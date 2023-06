Pistorius-Plan weckt Zweifel: Russland-Vertrag verletzt? Scholz‘ Sprecher dementiert

Von: Nadja Austel

In Litauen sollen 4000 Soldaten der Bundeswehr dauerhaft stationiert werden. Kanzler Scholz sieht darin aktuell keine Verletzung der Nato-Russland-Vereinbarung.

Berlin – Die Bundesregierung sieht sich bei der einer dauerhaften Stationierung von 4000 Bundeswehr-Soldaten in Litauen nicht an frühere Vereinbarungen zwischen der Nato und Russland gebunden. Die entsprechende Nato-Russland-Grundakte aus dem Jahr 1997 könne „kein beschränkender Faktor für den Ausbau der Nato-Ostflanke sein“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch (28. Juni) in Berlin.

Diese Grundakte beziehe sich „ausdrücklich auf das Sicherheitsumfeld, in dem sie beschlossen wurde“, sagte der Sprecher. „Dieses Sicherheitsumfeld hat Russland in den letzten Jahren immer wieder beschädigt, bis hin zu einem Angriffskrieg.“ Die Ausgangslage für eine solche Vereinbarung zwischen Nato und Russland hat sich demnach spätestens mit Beginn des Ukraine-Krieges erheblich verändert.

Scholz steht hinter Pistorius: Ukraine-Krieg ein „eklatanter Gegensatz“ zur Nato-Russland-Vereinbarung

Auch Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, dass der russische Angriff auf die Ukraine in einem „eklatanten Gegensatz“ zum Geist der Nato-Russland-Grundakte stehe. Deswegen könne sich Deutschland „an dieser Stelle auch nicht daran gebunden sehen“. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bleibe dennoch dabei, dass die Nato die Vereinbarung nicht aufkündigen solle.

Denn an einem bestehenden Dokument im Grundsatz festzuhalten sei einfacher, als in Gespräche über eine neue Vereinbarung einzusteigen – zumal solche Gespräche mit Russland „im Moment aussichtslos“ wären, so Hebestreit.

Die von Boris Pistorius (SPD) geplante Stationierung der Bundeswehrsoldaten in Litauen sei ein „Signal an die sich dort massiv bedroht fühlenden Nato-Partner, dass man sie nicht alleine lässt“, fügte der Regierungssprecher hinzu. „Wenn es einen Angriff auf Nato-Territorium gäbe, dann werden wir gehalten sein, dort auch mit allem zu helfen.“

Verteidigungsminister Boris Pistorius in Vilnius © Kay Nietfeld/dpa

Nato-Russland-Grundakte: Truppenstationierung in Litauen darin nicht vorgesehen

Die Nato-Russland-Grundakte ist eine Erklärung, die 1997 in Paris unterzeichnet wurde. Die im Lichte der Nato-Osterweiterung getroffene Vereinbarung enthält Vorgaben für die friedliche Koexistenz zwischen Nato und Russland.

Sie enthält auch die Zusage der Nato, dass eine dauerhafte Präsenz größerer Kampfverbände im Osten vermieden werden soll. Deswegen praktizierte die Allianz bislang ein System der Truppenrotation. Die geplante dauerhafte Stationierung von 4000 Bundeswehr-Soldaten in Litauen ist eine Abkehr von diesem Prinzip. (na/afp)