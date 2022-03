40.000 Euro für russische Deserteure: Ukraine startet Aufruf - „Beginnen Sie ein neues Leben“

Russische Streitkräfte auf einem Militärfahrzeug in der Ukraine. Sie können sich nun für ihre Desertierung von der Ukraine bezahlen lassen. © Konstantin Mihalchevskiy/dpa/Sputnik

Russlands Vormarsch in der Ukraine stockt. Wenden sich die Soldaten nun ab? Das ukrainische Verteidigungsministerium will russischen Deserteuren eine hohe Belohnung zahlen.

Kiew/München - Könnte dieses Manöver im Ukraine-Konflikt (Chronologie) einen großen Unterschied machen? Die Ukraine führt russische Soldaten, die von Wladimir Putin in die Ukraine geschickt wurden, mit einem Angebot in Versuchung. Sie sollen desertieren - und werden dafür sogar belohnt.

Ukraine bietet russischen Soldaten Amnestie an - Aufruf bei Facebook und Twitter

Das Verteidigungsministerium bot am Montag (28. Februar) russischen Soldaten an, eine Amnestie zu erhalten, und eine beträchtliche Entschädigung dazu. So postete Verteidigungsminister Alexei Resnikov auf Facebook und Twitter folgenden Aufruf:

Dort heißt es: „Russischer Soldat! Ihr wurdet in unser Land gebracht, um zu töten und zu sterben. Befolgen Sie keine kriminellen Befehle. Wir garantieren Ihnen eine vollständige Amnestie und 5 Millionen Rubel, wenn Sie Ihre Waffen niederlegen. Für diejenigen, die sich weiterhin wie Besatzer verhalten, wird es keine Gnade geben.“

Umgerechnet sind das 41.809 Euro. Der Wert des Rubels sinkt allerdings täglich, da die Wirtschaftssanktionen und die internationale Isolierung Russland hart treffen. Trotzdem sind 5 Millionen Rubel in Russland viel Geld: Der Durchschnittsjahreslohn dort liegt laut russland.capital bei etwa 420.000 Rubel.

Ukraine-Krieg: „Unbewaffnet mit weißer Fahne das Codewort ‚eine Million‘ sagen“

Der Minister beschreibt, wie die Desertierung ablaufen soll: „Treffen Sie eine Entscheidung. Gehen Sie unbewaffnet mit einer weißen Fahne hinaus. Sagen Sie das Codewort ‚eine Million‘.“

Resnikov weiter: „Wir bieten den russischen Truppen einen neuen Start ins Leben.“ Die Ukraine sei „ein zivilisiertes Land. Alle Gefangenen sind in Sicherheit und werden unterstützt.“ Er gebe den Soldaten „die Chance, ein neues Leben zu beginnen.“ (cg)