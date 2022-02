Ukraine-Krieg mit Putins Russland? Für Erdogans Türkei hätte das wohl fatale Folgen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Eine erneute russische Invasion der Ukraine würde auch die Interessen der Türkei unter Recep Tayyip Erdogan bedrohen. © dpa

Der Ukraine-Konflikt zwischen Kiew und Moskau könnte eskalieren und ein weiteres Land, die Türkei, schwer treffen. Ein Krieg würde auch Ankaras Interessen bedrohen.

München - Die Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan will ohne Zweifel außenpolitisch aktiver werden und auf der internationalen Bühne stärker auftreten. Dabei konzentriert sich das Land vor allem auf den Nahen Osten und Afrika. Aber auch der Kaukasus und Zentralasien rücken zunehmend in das Bild der außenpolitischen Ambitionen der Türkei.

Immer wieder stößt Ankara dabei auf Moskau. Egal ob in Syrien, Libyen oder Aserbaidschan - meist unterstützen die Türkei und Russland verschiedene Seiten. Mit der Eskalation der Ukraine-Krise könnte sich ein weiteres, großes Konfliktfeld ergeben, was die Türkei allerdings in ein Dilemma stürzen würde. Um das zu verhindern, setzt Ankara stark auf Diplomatie.

Russland-Türkei: Schwierige Beziehungen - Kombination aus Konfrontation und Kooperation

Das Verhältnis zwischen der Türkei und Russland ist schwierig. An Beispielen hierfür mangelt es jedenfalls nicht. In Syrien unterstützt die Türkei Rebellen und versorgt sie mit Waffen, während sich Russland an die Seite des Assad-Regimes stellt. Dort schoss die Türkei 2015 einen russischen Kampfjet ab und ein Angriff des von Russland unterstützten Regimes im Februar 2020 kostete 34 türkischen Soldaten das Leben. Daraufhin fügte die Türkei dem Regime in einer intensiven Drohnenoffensive riesige Verluste zu und zerstörte auch etliche russische Luftabwehrsysteme. Lange wurde auf sozialen Medien über die Qualität russischer Waffen gespottet.

In Libyen unterstützt die Türkei die Regierung in Tripolis, Russland allerdings den Feldmarsch Khalifa Haftar im Osten des Landes. In der Hochphase der Auseinandersetzung im Jahre 2020 schickte Ankara erneut Drohnen und Soldaten nach Libyen. Die Hauptstadt Tripolis stand schon vor der Einnahme durch Haftar, der vor allem von Kreml-nahen russischen Wagner-Söldnern unterstützt wurde, als das Eingreifen der Türkei die Offensive zurückschlagen konnte. Das Blatt wendete sich zugunsten der Regierung in Tripolis und sie konnte nicht nur verlorene Gebiete, sondern weitaus mehr erobern.

Auch im Karabach-Krieg unterstützten Ankara und Moskau unterschiedliche Parteien - die Türkei Aserbaidschan und Russland Armenien. Ankara verkaufte erneut Drohnen an Aserbaidschan und gab jede militärische sowie diplomatische Rückendeckung. Truppen von Baku konnten nur durch diese Unterstützung große Gebiete in der Karabach-Region nach rund 30 Jahren vom armenischen Militär zurückerobern.

Das „schwierige“ Verhältnis zwischen den Ländern bedeutet in diesem Fall jedoch nicht zwanghaft „schlecht“, sondern viel mehr „unklar“. Die gleiche Türkei, die sich in wichtigen Konfliktgebieten auf entgegengesetzten Seiten mit Russland findet, bemüht sich auch um gute Beziehungen. Zur Lösung des Syrien-Konflikts arbeitet man im Astana-Format zusammen und in Karabach überwacht man in einem gemeinsamen Zentrum den Waffenstillstand zwischen Aserbaidschan und Armenien. Die Türkei kauft russische S-400 Luftabwehrsysteme und interessiert sich für russische Kampfjets. Bilder vom russischen Machthaber Wladimir Putin und Erdogan in Moskau gingen um die ganze Welt, als sie gemeinsam in einer munteren Atmosphäre Eis aßen und das russische Kampfflugzeug Su-57 untersuchten.

Ukraine-Konflikt: Herausforderung für Türkei - Moskau verärgert über Ankaras militärische Hilfe für Kiew

Die Eskalation des Ukraine-Konflikts stellt die Türkei jetzt vor eine weitere Herausforderung in Bezug auf Russland. Auch mit der Ukraine arbeitet die Türkei in entscheidenden Bereichen - dabei vor allem der Verteidigungsindustrie - zusammen. Für die türkischen Interessen ist die Ukraine immerhin ein wichtiger Partner. Das Land war der erste Kunde von türkischen Bayraktar TB2-Drohnen. Die Türkei baut für die ukrainische Marine auch vier Korvetten des Typs Ada, ausgestattet mit hochmodernen Waffen. Im Gegenzug hofft die Türkei auf Triebwerke und Flugzeugtechnologie aus der Ukraine.

In Moskau wird die Annährung allerdings überhaupt nicht gern gesehen. Vor allem die TB2-Drohnen in ukrainischen Händen könnten sich als eine große Gefahr für russische Truppen erweisen. Die Wirkung dieser Maschinen bekam Moskau schließlich in Syrien, Libyen und Aserbaidschan zu spüren. Doch trotz den guten Beziehungen zu Russland und den daraus entstandenen Problemen in der Nato befindet sich die Türkei in der Ukraine-Krise vollständig auf der Linie der Allianz. So wird die russische Annektierung der Krim nicht anerkannt und Moskau wird immer wieder vor einer Invasion gewarnt.

Ukraine-Krise: Dilemma für Ankara - Türkei will Handelspartner nicht verärgern, aber auch gegen Invasion

Ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland würde nun ein extremes Dilemma für die Türkei hervorrufen. Dies würde eine weitere Episode des schwierigen Verhältnisses sein. Eine russische Invasion der Ukraine begrüßt die Türkei keineswegs und macht dies auch deutlich, allerdings ist Russland ein wichtiger Handelspartner. Außerdem ist Ankara auf Gaslieferungen aus Moskau angewiesen und Russland würde womöglich auch in Syrien die Türkei unter Druck setzen. Dort hat Moskau ganz klar die Oberhand. Die Türkei würde Russland also nur ungern zu stark verärgern.

Zwar will die Türkei gute Beziehungen zu Russland, doch sollte der russische Einfluss in der Region weiter wachsen, wäre dies eine große Bedrohung für türkische Sicherheitsinteressen im Schwarzen Meer. Der einzige Verbindungsweg zwischen dem Binnenmeer und dem Mittelmeer führt über die Dardanellen und den Bosporus, beide sind unter türkischer Souveränität. Zudem besitzt die Türkei die längste Küstenlinie. Somit hat Ankara große Kontrolle über das Meer, doch mit großer Besorgnis verfolgt die Regierung Bestrebungen Moskaus, das Schwarze Meer in einen russischen See zu verwandeln. Eine neue Invasion der Ukraine nach der bereits erfolgten Annektierung der Krim 2014 könnte diesen Prozess beschleunigen.

Darüber hinaus herrscht auch eine besondere Bindung zwischen der Krim und der Türkei. Das Land fühlt sich aufgrund von religiösen und kulturellen Aspekten eng mit den Krimtataren verbunden. Lange Zeit befand sich die Halbinsel unter osmanischer Herrschaft, ehe sie 1783 vom russischen Kaiserreich eingenommen wurde.

Ukraine-Konflikt: Türkei will zwischen Moskau und Kiew vermitteln - „wie ein Damm gegen Russland“

„Die Ukraine ist wie ein Damm, der größeren russischen Einfluss und Druck in der Region verhindert“, sagte eine hochrangige diplomatische Quelle aus der Türkei gegenüber dem Online-Portal Middle East Eye. Sollte die Ukraine fallen, so die Quelle, wäre dies für die Türkei mit großen Auswirkungen verbunden. Deshalb werde man alles nötige unternehmen, um einen Krieg zu verhindern, auch wenn man keine Hoffnung habe, unterstrich die Quelle: „Wir haben keine andere Wahl“.

Um Russland nicht zu verärgern, aber gleichzeitig ein Zusammenbrechen des Ukraine-Damms zu verhindern, will die Türkei also den Status-Quo wahren und setzt hierfür auf Diplomatie im großen Stil. Der türkische Präsident Erdogan lud Putin und Selenskyj zu Gesprächen in die Türkei ein. Das Land sei bereit, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln: „Wir hoffen, die Herren Putin und Selenskyj so bald wie möglich zusammenzubringen.“ Tatsächlich stehen beide Seiten einer türkischen Vermittlung positiv gegenüber, wie Reuters unter Berufung auf diplomatische Kreise berichtete.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wiederholt Erdogans Angebot bei jeder Gelegenheit. Der Präsident selber engagiert sich auch aktiv und will am 3. Februar in die Ukraine reisen. Außerdem kam auch schon eine Antwort aus dem Kreml. Putin habe sich bereit erklärt, die Türkei zu besuchen und Erdogan zu treffen, verkündete die russische Präsidentschaft.

Das Dilemma im Falle eines russisch-ukrainischen Krieges ist eine Situation, in der die Türkei ganz und gar nicht gelangen will. Deshalb setzt sie alles daran, einen Konflikt zu verhindern. Der geopolitische Analyst Yörük Isik fasst die Zwickmühle gegenüber Welt folgendermaßen treffend zusammen: „Wollen Sie sich inmitten dieser Krise an einer militärischen Aktion beteiligen, die Ihre Beziehungen zu einem Ihrer größten Handelspartner beeinträchtigen könnte? Nein, natürlich nicht. Aber wenn Sie nicht eingreifen, schadet das Ihrer militärischen Glaubwürdigkeit.“ (bb)