Empfehlung gelte von Montag bis Samstag, teilte die ukrainische Luftverkehrsbehörde mit. Der Luftraum über ukrainischem Gebiet bleibe offen. Die russische Marine hatte die Manöver bereits im Januar angekündigt.

Ukraine-Krise: Russland-Invasion? US-Regierung verteidigt ihre Warnung - auch gegen Selenskyj

Update vom 13. Februar, 16.55 Uhr: Die US-Regierung hält weiter an ihrer dringlichen Warnung in der Ukraine-Krise fest und wehrt sich gegen Vorwürfe des ukrainischen Präsidenten, sie schüre damit nur Panik. „Nur ein Land hat mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Das sind nicht die Vereinigten Staaten. Es ist Russland. Das ist der Auslöser für den Alarm“, sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Sonntag dem Fernsehsender CNN.

In den vergangenen zehn Tagen habe sich der russische Truppenaufbau beschleunigt, und russische Kräfte seien näher an die Grenze zur Ukraine vorgerückt, von wo aus sie sehr schnell eine Militäraktion starten könnten, so Sullivan. Es sei sehr wahrscheinlich, „dass es sehr bald zu einer größeren militärischen Aktion kommen wird“. Sullivan warnte erneut, eine Invasion der Ukraine könne jederzeit beginnen.

„Sollte es zu einem militärischen Einmarsch Russlands in die Ukraine kommen, so wird dieser wahrscheinlich mit einem massiven Einsatz von Raketen und Bomben beginnen“, vermutete Sullivan. „Diese sind nie so präzise, wie eine Armee es gerne hätte, und wir wissen nicht einmal, wie präzise die russische Armee sie gerne hätte.“ Es könnten also unschuldige Zivilisten getötet werden, unabhängig von ihrer Nationalität. Folgen würde vermutlich der Einsatz von Bodentruppen, die sich über die ukrainische Grenze bewegen. Dabei könnten unschuldige Zivilisten ins Kreuzfeuer geraten oder an Orten eingeschlossen werden. Daher rufe die US-Regierung amerikanische Staatsbürger so eindringlich zu einer Ausreise aus der Ukraine auf.

Biden wird nach Angaben der Ukraine noch heute mit deren Staatschef Wolodymyr Selenskyj sprechen. Dabei gehe es um die Sicherheitslage und die andauernden diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation, teilte ein Sprecher des ukrainischen Präsidenten mit.

Russland und Ukraine im Konflikt: Steinmeier wendet sich an Putin

Update vom 13. Februar, 15.40 Uhr: Nach seiner Wiederwahl zum Staatsoberhaupt wandte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede an Russlands Präsident Putin. Mit klaren Worten wies er ihm die Verantwortung für die Eskalation im Ukraine-Konflikt zu. „Ich appelliere an Präsident Putin: Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine und suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt“, sagte Steinmeier am Sonntag.

Der russische Präsident solle nicht den Fehler machen, die Stärke der Demokratie zu unterschätzen, fügte er hinzu. Aus Washington, Paris und Berlin komme in diesen Tagen die gleichlautende Botschaft: „Wir wollen friedliche Nachbarschaft im gegenseitigen Respekt.“ Vermittlungshoffnungen ruhen aktuell auch auf Kanzler Olaf Scholz*. Er reist am Montag und Dienstag nach Kiew und Moskau.

Ukraine-Krise: Polen bereitet sich auf Flüchtlingsszenarien vor

Update vom 13. Februar, 14.45 Uhr: Die polnische Regierung bereitet sich nach Warnungen der US-Regierung vor einem Angriff Russlands auf ukrainische Flüchtlinge vor. Angesichts der Situation in dem Nachbarland bereite man sich auf verschiedene Szenarien vor, schrieb Polens* Innenminister Mariusz Kaminski am Sonntag auf Twitter. „Dazu zählen auch die Vorbereitungen der Chefs der Gebietsverwaltungen mit Blick auf einen eventuellen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine, die wegen eines möglichen Konflikts in unserem Land Schutz suchen könnten.“

Ukraine-Krise: Deutschland sichert Ukraine Unterstützung zu

Update vom 13. Februar, 14.30 Uhr: Vor der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew stellt die Bundesregierung der Ukraine jetzt weitere Rüstungshilfen in Aussicht - allerdings unterhalb der Schwelle tödlicher Waffen. Auf der von der Ukraine vorgelegten Wunschliste für militärische Ausrüstung sei „das eine oder andere (...), was man sich genauer anschauen kann“, hieß es am Sonntag aus deutschen Regierungskreisen.

Das werde nun geprüft. Es gehe dabei neben der politischen Entscheidung auch um die tatsächlichen Verfügbarkeit dieses Materials, das von der Bundeswehr auch selbst gebraucht werde. Beim Antrittsbesuch des Kanzlers am Montag in Kiew sei aber noch keine Zusage zu erwarten. Anders sieht es mit weiterer Wirtschaftshilfe aus: Hier wurden bereits erste Zugeständnisse angedeutet.

Update vom 13. Februar, 13.15 Uhr: Einen Tag vor dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Ukraine am Montag (14. Februar) wandte sich Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko mit einem Apell an Deutschland und die Welt*. Er forderte die Regierungschefs zu diplomatischer und militärischer Unterstützung auf: „Wir sind in der Ukraine auf das Schlimmste vorbereitet, die Welt muss uns jetzt beistehen!“, sagte Klitschko der Bild am Sonntag.

Erstmeldung vom 13. Februar: Moskau/ Washington - Mitten in der Ukraine-Krise* spitzt sich die Lage zwischen Russland und den USA weiter zu: Der Kreml wirft Washington vor, mit einem U-Boot die russische Staatsgrenze überschritten zu haben. Vertreter der US-Marine weisen die Anschuldigungen zurück.

Ukraine-Krise: Russland entdeckt US-U-Boot im Hoheitsgebiet

Am Samstag (12. Februar) teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit, ein russisches Kriegsschiff habe in seinen Hoheitsgebiet ein US-Unterseeboot aufgespürt. Die „Marschall Schaposchnikow“ habe das Boot nahe der Inselgruppe der Kurilen entdeckt und vertrieben. Dort seien zu dem Zeitpunkt Übungen der russischen Marine geplant gewesen.

Weil das U-Boot Aufforderungen zum Beidrehen ignoriert habe, habe der russische Zerstörer „angemessene Maßnahmen ergriffen“, hieß es ohne nähere Erläuterungen. Das US-Boot habe die russischen Gewässer daraufhin „in Höchstgeschwindigkeit“ verlassen, heißt es aus Moskau. Daraufhin bestellte das russische Verteidigungsministerium den US-Verteidigungsattaché ein, wie ein Sprecher erklärte.

Konflikt mit Russland: US-Militär streitet Vorwürfe ab

Das US-Militär wies die Darstellung Russlands über einen Zwischenfall mit einem amerikanischen U-Boot im Pazifik nun zurück. Ein Sprecher der US-Marine für den indo-pazifischen Raum teilte am Samstag (Ortszeit) auf dpa-Anfrage mit: „Die russischen Behauptungen, dass wir in ihren Hoheitsgewässern operieren, sind nicht wahr.“ Er werde sich nicht zum genauen Standort von US-Booten äußern, „aber wir fliegen, segeln und operieren sicher in internationalen Gewässern“, betonte der Sprecher.

Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund starker Spannungen zwischen den USA und Russland wegen der Ukraine-Krise. Russland hat in den vergangenen Wochen nach westlichen Angaben mehr als 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Die US-Regierung geht davon aus, dass ein Einmarsch Russlands in die Ukraine auch während der olympischen Spiele stattfinden könne. Der Truppenaufmarsch sowie russische Militärübungen im benachbarten Belarus und im Schwarzen Meer schüren im Westen die Furcht vor einem Einmarsch in die Ukraine. Das Auswärtige Amt forderte Deutsche deshalb sogar zum Verlassen der Ukraine auf. (dpa/AFP/sf) *Merkur.de ist ein Angebot von Ippen.Media.