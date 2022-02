Ukraine-Konflikt: Russland versetzt wohl Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft

Von: Richard Strobl

Wladimir Putin (r), Präsident von Russland, und Alexander Lukaschenko, Präsident von Weißrussland, sprechen am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. (Archiv) © Alexei Druzhinin/dpa

Im Ukraine-Konflikt ist offenbar die nächste Eskalationsstufe erreicht. Russland hat seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt.

Moskau - Im Ukraine-Konflikt* hat Russlands Präsident Wladimir Putin offenbar die nächste Eskalationsstufe eingeleitet. Er versetzte die Atomstreitkräfte des Landes in Alarmbereitschaft. Das verkündete Putin am Sonntag im russischen Fernsehen.

Ukraine-Konflikt vor nächster Eskalation: Putin versetzt wohl Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft

„Ich weise den Verteidigungsminister und den Generalstabschef an, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in besondere Kampfbereitschaft zu versetzen“, sagte Putin bei einem im TV übertragenen Gespräch mit hochrangigen Militärvertretern. Putin sprach von Abschreckungswaffen und nannte nicht explizit Atomwaffen. Diese können aber darunter fallen.

Als Hintergrund führte der Präsident Russlands* das „aggressive Verhalten“ der Nato und die verhängten Wirtschaftssanktionen an.

Ukraine-Konflikt: Putin warnte zuvor bereits

Zuvor hatte bereits die britische Außenministerin Liz Truss mit Blick auf das Atom-Arsenal Russlands davor gewarnt, dass Putin zu den „abstoßendsten Mitteln“ greifen könnte, wenn er sehe, dass seine Herrschaft zu Ende gehen könnte. Putin selbst hatte zuvor ebenfalls versteckt vor der Aktivierung des russischen Atomarsenals gewarnt.

Zugleich überschlagen sich die Meldungen: Nach Angaben des Kreml und der Ukraine haben sich beide Länder auf Friedensverhandlungen an der Grenze zwischen Belarus und der Ukraine geeinigt. Das Treffen am Fluss Prypjat in der Nähe von Tschernobyl soll auf Vermittlung von Belarus-Machthaber Lukaschenko zustande gekommen sein.

Den Hintergrund zum Ukraine-Konflikt* haben wir hier für Sie zusammengefasst. Alle aktuellen Nachrichten zum Ukraine-Konflikt finden Sie in unserem News-Ticker. (rjs/dpa/afp)