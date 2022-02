Ukraine-Krieg: Weitere Sanktionen gegen Putin angekündigt - Präsident Selenskyj mit Video-Kampf-Ansage

Von: Johannes Nuß, Andreas Schmid

Der Ukraine-Konflikt ist zu einem Krieg geworden. Die Nato rückt in den Fokus. Nun hat das Militärbündnis seine Verteidigungspläne aktiviert. Alle Infos im News-Ticker.

Ukraine-Krieg: Der Westen erlässt Sanktionen gegen Russland.

Die Nato hat ihre Verteidigungspläne aktiviert - und verlegt seine Truppen.

Dieser Schritt geschehe zur Abschreckung Russlands, sagte Generalsekretär Stoltenberg.

Dieser News-Ticker zu den internationalen Ereignissen in der Ukraine wird fortlaufend aktualisiert. Alle Informationen zum Ukraine-Krieg sowie Infos zum Hintergrund der Ukraine-Krise* finden Sie auf unserer Themenseite zum Ukraine-Konflikt*.

Update vom 26. Februar, 7.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einem neuen Video aus der Hauptstadt Kiew gemeldet und Russland den Kampf angesagt. Die ukrainische Armee werde die Waffen nicht niederlegen, sie werde sich verteidigen, sagte der übernächtigt wirkende Staatschef auf der Straße in Kiew am Samstag. Er wünsche „allen einen guten Morgen“, sagte er mit einem Lächeln. Er wolle kursierende Falschnachrichten widerlegen, wonach er das Land verlassen habe. „Ich bin hier.“ Das Land müsse verteidigt werden. „Ruhm der Ukraine!“ Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor die ukrainische Armee aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Das zeichnete sich nicht ab.

Ukraine-Krieg: Das geschah in der Nacht zu Samstag

Update vom 26. Februar, 7.30 Uhr: Der Krieg Russlands gegen die Ukraine könnte in der entscheidenden Phase sein, in der Nacht meldete das ukrainische Militär viele Gefechte. Das geschah in der Nacht zu Samstag.

Update vom 26. Februar, 03:51 Uhr: Nach der EU, Großbritannien und den USA hat auch Kanada wegen des Ukraine-Konflikts Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Außenminister Sergej Lawrow angekündigt. „Wir werden Sanktionen gegen Präsident Putin und seine Mitarchitekten dieses barbarischen Krieges, seinen Stabschef und Außenminister Sergej Lawrow verhängen“, sagte Premierminister Justin Trudeau am Freitag. Auch Australien arbeitet nach eigenen Angaben an derartigen Maßnahmen.

Ukraine-Konflikt: Kanada und Australien kündigen Sanktionen gegen Putin und Lawrow an

„Diese Männer tragen die größte Verantwortung für Tod und Zerstörung in der Ukraine“, sagte Trudeau. Er sprach sich dafür aus, Russland auch aus dem internationalen Zahlungssystem Swift auszuschließen. Er kündigte zudem Sanktionen gegen Belarus an, „weil es Präsident Putin beim Einmarsch in ein freies und souveränes Land unterstützt hat“.

Sowohl Kanada als auch Australien kündigten weitere Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Außenminister Sergej Lawrow an. (Archivbild) © picture alliance/dpa/Kremlin

Australien verhängte nach Angaben von Außenministerin Marise Payne Sanktionen gegen acht Oligarchen in Putins Umfeld sowie gegen die 339 Abgeordneten des russischen Parlaments, weil sie den Angriff auf die Ukraine ermöglicht hätten. Demnach sind auch Vertreter der belarussischen Regierung betroffen.

Ukraine Konflikt: Ungarn bietet sich als Gastgeber für Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau an

Update vom 26. Februar, 02:30 Uhr: Ungarn hat sich als Gastgeber für Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland angeboten. Budapest „kann als sicherer Ort für die russische und ukrainische Verhandlungsdelegation dienen“, sagte Außenminister Peter Szijjarto in einem am Freitag veröffentlichten Video. Er habe deshalb bereits mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow und dem ukrainischen Präsidentenberater Andrij Jermak gesprochen.

Update vom 26. Februar, 01:03 Uhr: Die USA versuchen Indien dazu zu bewegen, den russischen Einmarsch in die Ukraine klar zu verurteilen. „Wir sind weiter mit den Indern in Kontakt“, sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki, am Freitag. Biden hatte am Donnerstag eingestanden, dass dieses „Problem“ noch „nicht vollständig gelöst“ sei.

Ukraine-Konflikt: USA wollen Indien zu klarer Positionierung bringen

Indiens Regierungschef Narendra Modi hatte nach Angaben seines Büros am Donnerstag in einem Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin eine „sofortige Beendigung der Gewalt“ gefordert. Die Militäraktion Russlands in der Ukraine verurteilte er demnach jedoch nicht ausdrücklich.

Die USA wollen Indien dazu bringen, den russischen Einmarsch in der Ukraine zu verurteilen. Traditionell pflegen Russland und Indien enge Kontakte. © Carolyn Kaster/dpa

Indien unterhält traditionell enge Beziehungen zu Russland und Moskau ist ein wichtiger Waffenlieferant des südasiatischen Landes. Indien war auch neben China und den Vereinigten Arabischen Emiraten eines der Länder, die am Freitagabend nicht für eine Resolution im UN-Sicherheitsrat stimmten, welche den russischen Einmarsch scharf kritisiert hätte. Die drei Länder enthielten sich. Weil Russland von seinem Vetorecht Gebrauch machte, scheiterte die Resolution aber ohnehin.

Ukraine-Konflikt: China sieht Krieg in Ukraine an Punkt, „den wir nicht sehen wollen“

Update vom 26. Februar, 00:39 Uhr: Nach seiner vorsichtigen Distanzierung von Russland im Sicherheitsrat hat China sich kritisch über den Krieg in der Ukraine geäußert. „China ist zutiefst besorgt über die jüngsten Entwicklungen der Lage in der Ukraine. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, den wir nicht sehen wollen“, sagte UN-Botschafter Zhang Jun am Freitag bei einer Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat.

„Wir glauben, dass die Souveränität und territoriale Integrität aller Staaten respektiert und die Ziele und Prinzipien der UN-Charta allesamt gewahrt werden sollten.“ Man unterstütze Verhandlungen Russlands und der Ukraine bei der Lösung des Konflikts.

Ukraine-Konflikt: Ukrainische Führung in Kontakt mit Moskau

Zuvor hatte sich Peking bei der Abstimmung über eine gegen Russlands Einmarsch in die Ukraine gerichtete Resolution enthalten, statt zusammen mit seinem Partner Moskau ein Veto einzulegen. Westliche Diplomaten werteten dies als Erfolg bei ihrem Versuch, Russland diplomatisch zu isolieren und einen Keil zwischen Moskau und Peking zu treiben.

Der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun zeigte sich am Freitag bei einer Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat zutiefst besorgt über die Lage in der Ukraine. © John Minchillo/dpa

Update vom 26. Februar, 00:21 Uhr: Im Krieg Russlands gegen die Ukraine ist die Führung in Kiew mit Moskau in Kontakt wegen möglicher Gespräche. Das teilte der Sprecher von Wolodymyr Selenskyj am späten Freitagabend in Kiew mit. Die Ukraine sei immer bereit gewesen zu Gesprächen über eine Einstellung der Kämpfe und über einen Frieden. „Unmittelbar in diesen Stunden führen die Seiten Konsultationen über Ort und Zeit eines Gesprächsprozesses“, schrieb Sprecher Serhij Nikiforow auf Facebook.

Ukraine-Konflikt: Ukrainische Führung in Kiew mit Moskau in Kontakt

Dagegen erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die Ukraine habe Gespräche zunächst abgelehnt und die Frage auf Samstag verschoben. Russland hatte zuvor Angebote Selenskyjs zu Verhandlungen angenommen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Nach russischen Vorstellungen soll die belarussische Hauptstadt Minsk der Treffpunkt sein. Dies ist für Kiew schwer annehmbar, weil Belarus Aufmarschgebiet für den russischen Angriff war.

Update vom 26. Februar, 00:05 Uhr: Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland sind in Kraft. Das geht aus Rechtsakten hervor, die in der Nacht zum Samstag im EU-Amtsblatt veröffentlichten wurden.

Ukraine-Konflikt: Resolution gegen Russlands Einmarsch scheitert im UN-Sicherheitsrat

Update vom 25. Februar, 23:50 Uhr: Eine gegen Russlands Einmarsch in die Ukraine gerichtete Resolution ist im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Moskau legte bei der Abstimmung im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen am Freitag in New York wie erwartet ein Veto gegen den Text ein - China enthielt sich.

Update vom 25. Februar, 21.50 Uhr: Der Ukraine-Konflikt zieht weitere Sanktionen für Russland nach sich. Nach der Europäischen Union will auch die US-Regierung Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow verhängen. Das sagte US-Präsident Joe Bidens Sprecherin, Jen Psaki, am Freitag.

Ukraine-Konflikt News: Selenskyj macht in Video-Botschaft aus Kiew Ansage an Putin - „Wir sind alle hier“

Update vom 25. Februar, 20.49 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* hat in seiner Videobotschaft an die ukrainische Bevölkerung gewandt. Am Abend zeigte er sich gemeinsam mit Regierungsmitgliedern. Das ukrainische Verteidigungsministerium verbreitete das Video auf Twitter.

Selenskyj sagt in dem rund 30 Sekunden dauernden Clip: „Wir alle sind hier und verteidigen unsere Unabhängigkeit, unser Land. So wird es auch in Zukunft sein. Ehre unseren Verteidigerinnen und Verteidigern, Ehre der Ukraine.“ Damit reagierte Selenskyj, der wie die anderen Spitzenpolitiker ein Uniformhemd trug, auch auf Gerüchte, er verstecke sich in einem Bunker oder habe die Stadt verlassen.

Ukraine-Konflikt: Nato trifft historische Entscheidung - und verlegt Truppen zur Abschreckung Russlands

Erstmeldung vom 25. Februar: Kiew/Moskau - Aus dem Ukraine-Konflikt* ist ein Krieg geworden. Mittendrin: die Nato, jenes Militärbündnis des Westens, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg gebildet hat. Das Gegenstückt zum damals sowjetisch geprägten Osten, dem Warschauer Pakt. Im Ukraine-Konflikt ist die Nato nun zum Gegenstand des Konflikts geworden. Denn die Ukraine ist grundsätzlich an einem Nato-Beitritt interessiert, die Nato betont aber seit Längerem, dass ein Beitritt des Landes nicht auf der Tagesordnung stehe. Russland argumentiert dennoch von einer voranschreitenden Nato-Osterweiterung.

Wie sich die Nato im Ukraine-Konflikt positioniert, ist also politisch brisant. Nun hat Generalsekretär Jens Stoltenberg eine historisch einmalige Entscheidung bekannt gegeben.

Ukraine-Konflikt: Nato aktiviert Verteidigungspläne - Truppen zur Abschreckung Russlands

Die Nato verlegt zur Abschreckung Russlands Einheiten ihrer schnellen Einsatztruppe NRF. Das kündigte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag nach einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der 30 Bündnisstaaten an. Er sagte zunächst nicht, wohin die Einheiten verlegt werden sollen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnten Bodentruppen in das südwestlich der Ukraine gelegene Rumänien geschickt werden. Ohnehin geplant ist, NRF-Einheiten zu einer Übung in das an Russland grenzende Nato-Land Norwegen zu entsenden.

Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär, leitet den Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten. © Olivier Matthys/AP/dpa

Die Verbündeten hätten ihre Verteidigungspläne aktiviert und würden infolgedessen mehr Kräfte zur Verteidigung „zu Lande, zu Wasser und in der Luft“ entsenden, sagte Stoltenberg. Dazu gehöre die Entsendung von tausenden Soldaten und von über 100 Kampfjets, die an 30 Orten in höchste Alarmbereitschaft versetzt würden. Es ist ein historischer Schritt: Nach Angaben eines Nato-Sprechers ist dies das erste Mal, dass man Truppen für eine „Abschreckungs- und Verteidigungsfunktion“ aktiviert hat.

Was will Russlands Präsident Wladimir Putin*? Eine Frage, die sich derzeit auch die Nato stellt. Ein Szenario von vielen*: Russland dringt auf früher sowjetisches - und heutiges Nato-Territorium vor. Stichwort Baltikum: Lettland, Estland und Litauen gehörten bis 1991 zur Sowjetunion. Jetzt sind sie Nato-Mitglieder. Die Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Staaten hatten daher zuvor ihre feste Entschlossenheit zur kollektiven Verteidigung der Alliierten zum Ausdruck gebracht. „Unser Bekenntnis zu Artikel 5 des Vertrags von Washington ist unerschütterlich. Wir stehen zum Schutz und zur Verteidigung aller Verbündeten zusammen“, hieß es am Freitag in der gemeinsamen Abschlusserklärung eines Nato-Sondergipfels.

Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird.

„Wir werden tun, was notwendig ist, um jeden Verbündeten und jedes Stück Nato-Gebiet zu beschützen und zu verteidigen“, sagte Generalsekretär Stoltenberg. Er hatte den Gipfel nach der russischen Invasion in die Ukraine kurzfristig einberufen, um zu besprechen, wie die Nato auf die veränderte Sicherheitslage reagieren muss. Zuvor stellte Italien der Nato zusätzliche Soldaten zur Sicherung im Osten bereit. Alle Informationen zum Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker.

Ukraine-Krieg: „Russland trägt die volle Verantwortung für diesen Konflikt“

Die Nato-Staaten rufen Russland dazu auf, den militärischen Angriff umgehend einzustellen. Der Frieden auf dem europäischen Kontinent sei in seinen Grundfesten erschüttert. „Russland trägt die volle Verantwortung für diesen Konflikt.“

Das Vorgehen Russlands sei zudem eine „eklatante Ablehnung der in der Nato-Russland-Grundakte* verankerten Grundsätze“. Ziel des Papiers: der Ausgleich der Sicherheitsinteressen von Russland auf der einen sowie den europäischen und nordamerikanischen Staaten auf der anderen Seite. Laut Nato ist Russland nun derjenige, der sich von seinen Verpflichtungen aus diesem Abkommen von 1997 zurückziehe. Der Angriff auf die Ukraine sei „ein furchtbarer strategischer Fehler, für den Russland noch lange Jahre einen empfindlichen Preis zahlen wird, sowohl wirtschaftlich als auch politisch“.

Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD) warnte Russland schon am Donnerstag davor, nach der Ukraine weitere Länder ins Visier zu nehmen. Die westlichen Bündnispartner seien sich „einig, dies mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern", sagte Scholz in einer Fernsehansprache. Dies gelte „ausdrücklich für unsere Nato-Partner im Baltikum, in Polen, in Rumänien, in Bulgarien und in der Slowakei". Die Bundesregierung bietet der Nato nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine deshalb Bundeswehr-Kräfte für die Verstärkung der Ostflanke der Allianz an. Der Ukraine-Krieg dauert derweil an. Diese Karte veranschaulicht, wo der Ukraine-Krieg wütet und diese Karte zeigt die bereits eroberten Gebiete im Ukraine-Krieg.