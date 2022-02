Ukraine-Konflikt: Nato trifft historische Entscheidung - und verlegt Truppen zur Abschreckung Russlands

Von: Andreas Schmid

Teilen

Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär, leitet den Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten. © Olivier Matthys/AP/dpa

Der Ukraine-Konflikt ist zu einem Krieg geworden. Die Nato rückt in den Fokus. Nun hat das Militärbündnis seine Verteidigungspläne aktiviert. Alle Infos im News-Ticker.

Ukraine-Krieg: Der Westen erlässt Sanktionen gegen Russland.

Die Nato hat ihre Verteidigungspläne aktiviert - und verlegt seine Truppen.

Dieser Schritt geschehe zur Abschreckung Russlands, sagte Generalsekretär Stoltenberg.

Dieser News-Ticker zu den internationalen Ereignissen in der Ukraine wird fortlaufend aktualisiert. Alle Informationen zum Ukraine-Krieg sowie Infos zum Hintergrund der Ukraine-Krise* finden Sie auf unserer Themenseite zum Ukraine-Konflikt*.

Kiew/Moskau - Aus dem Ukraine-Konflikt* ist ein Krieg geworden. Mittendrin: die Nato, jenes Militärbündnis des Westens, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg gebildet hat. Das Gegenstückt zum damals sowjetisch geprägten Osten, dem Warschauer Pakt. Im Ukraine-Konflikt ist die Nato nun zum Gegenstand des Konflikts geworden. Denn die Ukraine ist grundsätzlich an einem Nato-Beitritt interessiert, die Nato betont aber seit Längerem, dass ein Beitritt des Landes nicht auf der Tagesordnung stehe. Russland argumentiert dennoch von einer voranschreitenden Nato-Osterweiterung.

Wie sich die Nato im Ukraine-Konflikt positioniert, ist also politisch brisant. Nun hat Generalsekretär Jens Stoltenberg eine historisch einmalige Entscheidung bekannt gegeben.

Ukraine-Konflikt: Nato aktiviert Verteidigungspläne - Truppen zur Abschreckung Russlands

Die Nato verlegt zur Abschreckung Russlands Einheiten ihrer schnellen Einsatztruppe NRF. Das kündigte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag nach einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der 30 Bündnisstaaten an. Er sagte zunächst nicht, wohin die Einheiten verlegt werden sollen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnten Bodentruppen in das südwestlich der Ukraine gelegene Rumänien geschickt werden. Ohnehin geplant ist, NRF-Einheiten zu einer Übung in das an Russland grenzende Nato-Land Norwegen zu entsenden.

Die Verbündeten hätten ihre Verteidigungspläne aktiviert und würden infolgedessen mehr Kräfte zur Verteidigung „zu Lande, zu Wasser und in der Luft“ entsenden, sagte Stoltenberg. Dazu gehöre die Entsendung von tausenden Soldaten und von über 100 Kampfjets, die an 30 Orten in höchste Alarmbereitschaft versetzt würden. Es ist ein historischer Schritt: Nach Angaben eines Nato-Sprechers ist dies das erste Mal, dass man Truppen für eine „Abschreckungs- und Verteidigungsfunktion“ aktiviert hat.

Was will Russlands Präsident Wladimir Putin*? Eine Frage, die sich derzeit auch die Nato stellt. Ein Szenario von vielen*: Russland dringt auf früher sowjetisches - und heutiges Nato-Territorium vor. Stichwort Baltikum: Lettland, Estland und Litauen gehörten bis 1991 zur Sowjetunion. Jetzt sind sie Nato-Mitglieder. Die Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Staaten hatten daher zuvor ihre feste Entschlossenheit zur kollektiven Verteidigung der Alliierten zum Ausdruck gebracht. „Unser Bekenntnis zu Artikel 5 des Vertrags von Washington ist unerschütterlich. Wir stehen zum Schutz und zur Verteidigung aller Verbündeten zusammen“, hieß es am Freitag in der gemeinsamen Abschlusserklärung eines Nato-Sondergipfels.

Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird.

„Wir werden tun, was notwendig ist, um jeden Verbündeten und jedes Stück Nato-Gebiet zu beschützen und zu verteidigen“, sagte Generalsekretär Stoltenberg. Er hatte den Gipfel nach der russischen Invasion in die Ukraine kurzfristig einberufen, um zu besprechen, wie die Nato auf die veränderte Sicherheitslage reagieren muss. Zuvor stellte Italien der Nato zusätzliche Soldaten zur Sicherung im Osten bereit. Alle Informationen zum Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker.

Ukraine-Krieg: „Russland trägt die volle Verantwortung für diesen Konflikt“

Die Nato-Staaten rufen Russland dazu auf, den militärischen Angriff umgehend einzustellen. Der Frieden auf dem europäischen Kontinent sei in seinen Grundfesten erschüttert. „Russland trägt die volle Verantwortung für diesen Konflikt.“

Das Vorgehen Russlands sei zudem eine „eklatante Ablehnung der in der Nato-Russland-Grundakte* verankerten Grundsätze“. Ziel des Papiers: der Ausgleich der Sicherheitsinteressen von Russland auf der einen sowie den europäischen und nordamerikanischen Staaten auf der anderen Seite. Laut Nato ist Russland nun derjenige, der sich von seinen Verpflichtungen aus diesem Abkommen von 1997 zurückziehe. Der Angriff auf die Ukraine sei „ein furchtbarer strategischer Fehler, für den Russland noch lange Jahre einen empfindlichen Preis zahlen wird, sowohl wirtschaftlich als auch politisch“.

Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD) warnte Russland schon am Donnerstag davor, nach der Ukraine weitere Länder ins Visier zu nehmen. Die westlichen Bündnispartner seien sich „einig, dies mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern“, sagte Scholz in einer Fernsehansprache. Dies gelte „ausdrücklich für unsere Nato-Partner im Baltikum, in Polen, in Rumänien, in Bulgarien und in der Slowakei“. Die Bundesregierung bietet der Nato nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine deshalb Bundeswehr-Kräfte für die Verstärkung der Ostflanke der Allianz an. Der Ukraine-Krieg dauert derweil an. Diese Karte veranschaulicht, wo der Ukraine-Krieg wütet und diese Karte zeigt die bereits eroberten Gebiete im Ukraine-Krieg.(as/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA