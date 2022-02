Ukraine-Konflikt: Macron erreicht Putin telefonisch - dann folgt ein bitteres Eingeständnis

Von: Cindy Boden

Teilen

Nach der Eskalation des Ukraine-Konflikts suchen EU, Nato und die westlichen Staaten nach Antworten. Macron gelingt ein Gespräch mit Putin. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt: Der Westen erlässt Sanktionen gegen Russland.

Frankreichs Präsident Macron telefonierte mit Putin und forderte ihn zu Diskussionen auf.

Die Nato berät am Freitag auf einem Krisengipfel weiter.

Dieser News-Ticker zu den internationalen Geschehnissen rund um den Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Themenseite zum Ukraine-Konflikt*.

Kiew - Der erste Tag des Ukraine-Kriegs mit Russland ist vorbei: Es wurden bereits zahlreiche Tote und Verletzte gemeldet. In der Nacht zu Freitag (25. Februar) gab es mehrere Explosionen in der Hauptstadt Kiew. Der Westen zeigt sich weiter entsetzt von den Ereignissen.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sicherte der Ukraine weitere Unterstützung seines Landes zu. Der Pentagon-Chef habe mit seinem ukrainischen Amtskollegen Oleksii Reznikow über den Krieg gesprochen und deutlich gemacht, dass „die Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine unerschütterlich sei“, schrieb das Pentagon am Donnerstag (Ortszeit) in einer kurzen Mitteilung. Die USA würden der Ukraine weiterhin „Verteidigungshilfe“ leisten, hieß es ohne nähere Angaben. Die beiden Minister hätten vereinbart, während des von Russland geschaffenen Konflikts weiter zusammenzuarbeiten.

Ukraine-Konflikt: Macron erreicht Putin - und fordert russischen Präsidenten zu Diskussionen mit Selenskyj auf

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron* versuchte es noch einmal mit einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin*. Dieses sei „offen, direkt und kurz“ gewesen. Er habe Putin auf Bitten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* aufgefordert, die Kämpfe in der Ukraine so rasch wie möglich zu beenden, sagte Macron am frühen Freitagmorgen nach einem EU-Krisengipfel in Brüssel.

Emmanuel Macron (M.), Präsident von Frankreich, Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates: Der Westen sucht nach Antworten auf Russlands Aggressionen. © Olivier Hoslet/dpa

Der französische Präsident gestand mit Verweis auf den anhaltenden Krieg in der Ukraine zu seinem Telefonat ein: „Es hat keine Wirkung gezeigt, das sehen Sie im Moment ganz deutlich, da der russische Präsident den Krieg gewählt hat.“ Er habe Putin dazu aufgefordert, zu diskutieren - mit Wolodymyr Selenskyj zu diskutieren, sagte Macron. Der ukrainische Präsident selbst erreiche Putin schließlich nicht. Es sei seine Verantwortung, eine solche Initiative zu ergreifen, wenn sie von der Ukraine erbeten werde. Macron ist der erste westliche Politiker, der mit Putin nach dessen international scharf kritisierten Einsatzbefehl gesprochen hat.

Nach Eskalation des Ukraine-Konflikts: EU-Gipfel beschließt Sanktionen

Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten stimmten unterdessen bei einem Krisengipfel nach dem Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine einem umfangreichen Sanktionspaket gegen Russland zu. Die Strafmaßnahmen betreffen unter anderem die Bereiche Energie, Finanzen und Transport. Zudem soll es Exportkontrollen für bestimmte Produkte sowie Einschränkungen bei der Visavergabe geben.

Ukraine-Konflikt: Nato berät auf Krisengipfel über Russland-Einmarsch

Die Nato berät am Freitag auf einem Krisengipfel über den russischen Einmarsch in die Ukraine. 15 Uhr soll es losgehen, gegen 18 Uhr soll es eine Pressekonferenz geben. Die Staats- und Regierungschefs der 30 Mitgliedsländer wollen per Videokonferenz über einen verstärkten Schutz der östlichen Nato-Länder beraten, wie Generalsekretär Jens Stoltenberg bekanntgab.

Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD) warnte Russland davor, nach der Ukraine weitere Länder ins Visier zu nehmen. Die westlichen Bündnispartner seien sich „einig, dies mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern“, sagte Scholz am Donnerstag in einer Fernsehansprache. Dies gelte „ausdrücklich für unsere Nato-Partner im Baltikum, in Polen, in Rumänien, in Bulgarien und in der Slowakei“. (dpa/AFP/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.