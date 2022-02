Gänsehaut-Rede vor UN-Sicherheitsrat zu Russland und Ukraine geht viral - „Musste gesagt werden“

Kenias Botschafter Martin Kimani bei seiner Rede vor dem UN-Sicherheitsrat vom 22. Februar 2022. © Screenshot: Youtube @Kenya Digital News

Kenias Botschafter hat Anfang der Woche nur fünf Minuten vor dem UN-Sicherheitsrat gesprochen. Aber seine Worten saßen.

New York - Bereits in der Nacht zum Dienstag, nach der Anerkennung der beiden ukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten, tagte der UN-Sicherheitsrat in New York. Eine Videoclip aus der Sitzung geht auch jetzt noch an Tag eins der Invasion viral.

Martin Kimani, Kenias Botschafter, warnte kurz vor dem Angriff auf die Ukraine in seiner Rede davor, in der „Glut von toten Imperien“ zu „stochern“. An deren „Überbleibsel“ dürfe man sich nicht „klammern“.

Das sagte er mit Blick auf Wladimir Putin - und spannte gleichzeitig einen Bogen zu den kolonialen Verbrechen, denen Afrika lange ausgesetzt war. Russlands Präsident müsse die Grenzen der Ukraine unbedingt respektieren.

Der aktuelle Situation zwischen Russland und der Ukraine gleiche der der afrikanischen Länder. „Wir glauben, dass alle Staaten, die sich aus früheren (Anm. d. Red: kolonialen) Reichen gebildet haben, viele Einwohner haben, die sich Integration mit den Nachbarstaaten wünschen“, sagte Kimani. Schließlich habe man historische, kulturelle und sprachliche Gemeinsamkeiten.

Szene aus Kiew vom Tag der russischen Invasion in die Ukraine. © Kyodo News/Imago

Russland-Angriff auf Ukraine: „Multilateralismus liegt auf dem Sterbebett“

„Dennoch: Kenia lehnt es strikt ab, solche Wünsche mit Gewalt zu verfolgen“, fuhr der 50-Jährige fort. „Wir müssen uns von der Glut überlebter Imperien in einer Art und Weise erholen, die uns nicht wieder zu Vorherrschaft und Unterdrückung führt.“

Putin habe militärische Gewalt der Diplomatie vorgezogen, so Kimani: „Der Multilateralismus liegt in dieser Nacht somit auf dem Sterbebett. Er wurde, wie auch von anderen mächtigen Staaten in der jüngsten Vergangenheit, schwer verletzt.“

Die gut 5-minütige Rede erhält auf YouTube, Twitter und vor allem englischsprachigen Medien viel Beachtung. Vor seiner Tätigkeit für die Vereinten Nationen (UN) war Kimani ein hoher Beamter Kenias im Kampf gegen Extremismus und Terrorismus. Er hat in „War Studies“ (Studium gewaltsamer Konflikte) am King‘s College in London promoviert.

Kenias UN-Botschafter verurteilt Putins Vorgehen: „Musste gesagt werden“

Aber es gibt auch Kritik. Eine „Aufwertung der kolonialen Ordnung, die bis heute anhält“ liest Patrick Gathara in einem Kommentar für Nachrichtensender Al Jazeera zwischen den Zeilen. Denn die post-koloniale Freiheit sei in vielen der betroffenen Staaten nur ein „Anstrich“ gewesen und immer noch zulasten von afrikanisch-stämmigen Einwohnern gegangen.

„Unabhängigkeit bedeutete Freiheit für den Staat, aber nicht für die Menschen“, schreibt Gathara. Beifall komme nun vor allem von früheren Kolonialländern, mutmaßt der Autor mit Sitz in Namibia.

Dennoch gibt er zu, dass Kimanis Rede Lob verdient hat: „Russland musste in jedem Fall verurteilt werden, und was er (Kimani) dazu sagte, musste gesagt werden.“ (frs)