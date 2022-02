Ukraine-Krieg: Explosionen in Kiew - Zeugin berichtet von Schüssen, brennenden Gebäuden und toten Zivilisten

Von: Andreas Schmid

Im Ukraine-Konflikt haben russische Truppen Kiew erreicht. Die Hauptstadt meldet mehrere Explosionen. Eine Zeugin berichtet. Alle Infos im News-Ticker.

Der Russland-Ukraine-Konflikt* dauert an. Russische Truppen rücken offenbar bis Kiew vor.

Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, warnt vor einer „sehr schwierigen Nacht“.

Russlands Invasion hat laut US-Angaben „an Schwung verloren“.

Update vom 25. Februar, 23.13 Uhr: Die russische Armee hat im Ukraine-Krieg nach US-Erkenntnissen nahe der ukrainischen Großstadt Mariupol von See aus Soldaten und Gerät mit amphibischen Kriegsschiffen an Land gebracht. Solche Schiffe brauchen zum Landen keinen Hafen. Auf die Frage, ob er Informationen zu einem solchen Angriff bei Mariupol habe, sagte Pentagonsprecher John Kirby am Freitag: „Wir glauben, dass so ein Angriff heute ausgeführt wird.“ Die USA hätten aber keine genauen Informationen zum Fortschritt des Einsatzes, sagte Kirby.

Ukraine-Konflikt spitzt sich in Kiew zu - erneuter Bombenalarm

Update vom 25. Februar, 22.29 Uhr: Im Ukraine-Konflikt beruhigt sich auch am späten Freitagabend die Lage nicht. Medien berichten erneut von ertönenden Sirenen und Bombenalarm in der Hauptstadt Kiew. Bewohner seien aufgerufen, sich umgehend in den nächstgelegenen Luftschutzbunker zu bringen, teilte die Stadtverwaltung via Telegram mit.

Erstmeldung vom 25. Februar, 21.55 Uhr: Kiew - Der Ukraine-Konflikt spielt sich zusehends auch in der Hauptstadt Kiew ab. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko warnte die Einwohner der Millionenstadt nun vor einer „sehr schwierigen Nacht“. Der frühere Boxweltmeister schrieb auf Telegram: „Die Situation ist bedrohlich für Kiew - ohne Übertreibung.“ Russische Truppen seien in der Nähe der Hauptstadt, die Brücken der Stadt mit Soldaten gesichert. Es gebe Checkpoints nicht nur an den Stadtgrenzen.

Ukraine-Konflikt/Kiew: Klitschko berichtet von Explosionen, Kuleba von Raketenangriffen

Klitschko zufolge gab es am Abend fünf Explosionen im Abstand von drei bis fünf Minuten. Zunächst war unklar, was genau vorgefallen war. In Kiew gab es am Freitag mehrfach Luftalarm. Jewgenija (Name von der Redaktion geändert), eine Kontaktperson unserer Redaktion*, die derzeit in Kiew ist, berichtet von Schüssen, in Brand stehenden Gebäuden und toten Zivilisten. „Vor Kiew stehen russische Panzer.“ Der Freitag sei der schlimmste Tag bisher gewesen, sagt Jewgenija. Russland habe in der Nacht mit den Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt begonnen. „Wir kämpfen den ganzen Tag und die ganze Nacht.“

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba berichtete von „schrecklichen russischen Raketenangriffen“ auf die Hauptstadt. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht.

Dieses Bild der Fotoagentur Picture Alliance zeigt ein beschädigtes Gebäude durch eine Explosion in Kiew. Russische Truppen haben den erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet © Maia Mikhaluk/PA Media/dpa

Ukraine-Konflikt: Russische Armee rückt bis Kiew vor - Luftangriffe im ganzen Land

Am Freitag gab es Luftangriffe in der ganzen Ukraine. In mehreren großen Städten, darunter Kiew, flüchteten die Menschen zum Schutz auch in U-Bahnhöfe. Ukrainische Truppen rückten in Kiew ein, um die Hauptstadt zu verteidigen. Diese Karte veranschaulicht, wo der Ukraine-Krieg wütet und diese Karte zeigt die bereits eroberten Gebiete im Ukraine-Krieg.

In der Region Kiew wurden nach offiziellen Angaben vier Menschen bei einem Luftangriff getötet und 15 verletzt. Auf Videos in sozialen Netzwerken sind Kämpfe in einem Wohnviertel im Norden von Kiew zu sehen. Die Bilder zeigen unter anderem, wie ein Panzer ein Auto überrollt, dessen Insasse anschließend gerettet wird. Aus Charkiw im Osten des Landes berichteten Medien und Anwohner von Explosionen.

Bei Cherson im Süden durchbrachen russische Truppen die ukrainischen Verteidigungslinien und überquerten den Fluss Dnipro. Das ist insofern brisant, weil dadurch befürchtet wird, dass russische Truppen nach Odessa vorrücken könnten - eine strategisch wichtige Hafenstadt an der Schwarzmeerküste. Ukrainischen Angaben zufolge hatten russische Soldaten Odessa am Freitag bereits vom Meer mit Raketen beschossen. Betroffen sei auch Infrastruktur in der Region Mykolajiw. Mehrere Beobachtungsposten seien beschädigt worden.

Ukraine-Konflikt: USA melden „Schwungverlust“ Russlands - Nato aktiviert Verteidigungspläne

Am Freitagabend gab es derweil Berichte aus den USA, wonach Russlands Invasion im Ukraine-Konflikt langsamer geschieht als geplant. Russland habe weniger Fortschritte gemacht als erwartet, berichtet der US-Sender Fox News unter Berufung auf einen US-Berater. „Die Russen haben ein wenig von ihrem Schwung verloren“, heißt es von einem nicht namentlich genannten US-Verteidigungsbeamten.

Der Krieg dauert an. Die diplomatischen Bemühungen, den Ukraine-Konflikt zu lösen, ebenso. Der Westen setzt weiterhin auf Sanktionen für Russland. So wurde Russland vom Europarat suspendiert. Streitpunkt auch in der deutschen Russlandpolitik bleibt das Zahlungssystem Swift. Kanzler Olaf Scholz will Russland vorerst nicht ausschließen.

Die Nato hat derweil ihre Verteidigungspläne aktiviert - und Truppen zur Abschreckung Russlands verlegt. Und was macht Wladimir Putin*? Der Kreml hat im Ukraine-Konflikt offiziell ein Angebot für Verhandlungen überreicht, wenngleich mit der strengen Bedingung, dass sich die die ukrainische Armee ergibt. (as)